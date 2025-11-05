Yenilenmek iyidir Ünal abi!

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel’in “Birlikteyiz, güçlüyüz” diyerek, çok daha güzel bir geleceğe emin adımlarla yürüdüklerini söylediği gün, KKTC’de dokuz yaşında bir kız çocuğu kaldırıldığı hastanede öldü…

-*-*-

Dün bütün gazetelerde bu haberi aradım…

Bir tek Ahbap adlı Digital gazetede Devrim Demir ve sevgili Serdinç Maypa bu konudan söz etti…

-*-*-

Vatan gazetesi ön sayasından küçük bir haber olarak duyurusunu verirken; öteki gazetelerimizin iç sayfalarında bile haberi zar – zor bulabildim…

-*-*-

Hiçbir meslektaşımı eleştirecek değilim…

Ama bu çocuk “yabancı” olduğu için kimsenin “haber” olarak ilgisini çekmedi diye düşünmek bile beni kahrediyor!

-*-*-

Herhangi bir doktor, hasta bakıcı, görevli veya hastaneyi de eleştirmenin bir anlamı yok…

-*-*-

Sayın Ünal Üstel…

Değerli Ünal abim…

-*-*-

Abi demokrasi, derhal kurultay çağrısı yapmanı ve en kısa sürede erken seçim kararı almanı emreden bir “sistem” adıdır…

-*-*-

Eğer bu sistem sağlıklı bir şekilde çalıştırılmazsa; sorgusuz sualsiz hükümetiniz dokuz yaşındaki çocuğumuzun ölümü ile ilgili olarak özür dileyip, sağlık bakanınız da istifa etmezse; o zaman bu sistemin adı “yalama” olur!

-*-*-

Bu yalama sistemde de yarın Ankara’ya gidersiniz, Cevdet Yılmaz size “eh tamam süreniz doldu, haydi inin koltuklardan” derse, o zaman sistem “yağlı yalama” sistemine döner!

-*-*-

Sağlık sistemi çökmüştür…

Mevcut sistemde, sayısını bilemediğimiz nüfusa ne hastane ne doktor ne hemşire ne de ilaç yeter haldedir!

-*-*-

Yap kurultayını, yeniden seçilirsen alkışlayalım…

Git erken genel seçime, yeniden seçilirsen, yardımcı da olalım; yalamadan ya da yağlı yalamadan, demokrasiye geçelim; lütfen…

Yenilenmek iyidir!

-*-*-

Bu gemide birlikteyiz be abi…

Battık!

Sanma ki sen yüzerek ya da Cevdet Yılmaz’ın atacağı can simidi ile kurtulacaksın!

Ya yenilen, ya bırak en kısa zamanda başkaları gelsin; belki batan geminin mallarını kurtarırız; kaldıysa!



Allah Tufan hocanın da bizlerin de yardımcısı olsun!

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun 2025 Genişleme Paketi kapsamındaki "Türkiye Raporu" kamuoyuyla paylaşıldı.

-*-*-

Raporda AB'nin, AB-Türkiye işbirliğini daha da güçlendirmek için Kıbrıs çözüm görüşmelerinin yeniden başlamasına ve ilerleme kaydedilmesine özel önem verdiğinin altı çizildi.

-*-*-

"Türkiye'nin tek taraflı eylemlerine son vermesi" çağrısının yapıldığı raporda, "Türkiye'nin, dışsal yönleri de dahil olmak üzere, ilgili BM Güvenlik Konseyi Kararları doğrultusunda, BM öncülüğündeki Kıbrıs çözüm görüşmelerine olan bağlılığını yeniden teyit etmesi önemlidir." denildi.

-*-*-

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, anında tepki verdi…

Açıklama yapıldı…

Ve bu açıklamada, "Raporda her zaman olduğu gibi, Yunanistan ve Kıbrıs Rum tarafının gerçeklerle bağdaşmayan, hukuk dışı ve maksimalist görüşlerine yer verilmesi ve Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşru kaygılarının görmezden gelinmesi, AB’nin Kıbrıs konusunda taraf tuttuğunu ve Kıbrıs meselesinin çözüm çabalarına katkı sunmasının mümkün olmadığını bir kez daha ispatlamaktadır." ifadesine yer verildi.

-*-*-

Meseleye daha basit ve ayrıntılı bir şekilde bakalım…

AB – bizim açımızdan yani Kıbrıs meselesi açısından meseleye bakacak olursak - diyor ki, “Kıbrıs sorunu çözülmezse, Türkiye – AB ilişkileri ilerlemez…”

-*-*-

Ve AB, çözüm BM Güvenlik Konseyi Kararları doğrultusunda olacak… Türkiye de, BM öncülüğündeki Kıbrıs çözüm görüşmelerine olan bağlılığını yeniden teyit edecek…

-*-*-

Peki Türkiye ne diyor?

“Rapor Rumcu ve Yunanistancı”dır… Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşru kaygıları görmezden gelinmiştir…



-*-*-

Peki biz ne yapıyoruz?

Bekliyoruz!

-*-*-

Neyi bekliyoruz?

Tayyip Erdoğan’ın bizi davet etmesini…

Elbette edecek de etmezse ne yapacağız?

Ayrıca “ederse ve kendi Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamaları doğrultusunda, yani Ersin Tatar dönemindeki duruşuyla devam kararını açıklarsa”…

-*-*-

Bilemedim…

Zor bir durum sevgili Tufan hocam!

Allah yardımcın ve yardımcımız olsun!

Güney’de artık rahatlıkla konuşabileceğiz!

Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan Hatay kaytaz böreği ve Gaziantep lahmacununun ardından Türk kahvesi de Türkiye'nin AB'de tescillenen ilk geleneksel ürün adı olarak kayıtlara geçti.

-*-*-

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) yapılan açıklamada, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan duyuruyla Türk kahvesinin TOBB tarafından yapılan başvuru sonucu AB'de "geleneksel ürün adı" olarak ilan edildiği belirtildi.

-*-*-

Ağız alışkanlığı…

Günlerden bir gün, Mesarya’nın Güney tarafındaki yani Rum kesimindeki köylerinden birinde, bir Rum kahveciden, en kibar İngilizcemle, “bir Türk kahvesi alabilir miyim?” diyerek, malum kahveden istemiştim!

-*-*-

Rum kahveci, “Türk kahvesi değil, Yunan kahvesi” demişti…

Ben gülmüştüm!

Ama yan taraftaki yaşlı bir Rum, “Kıbrıs kahvesi be Kıbrıs kahvesi” diyerek müdahale etmişti!

-*-*-

Şimdi AB, bu tartışmaya son noktayı koymuş mu oluyor?

Artık Güney’de “bir Türk kahvesi alabilir miyim?” diyebilecek miyiz?

-*-*-

Denemek lazım!

Bence diyemeyiz ama deneyeceğim!

Hem de EOKA kahvesinde!

Hakkınızı helal edin!

(Hala neleri konuşuyoruz ve düşünüyoruz yani… Acı ama gerçek…)

-*-*-

Bu arada belirtmekte fayda var; çok ünlü bir Türk şirketine ait elektrikli “Türk kahvesi cezvesi”, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ünlü bir marketinde, “Yunan kahvesi cezvesi” diye satılıyor… ambalajın üzerinde aynen öyle yazılı!

Yani ticaret ve para; her zamanki gibi milliyetçiliği yenmiş oluyor!

En sevindirici haber… ABD'nin en büyük kenti New York'ta milyonlarca kişinin oy kullandığı belediye başkanlığı seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre Demokratların adayı Zohran Mamdani kazandı. 34 yaşındaki Uganda doğumlu “Msülüman Sosyalist” Mamdani, bağımsız aday olarak yarışan eski New York Valisi Andrew Cuomo'yu yenerek, ABD'nin en büyük kentinin başına geçen son yüzyıldaki en genç isim oldu… Donald Trump’ın “komünist” diyerek suçlamaya çalıştığı Mamdani, seçim zaferi sonrası, Suriyeli eşi Rama Duwaji ile birlikte taraftarlarını selamladı…