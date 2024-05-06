İngilizce bilmediği halde, “profesör” unvanı taşıyan onlarca kişi vardır bu ülkede!

İngilizce, doçent olmak için “şart”tır!

Bu kişiler arasında “gazetecilik” yapanlar da vardır!

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TRT KKTC Temsilcisi sahte diplomadan tutuklandı…

Mahkemeye çıkarıldı…

Polis mahkemede bilgiler verdi…

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TAK’ın haberine göre, “… zanlının 1 Şubat 2021'de kayıt yaptırmış gibi gösterildiği, ancak okula 29 Mart 2021'de kayıt olduğu” ifade edildi…

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“… zanlının 31 Mayıs 2023’te ders notları girilerek aynı gün işletme yönetimi doktora programından mezun edildiği” anlatıldı…

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“… Her şeyi Serdal Gündüz'le birlikte yaptım” dedi…

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"İsteseydim bir günde de diploma alabilirdim" ifadesini kullandı…

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Doktora tezi için jüri önüne çıkmadı, cezaevinde bulunan Serdal Gündüz’ün odasında başka şahıslarla oturup sohbet etti ve “Doktor” unvanı aldı!

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Neymiş?

KKTC, Türkiye’nin tanıdığı egemen ve eşit devletmiş!

Yaaaaa, bunlar da Türkiye’nin gazetecileri ve üniversiteleri!

Hepsi de ne ilginçtir “milliyetçi”!

Yazık!



Turist Crocodile Tatar rezaleti!

Gambiya'nın başkenti Banjula'da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. Zirvesi sonrası İİT'ye üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının üzerinde mutabık kaldığı bildiri yayımlandı.

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İİT 15. Zirvesi Bildirisi'nde, uluslararası topluma, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına uymaya zorlaması ve Limasol, Baf ile Larnaka dahil olmak üzere KKTC topraklarındaki yasa dışı işgal, sömürge ve apartheid uygulamalarına son verilmesi çağrısında bulunuldu.

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Yok canım!

Hemen heyecanlanmayın!

KKTC falan yok!

-*-*-

Ersin Tatar gitti!

Ziyareti şişirilmeye çalışıldı ama olmadı!

Zirve bildirisinde “Kıbrıs ile ilgili karar da alındı…” denen birkaç haber gördüm ama bu kararın ne olduğu konusunda araştırmalarım sonuçsuz kaldı!

Umarım, “BM Kararları şemsiyesinde federal çözüme destek kararı” alınmamıştır!

-*-*-

Tatar burada gözlemci üyeydi!

Turgay Avcı dışişleri bakanıyken bu tür toplantılara elli kez katılmıştı zamanında!

Abartmaya gerek yok!

Ev sahibi ülkenin başkanı ile hasbelkader görüşüldü!

Bir de müteahhidi Türk olan ve açılışı yapılacak otel bulundu, “ön açılış” yapıldı çünkü otel tam bitmemişti!

Açılışa davet edilen bir belediye başkanı ile de görüşen Tatar, çocuklarla top oynadı, sonra gitti ve bir timsahı kuyruğundan tutup savurdu!



Tatar ne diyor?

“Etkileyici bir ilgi gördük… Başarılı bir ziyaret oldu…”

-*-*-

Oysa açıktır ki rezil olduk yine!

Tam fiyasko!

İİT’in ev sahibi Gambiya dışında 52 tam üyesi var; bir tekinin temsilcisi ile el bile sıkışamadı!

Toka edemedi!

-*-*-

Devlet Başkanı seviyesinde gidilir ve bu tür temaslarla dönülürse, bunun adı sadece rezalettir!

Tahsin abi gideydi; mesele olmazdı!

-*-*-

Tatar şimdi Avustralya’ya gidecek!

Orada da sıkıntı var!

Çünkü Avustralya, Tatar’ı diplomatik TC Pasaportu ile kabul eder mi bilemem ama akla şu soru geliyor: “egemen eşit devletin başkanının, kendi pasaportu yok mu?”

-*-*-

KKTC Cumhurbaşkanı’nın hem İngiliz hem de Kıbrıs Cumhuriyeti Pasaportu var!

İkisinden biriyle gitsin!

Sıkıntı yaşamasın!

Avustralya’da da timsah var, kuyruğundan tutup fotoğraf çektirsin ve az rezil oldu; biraz daha olsun!

-*-*-

Üstelik de masraflar bizden!

Turist Ömer mi desem, Crocodile Tatar mı desem!

Kimse bu rezaleti umursamayacak mı?



Kıb – Tek’in umursuzluğu!

Gaziveren’de 2 Şubat günü bir mahallede ya da bir bölgede voltaj yükselmesi yaşandı…

10 kadar konutta ne buzdolabı, ne televizyon, ne bulaşık makinesi, ne çamaşır makinesi, ne internet alıcısı kaldı!

-*-*-

Mağdur vatandaşlar Kıb – Tek’i aradı; iki görevli evleri ziyaret etti ve “zararlarınızı saptayın, faturalandırın, kuruma verin, tazmin edileceksiniz” dendi…

-*-*-

Aradan 3 ay geçti!

Kıb – Tek’ten vatandaşa her hangi bir yanıt verilmedi!

Kimse de tazmin edilmedi!

Acaba diyorum, bizim köylüler AKSA’ya mı başvursaydı?

Yoksa Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarına mı?

-*-*-

Devletmiş!

Hade ya hu siz da!

Hangi devlet?

Ne devleti?

Tatar’ın yeni işi timsah yetiştiriciliği olabilir!



Planda – açıklamalarda böyle bir görüşme yoktu!

TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün Ankara’da, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile görüştü.

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Türkiye Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Holguin'i Ankara'da kabul ettiği bildirildi. Paylaşımda, Fidan ve Holguin Cuellar'ın fotoğrafına da yer verildi.

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Haydi komplo teorisi yazalım!

Ersin Tatar ve Hakan Fidan, Gambiya’ya aynı uçakla gitti…

İki ülke arasındaki uçuş süresi 7 saat…

Havaalanlarında beklemeydi, otelde yemekti derken, Fidan ve Tatar en az 15 saati birlikte geçirmiştir…

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Tatar, KKTC’ye dönünce, ısrarla ve inatla “siyasetimiz değişmemiştir” ifadesini defalarca kullandığına göre; gidilecek köy belirlenmiştir efendim…

Alın size komplo teorisi!

İstifa et Ersin abi!

Timsah yetiştiriciliğine başla!