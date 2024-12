Yerleşimci Kolonyalizm ve Türk Irgcılığı

Gıbrısa, bize dayaddıgları etnig kimligler üzerinden bakarag, sömürgecilerin bize dayaddığı rolleri içselleştirdig. Bu etnig kimligler bizim cehennemimiz oldu. Bu cehennemin içinde yandıg. Tegrar yandıg. Tegrar tegrar yanmaya da devam ederig. Bu yanma hiş bitmedi. Sömürgecilerin bize dayaddığı bu rolleri inkâr edmediyimiz sürece da bidmeyeceg. Gıbrıs’a ulusötesi bir yerden bagmag ve özgürleşme sürecimizi, mücadelemizi ulusötesi bir yerden gurmag teg çaremizdir. Gıbrıslı olmag, Gıbrısa Gıbrıslıların hag ve çıkarlarından bagmag bizlere ulusötesi bir bakış gazandıracagdır.

Gıbrıslılıg herhangi bir ulusun tarihine, herhangi bir ulusun üstünlüğüne herhangi bir ulusun egemenliğine dayalı deyildir. Gıbrıslılıg, Gıbrıs’ın gelmiş geçmiş bütün tarihsel, kültürel, dilsel çeşitliliği üzerine gurulan ulusötesi bir oluşdur. Başlangıcı ve sonu yogdur. Bir formu bir ıstandardı da yogdur. Gıbrıs’ın içinde bulunduğu tarihsel süreç içinde Gıbrıslılar çog çeşidli çog kültürlü ulusötesi bir oluşa varmışlardır. Bu bizim zenginliyimiz ve özgürlüyümüzdür. Gıbrıstürgçesi de bize dayadılan Türk uluslaşma sürecinin bir ürünü olan İstanbul Türkçesi’nin inkârıdır. İnsannar gendilerini ısdandard olmayan şekillerde ifade edebilirler. İnsannar uluslaşma sürecinin bir sonucu olarag gendilerini bir ulus üzerinden deyil, ulusötesi bir yerden da tarif edebilirler. Neçin ed(e)mesinler? Neçin illa Türk illa Yunan olacaglar? Neçin Türk ve Yunan uluslaşma sürecinin hastalıglarıyla boğuşacaglar? Dilden siyasete, sınıfdan yurdumuzun esaretine, cinsiyet rollerinden ekolojiye her yerde özgürlüg, her yerde direniş olmag zorundadır!

Türk ve Yunan milliyetçiliği bu ulusötesi bakış açısını bizim ellerimizden almışdır. Geldiyimiz nogda da etnig kimliglerin içine hapsoldug. Özgürlüg mücadelemizi ednig kimligler üzerinden şekillendirdig. İnsannarımız ulusötesi bir yerden gurulan Gıbrıslı ifadesini bile gullanmagdan gorkar hale gelmişdir. Gıbrıslılığın ırkçılıgla yakından uzagdan ilgisi olamaz. Gıbrıslılıg ne bir üstünlük ne da steril bir ulusal deyerler üzerine guruludur. Gıbrıslılığın uluslaşma süreci da hiş olmamışdır. O yüzden size yapılan ırkçılıg suçlamasını reddediñ. Gıbrıslılıg bir ırg üzerine gurulu deyildir. Gıbrıslılıg, Türk ve Yunan milliyetçiliğinden kobma ve Gıbrıs’ı yurdlaşdırma arzusunun dile getirilmesidir. Gıbrıslılıg, Türk sömürgeciliğinin, Yunan ve batılı egemenlerin hegemonyasının inkârıdır. Gıbrıslılıg ulusötesi bir yerden sömürgeciliğe ve esarete garşı özgürlüşme arzusunın dile getirilmesidir.

Yerleşimci Kolonyalizm gendini inşa edme sürecinde sömürgeci gendi üstünlüğünü ilan eder. Bu gendi ırkının üstünlüğüdür. Bundan dolayı, yerleşimci kolonyalizm ırgcılıg üzerine guruludur. Sömürgeci kurumsal olarag yeni bir tarih anlatısı oluşdurur. Hukug ona göre şekillenir. Yasalar ona göre çıkarılır. Siyased onun üstünlüyünü gabul eden, onun varlını sorgulamayan deyerler üzerine gurulur. Üretim araçlarının ve taşınmaz malların mülkiyeti sömürgecinin üstünlünü ve egemenliğini koruyacag şekilde yapılandırılır. Bu sömürgecinin fetheddiği toprag parçasında kurumsallaşdırdığı sözleşmedir. Bu sözleşme, yazılı olan veya yazılı olmayan kurallar bütünüdür. Sömürgeci gendi ırkının üstünlünü hag ve çıkarlarnı kurumlar üzerinden koruma altına alır. Bu kurumlar sivil görünen kamu guruluşları ve sivil olmayan silahlı kuvvedlerdir. Sivil görünen kamu kuruluşları aslında sömürgecinin hegemonyasının yerlilere uygulanması, yerlileri asimile edmesi, yerlilerin ötekileşdirilmesi ve yerleşimcilerle olan bağın gurulması için vardır. Yerleşimci kolonyalizmde inşa edilen kamu kurumları ve kamusal alan sömürgecinin egemenlig pratiğinin gerçegleştiği yerdir. Bu alanlara eleştirel bakabilmeg bu alanları sömürgecinin esaretinden gurdarmag için siyasal bir mücadele örülmelidir. Yurdu olmayanların ne okulları ne hasdaneleri ne de yolları vardır. Sömürgeleştirilmiş ülkelerde, yurd mücalesiyle insan hag ve özgürlügleri birbirinden kobardılamaz.

Britanya Sömürgeciliğini temsilen 22 Temmuz 1878 yılında Sir Garnet Wolseley Larnaka'dan Gıbrıs'a çıkar. Gıbrıslıların İngiliz sömürgeciliğiyle olan hikayesi bu şekilde başlar. Dörd yıl sonra İngiltere 1882 anayasasını ilan eder. Sömürge ülkelerinde anayasa sömürgecinin hukuk, siyasi, mülkiyed ve ekonomig ilişkilerinin hangı kurallar üzerine gurulacanın belirtildiyi yazılı bir sözleşmedir. 1882 Anayasasına göre bir meclis oluşdurulacag ve bu meclis 3 Müslüman 6 İngiliz ve 9 Ortodoks üyeden oluşacagdı. Böylece kavanin meclisi olarag adladılarılan sömürge meclisinde Gıbrıslı Müslümanlarla Gıbrıslı Hristiyanların ayrışdırma süreçleri kurumsal bir nitelig gazandı.

Ne gadar garibdir ki yine bir temmuz ayında 20 Temmuz 1974 yılında Türkiye Gıbrıs’ı işgal eder. Britanya sömürgeciliği, Türk sömürgeciliği, Yunan darbesi Gıbrıslıların hayatını şekillendiren tarihin en kritik kırılmaları temmuzda gerçekleşir. 20 Temmuz 1974’den 6 ay soğra 13 Şubat 1975 yılında Türkiye, Kıbrıs Türk Federe Devletini (KTFD) ilan eder. 8 Haziran 1975 yılında Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin anayasası gabul edilir. 50 gişilig gurucu meclisde olub ancag gurucu meclisde olmayan teg bir gişi vardır. O da Türkiye tarafından ipi çekilen Dr. Fazıl Küçükdür. Bu devletin bayrağı Türkiye Cumhuriyeti’nin bayrağıdır. Ne gadar ilginç deyil? Kuzey Amerika’da 1607’den 1733’e gadar Kuzey Amerika’da gurulan,13 koloniye ait bayrag da Britanya bayrağıydı. ABD’nin böyün gullandığı bayragdakı 13 gırmızı şerid bu 13 koloniyi temsil eder. Avustralya bayrağında da Birleşik Krallığın bayrağı vardır. Yerleşimci devledler sömürgeci devledlerin bir kobyasıdır. KKTC’nin da bayrağı TC’nin bayrağnın kobyası değildir? Gıbrıslırumların, Maronidlerin, Ermenilerin, Latinlerin kurumsal olarak bütün hagları ellerinden alınır. Taşınır taşınmaz bütün mülkiyedlerine 1974’de el gonulur. Patrick Wolfe, egemenliğin ırkla birleşdiğini ifade eder. Birleşik Devletlerdeki mülkiyet hakkının diğer yerleşimci kolonilerde olduğu gibi, hükümdara istenildiği zaman verilmek üzere hazırda durduğunu, Amerikan yerliliğinin bittiği yerde mülkiyet başladığının altını çizer (Wolfe, 2007, syf.134).

KTFD’de yurddaşlıg Türklük üzerinden ifade edilir. Temel Hakların Niteliği ve Korunması başlığnın altında “Her Türk yurttaşı” diye cümleye başlanılır (Eroğlu, 1976, syf.169). 1975 yılında hala kuzeyde yaşayan binlerce Gıbrıslı vardır. İşgalin üzerinden bir yıl bile geçmemişdir. Türk ırgcılığı kurumsal olarag 8 Haziran itibariyle bu şekilde ilan edilir. Yasalar önünde sadece Türkler eşiddir. “Hayat ve Vücüt Bütünlüğü Hakkı” başlığnın altında vatana ihanet suçunu işeyenler idam edilebilir diye yazar (Eroğlu, 1976, syf.171). Anayasada hiçbir Türk yurttaşının konutuna dokunulamayacağı belirtilir (Eroğlu, 1976, syf.172). Evlerini tergedmeg zorunda galan binlerce Gıbrıslı’nın evlerine geri dönememesi, evlerini geri taleb edememesi ve bu evlerin dokunulmazlığı anayasanın güvencesi altına alınır. Haberleşme, gezme, yerleşme, yurda girme çıgma, basın özgürlüğü, gazete ve dergi çıkarma özgürlüğü, eylem yapma özgürlüğü, derneg gurma haggı, mülkiyet ve miras haggı, sendikalaşma, sağlıg, eyitim haggı, seçme ve seçilme haggı, siyasi parti gurma haggı Türk yurddaşlarına tanınan bir hagdır. Madde 136’da “Türk Yurttaşı” Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin Türk yurttaşlarını ifade eddiyi yazılıdır (Eroğlu, 1976, syf.259). Türk olmayanların ya da Türk kabul edilmeyenlerin yaşama haggı yokdur. Bu Apartheid rejiminin kuzeyde ilan edilmesidir. Türk olmayanlar siyasi, ekonomig, kültürel ayrımcılığa uğrarlar. İnsan hag ve özgürlügleri Türk olmayanlar için ortadan galdırılır ve anayasanın ilanıyla bu kurumsallaşır. Türk ırkının üstünlüğü yasalarla güvence altına alınır. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Beyazlar yerlilere garşı yasalar çıkararag ırgsal ayrımcılığı savunan bir sistem gurmuşdu. Apartheid Afrikaanca'da ayrılıg demegdir. Türgce gonuşmayan Gıbrıslıların yurdlarından koparılması, yurdlarında yaşama haglarının ellerinden alınması, 8 Haziran Anayasıyla yasallaşmış oldu. Eyer siz ednig kökeninizden veya ırkınızdan dolayı ayrımcılığa uğrarsanız bu ırgcılıgdır. Türgçe konuşan Kıbrıslılara Türk Yerleşimci Kolonyalizminin inşa eddiyi ırgcı sistemin içinde çeşitli imtiyazlar verilmesine rağmen Türg ırgcılığından paylarına düşeni almagdadırlar. Türkçe konuşan bir Gıbrıslı Güvenlik Kuvvetleri komutanı, KKTC Merkez başkanı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı olamaz.

Her sömürgeci gendi ırkının üstünlüğünü sömürgesinde ilan eder. Çıkardığı yasalarla bu üstünlüğü garanti altına alır. Silahlı güçleriyle kurduğu ırkçı rejimi korur. Kuzeydeki Türk ırkçılığı neden tartışılmaz? Üniversitelerde Türk ırkçılığı üzerine neden söyleşiler olmaz? Gıbrıslılar Türk ırgcılığına karşı neden siyasi bir mücadele başladmaz? Türk ırgcılığını kamusal alanda ne zaman tartışacayıg?

Kaynag

Eroğlu, H. (1976). Kıbrıs Türk Federe Devleri Kuruluşu anayasası ve Bağımsızlığı. Türk Devrim Kurumu Yayınları. Ankara.

Wolfe, P. (2007). Corpus nullius: the exception of Indians and other aliens in US constitutional discourse. Postcolonial Studies, 10:2. DOI:10.1080/13688790701348540