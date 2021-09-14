Ya halk taşıyacak, Ya halk taşınacak (!)

“İlk seçimde halkımız partimizi tek başımıza iktidara taşıyacaktır.”

Bu sözler Başbakan Hamza Ersan Saner’e aittir.

Uzak talimatlar sonucu yarıda kalan bir kurultayın ardından Başbakanlığa “atanan” kişi olarak bunu söylüyor.

Kendinden emin!

Kulaklarımla dudum ve kendim duyduğuma dahi güçlükle inandım.

“İlk seçimde halkımız partimizi tek başımıza iktidara taşıyacaktır.”

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Olur mu olur!

Şöyle de bir mesele var çünkü…

Diyelim ki “halkımız” sizi tek başınıza iktidara taşımadı.

Siz adaya yeni bir “halk” taşırsınız mesele hallolur (!)

Aklımızın ermediği belki de budur…

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Ya da şuna güveniyor.

“Tarafsızlık, yasallık, prensiplere ve kurallara göre yönetim gelirse bizim iş çözülmeyecek” düşünen geniş yığınlar vardır.

Bu insanlar, nasılsa, bizi yeniden iktidar yaparlar (!)



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Bir de “iktidar” durumu var tabii…

En yalın haliyle iş yapabilme ve karar alabilme gücüne sahip olmaktır iktidar!

Başarabilme yetisine, yetkisine, yeteneğine!

Üçünü alt alta yazınız önce…

Yeti…

Yetki…

Yetenek…

Hangisi var sizde?



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“Modern iktidar büyük gözaltıdır” sözünden de yola çıkmış olabilir elbette, Başbakan!

Öyle bir derinlik algılamasak, felsefeye yatkınlık görmesek de insanın dili damağına dolaşıyor, sözcükleri düğümleniyor kimi zaman…

Duyduğuna inanamıyor!



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Parmağımızın ardına da gizlenmeyelim.

Bu hükümet gittiği zaman ülkenin tüm sorunlarının çözümlenmeyeceğini biliyorum.

Hatta geride kalacak enkazı kim, nasıl kaldıracak diye epeyce meraktayım.

Ancak hiçbir koşulda bu kadar çürümüş, kokuşmuş, savruk, laubali, pespaye, ciddiyetsiz ve bilgisiz olamaz sanırım.

Bir ülkenin demokratik değerleri ve haysiyeti böylesine paspas yapılamaz.

“Piyonluk” hali böylesine sırıtamaz!

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Ada yarısında büyük fotoğrafın değişmesi için köklü dönüşümlere ve illaki uluslararası hukuk içinde yer almaya ihtiyaç vardır, malum…

Yine de o “büyük ideale” ulaşmadan dahi biraz daha ciddiyet bekliyor insan…

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“İlk seçimde halkımız partimizi tek başımıza iktidara taşıyacaktır” dedi, Ulusal Birlik Partisi’nin genel başkanı…

En güzeli de şu…

Program yapımcısı sordu: Meclis açılabilecek mi?

Yanıt vermekte zorlandı!