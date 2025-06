Yaz Tatilini Çocuğunuza Nasıl Zehir Edersiniz?

Sıkıntılarla dolu, yorucu ve stresli bir okul döneminden sonra nihayet tatil geldi. Ne var ki yaz tatillerinden anne-babaların beklentileri başka, çocukların başka oluyor.

Hatta çalışan genç anne-babalar için çoğu zaman yaz tatili başa çıkılması kolay olmayan bir döneme dönüşüyor.

Öyle ya, anne-babalar işte iken bu çocuklar nerede olacak?

Sabahtan akşama kadar çocuğun evde kalacak olması büyük bir sorun.

Tatili; yoğun ve rutinlerle geçen bir çalışma dönemi nedeniyle azalan enerjinin kazanılmasını sağlayan, kendini gerçekleştirme fırsatları ile dolu, stresin az olduğu, zihnen ve bedenen yeniden yapılanmayı hedefleyen bir süre görmelisiniz. Aksi halde çocuklarınızı şu iki şeyle karşılaşır:

Ya çocuğunuza zehir olan bir yaz tatili geçirmiş olursunuz.

Ya da çocuğunuzu dijital dünyanın ekranlarına tamamen kaptırmış olursunuz.

Oysa yaz tatilleri özellikle evden çıkmak istemeyen, gününü televizyon, tablet, bilgisayar gibi teknolojik araçlarla geçirmek isteyen çocuklar için de bu isteği yenmek için önemli bir fırsattır.

Farkındasınız değil mi? Çocuğunuz her fırsatta her fırsatta, her koşulda ve her durumda ekran karşısında…

Yemek yerken, uyumaya çalışırken, canı sıkkınken, canı sıkılmamışken her an bir ekranın karşısında. Ekteki görselden de anlayacağınız üzere çocuklarımız uyumadan önce en son ve uyandıktan sonra ilk olarak ekranları görüyorlar.

Belki de bu durum sizin de işinize geliyor. Yaşı kaç olursa olsun, ekrana teslim olan çocuk size sorun çıkarmıyor. Sizden hiçbir talebi olmuyor…

Ne var ki yaz tatili böyle bir şey değil. Yaz tatili çocuğun gelişimi sürecinde elde ettiği özellikle sergileyebilme dönemi olarak bakılmalıdır. Sosyalleşmesi, dünyayı tanıması, rutininin dışına çıkmasıdır.

Okulda yapıları eve taşımak, evini, odasını yaşam alanını bir sınıfa çevirmek, özel derslerin, dershanelerin cazip tekliflerine kapılarak çocuklarını dersten derse, kurstan kursa koşuşturmak da yapacağınız en büyük hatadır.

Öncelikle yaz tatilini planlayın ve bunu çocuğunuzla birlikte yapın. Çocuğunuza yaşına, gelişimsel seviyesine, ilgi ve isteklerine uygun sorunlulukların içeriği bir tatil planı önerin. Sosyal ilişkilerini güçlendirici, yeni bireylerle tanışabileceği ortamlar yaratın.

Nasıl bir tatil planı yaparsanız yapın ama çocuğunuzla ilişkilerinizi güçlendirme fırsatını asla kaçırmayın, onları ekranlara kaptırmayın.

Biliyor muydunuz?

Demokrasi Eğitimi

Demokrasi eğitimi, pek çok ülkede başarılı ve etkin bir şekilde uygulanmaya çalışılmaktadır.

Gerek demokrasilerin olgunluğa eriştiği, gerekse yeni demokratikleşmeye çalışan toplumlar demokrasilerini, sağlam temeller üzerinde inşa etmeye, vatandaşlarının haklarını ve özgürlüklerini genişletmeye çalışırlarken bir nokta çok açıktır: Uzun süreli kalıcı bir demokrasinin ilkelerinin, değerlerinin ve uygulamalarının bireyler tarafından ne kadar etkili bir şekilde benimsendiğine ve kavranıldığına bağlıdır.

Her şeyden önce güçlü, istikrarlı ve etkili bir demokrasi, hiçbir çaba gösterilmeden kendiliğinden ortaya çıkan bir süreç olmadığı gibi kendisini öğreten ve devam ettirebilen bir mekanizma da değildir. Bu çerçevede, okullar genç bireylere demokratik bir yaşamın sürdürülebilmesi ve geliştirilebilmesi için demokrasiyi ve demokrasiyle özdeşleştirilen ilkeleri, tutumları, değerleri ve uygulamaları öğretmek zorundadır.

Anlayana - Gülmece

Ödeşme

Yaşlıca bir bey birden ayağı kayıp düşer. Arkasından gelen

bir başka kişi kalkmasına yardım eder. Düşen adam nazik bir ifadeyle:

“Çok teşekkür ederim... Bu iyiliğinize nasıl karşılık verebilirim?" der

Diğerinden yanıt gelir:

“Vallahi ben şimdiki iktidar partisinden bir milletvekiliyim. İlk seçimlerde bizim partiye oy verir, bizi yeniden iktidar yaparsanız, ödeşmiş oluruz”

Yerden kalkan adam, diğerine ters ters bakarak:

“Beyefendi, beyefendi... Ben düşünce kıçımı yere vurdum, kafamı değil...”

Okumuş muydunuz?

Hür olmadıkları halde, kendilerini hür sananlar kadar hiç kimse esir olamaz.

Goethe