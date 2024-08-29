Yeni öğretim yılına, üniversitelerimiz ve ülkemiz titizlikle hazırlanmalıdır

2024 yılı TC Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre, bu yıl ülkemizdeki üniversitelere toplam 12 bin 180 öğrenci yerleşti.

Bu bağlamda, üniversitelerimiz için açılan 16 bin 745 kişilik kontenjanın yaklaşık yüzde 73’ü dolmuş oldu. Kuzey Kıbrıs’taki üniversitelere, geçen yıl ise, 13 bin 728 öğrenci yerleşmişti.

Ek yerleştirmelerle birlikte, üniversitelerin boş kalan kontenjanların da tercih edileceği ve bu oranın yükselmesi bekleniyor. Pandemi, deprem, ekonomik kriz ve diploma usulsüzlüğü sonrası, bu kadar öğrencinin, Kuzey Kıbrıs’ı tercih etmesi memnuniyet vericidir.

Aldığımız bilgiye göre, YKS sonuçlarına göre; en fazla öğrenci Yakın Doğu Üniversitesi’ne yerleşirken; en fazla öğrenci yerleşen ikinci üniversite Lefke Avrupa Üniversitesi, daha sonra da Doğu Akdeniz Üniversitesi oldu. Bu üniversiteleri diğer üniversiteler takip etti.

YKS sonuçları ve kontenjanların doluluk oranları, öğrencilerin üniversitelerimize ve KKTC’deki eğitim kalitesine olan güvenini yansıtıyor. Özellikle, uluslararası standartlarda eğitim verilmesi, akredite edilmiş bölümleri bulunması nedeniyle tercihlerini yapmaktadır.

Bu çerçevede, Üniversiteler, YÖDAK ve Eğitim Bakanlığı, üniversitelerimizin imajını sarsacak usulsüzlük vb durumların oluşmasını engellemelidir.

Üniversitelerdeki yerleşmelere sadece sayısal olarak bakılmaması gerekiyor. Her üniversitenin eğitim standardı, kalitesi ve mali yapısıyla dengeli gidecek bir öğrenci sayısına ihtiyacı vardır. Bu konuyu mutlaka göz önünde tutmalıyız.

Türkiye’de 200’ü aşkın devlet ve vakıf üniversitesi bulunmakta, KKTC’de ise 20’den fazla üniversite faaliyet göstermektedir.

Bu yıl, dolan ve boş kalan kontenjanları incelediğimizde, öğrencilerin iki yıllık mesleki programlarına da yöneldiklerini görüyoruz. Boş kalan kontenjanların, çoğunlukla 4 yıllık programlarda olduğunu görüyoruz.

Öğrenciler de, son zamanlarda, daha bilinçli tercih yapıyorlar ve daha çok iş imkânı bulabilecekleri bölümleri tercih ediyorlar. Aldığımız bilgilere göre, mesleki teknik, teknoloji ve sağlık bilimleri alanlarına yönelik iki yıllık ön lisans programları yoğun ilgi görüyor.

Bu yıl ayrıca, özellikle bilişim, yapay zeka, yazılım gibi alanlar da tercihlerde ön sıralarda yer almıştır.

Türkiye’deki üniversitelerinin çoğalması, ekonomik ve mali sorunlar da, kontenjanların boş kalmasında etken olmuştur. Öğrenciler de mali sorunlardan dolayı, en fazla burslu programları tercih ediyorlar.

Nüfusa göre öğrenci sayısında, dünyada ön sıralarda bulunuyoruz. Üniversitelerimiz, ülkeye döviz girişine ve ekonomiye, turizm gelirleri ile birlikte en yüksek katkıyı yapmaktadır.

Üniversitelerimiz açısından temel amaç, eğitim kalitesinin ve öğrenci memnuniyetinin artırılması olmalıdır.

Yabancı öğrenciler, ülkenin hemen hemen her şehrinde bulunmakta, yaptıkları harcamalarla, şehirlerdeki esnaf ve işletmelere katkıda bulunmaktadır. Öğrencilerin şehir içi ulaşımı konusunda, hem üniversiteler, hem de belediyeler işbirliği yapmalıdır.

Öğrenciler bulundukları şehirde kendini güvende hissetmek ister, esnaftan ve halktan olumlu davranışlar bekler. Sorunsuz sağlık hizmeti, sosyal, kültürel ve sportif imkanlar bulmak ister. Bütçesine göre eğlenebileceği mekanlara ihtiyaç duyar. İşte, bütün bunların varlığı, öğrenci memnuniyetinin artmasını sağlar.

Ülkemizdeki yabancı öğrencilerin en büyük şikayetleri, ülkemizdeki mal ve hizmet fiyatlarının pahalı olmasıdır. Maddi durumu sıkıntılı olan öğrencileri bir nebze rahatlatmak ve ülkemize daha fazla öğrenci çekmek için, Üniversiteler ve işyeri sahipleri indirimler yapmalıdır.

Ev sahipleri ve yurt işletmecileri, öğrencilere evlerini ve yurtlarını uygun fiyata, çok fazla peşinat talep etmeden kiralamalıdır.

Bütün ülke çapındaki esnaf ve işletmeler, öğrencilere, halka sattığı fiyatın altında fiyat uygulamalı ve öğrenciye özel indirimler yapmalıdır. Uçak firmaları da, bilet fiyatlarında öğrencilere özel indirim yapmalıdır.

Yaşanan sorunların ve görülen eksikliklerin giderilmesi için, bütün üniversiteler, YÖDAK ve Eğitim Bakanlığı, işbirliği ve ahenk içinde hareket etmeli ve Kuzey Kıbrıs’ ta yaratılan üniversite markasının güçlendirilmesi için çalışmalıdırlar.

Ülkemize değişik ülke ve kültürlerden gelen, öğrenci ve öğretim üyelerinin bizim kültürümüz ile tanışması ve etkileşime girmesi büyük kazançtır. Öğrenciler, sadece ekonomik gelir elde edilen bir unsur olarak görülmemelidir.

Yabancı öğrenciler ve öğretim üyeleri, bizim ülkemizin ve kültürümüzün tanıtımını, kendi ülkelerinde ve her yerde yapacaklardır.

Üniversitelerimizdeki öğrenci sayısının artması önemlidir. Ama, eğitim ve öğrenci kalitesinin artması daha da önemlidir.

Öğrenci seçiminde, Üniversitelerimiz titiz davranmalı, YÖDAK, Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Polis Teşkilatımız ile yakın işbirliği içinde çalışmalıdır.

Ülkemize gelen yabancı öğrencilerin buraya sadece eğitim amaçlı gelmeleri, kriminal olaylara karışmamaları, kayıt dışı işçi durumuna düşmemeleri gerekmektedir.