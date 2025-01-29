Girne Tiyatro Su ve Altı Üstü Kabare’nin ortak projesi olan Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenen “Yarım Canlar Destanı” oyununu düşüncelere dalarak, gözümüz yaşlı izledik…

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Derman Atik, Cenk Gürçağ ve İlkşen Varoğlu Atik’in sahnede devleştiği oyunda, özelde Derman’ın, genelde tüm Kıbrıslıların yaşadığı travmalar sahneye uyarlandı. Uyarlanmayla da kalmadı, sahneden çıkıp bir ok gibi beynimize beynimize kazındı, vicdanımıza dokundu.

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Derman Atik’in yaşamının odağa alındığı oyunda, Araplara satılan kızlarımızın hüznü, Derviş Ali Kavazoğlu ve Kostas Mişaulis’in katledilmesinin faşizmi, göçün acıları, gücün zehri, hayal kırıkları, Türkiye’ye eğitim almaya gidip de cenazeleri adaya gelen gençlerin travmalarıyla yüzleştik.

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Yüzleşmeydi tam olarak yaşadığımız…

Tarihimizle, acılarımızla, yaptıklarımızla ve yaşadıklarımızla yüzleşme…

Sadece Dermen değildi, sadece ve sadece oyunlarını oynamak isteyen küçük çocuk, salonu dolduran bizler, sokaktaki onbinlerdik… Hayallere dalıp askercilik oynayan o çocuğun, çevresinde dolanan askerlerin bu topraklara neler yapacağını kestirememesinin burukluğuydu, oyunlarında kalan o güzel anıları.

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Derman’cık çocuk… Derman’cık meraklı… Derman’cık afacan…

Hayatı sorgulayan gözlerle seyrederken çevresinde olup bitenleri, Chopper marka bisikletini düşlüyordu usunda.

Yaşayamayacağı o güzel günlerin hayaliyle, bu günlerin geçeceğini ve Limassol’daki mahallesinde kızlara hava ata ata gezeceğini düşünüyordu. Ama öyle olmadı. Sonrasında önünde, başlayacak olan savaşın kurşun sesleri, korkusu, gözyaşları ve göç süreci olacaktı.

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Oyunun tanıtım broşüründe, oyunun doğuşu ile ilgili bilgiler de aktaran Derman Atik, şunları yazdı:

“1999’dan 2024 yılına gelene kadarki süreçte sanata evet diyerek geçen tam 25 yıllık ‘kusursuza ulaşma çabası’; iyiyi, güzeli, doğruyu arayışımızı yansıtıyor.

Fikrin babası Sevgili İzel Seylani. Onun dürtüsü ile geldiğimiz noktanın adıdır Yarım Canlar Destanı. Bu oyunun yazarı da yönetmeni de sevgili Burçhan Göze. Aynı zamanda, Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali’nin de yazarı. Bu iki oyunu yazdırtan güç ise, sahnede izlemekten büyük keyif aldığım, yönetmen yardımcısı ve koreograf olarak çalışmaktan çok mutlu olduğum sevgili Özge Günay Göze; ortaya koyduğu katı disipline rağmen kelebek dokunuşları ile yumuşattığı bu süreç bizim için çok değerliydi.”

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Oyunun yazarı ve yönetmeni Burçhan Göze de tanıtım broşüründe oyunla ilgili, “Sen anlattın ben anlatmaya çalıştım, ben anladım sen anlatmaya çalıştın. Ta ki tükenene kadar dilimiz ve kalemimiz. Ve ‘Yarım Canlar Destanı’ çıktı ortaya. Kimse yarım kalmasın, yarıda bırakmasın diye. Yarım kalmamalı hiçbir sevgi, barış ve kardeşlik diye” yazdı.

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Burçhan Göze’nin yazıp yönettiği ve Özge Günay Göze’nin yardımcı yönetmenliğini üstlendiği oyunda, Esel Fatma Tüney reji asistanı, Nurçin Tüney sahne amiri, Mehmet Saygıer ise ışık uygulamasından sorumlu olarak görev yaptı.

Oyuncular arasında Cenk Gürçağ, Derman Atik ve İlkşen Varoğlu Atik yer alırken, Cemile Gürçağ ve İlde Atik solist olarak sahne aldı.

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Köşe yazımı noktalarken şunu da vurgulamak isterim ki, bu oyun tüm savaş çığırtkanları tarafından izlenmeli ve savaşın ne demek olduğu görülmeli…

Savaşsız bir dünya dileklerimle…