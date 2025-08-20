Utanma duygusunu bile tükettiler!

Şimdi, devletin bütçesinden seçim propagandası yapmak ahlaksızlık mı?

Yoksa, “ahlaksızlık”; bunun bir “ahlaksızlık” olduğunu yazmak mı?

-*-*-

Ersin Tatar’ın, söylediklerimizden ve yazdıklarımızdan dolayı çok kızgın olduğunu öğrendik!

-*-*-

Bu kızgınlığı gizlemiyor, çıktığı televizyon programlarında hatta köy gezilerinde bile “adımı” kullanıp, “oy devşiriyor”… Ya da devşirmeye çalışıyor!

-*-*-

Bakın, öğretmen atamaları yapılamıyor; yapılmıyor!

Neden?

Çünkü öğretmen atamalarını Kamu Hizmeti Komisyonu, usulüne uygun bir şekilde yaparsa, “efendiler”, diledikleri kişiyi, oy uğruna geçici istihdam edemeyecek!

-*-*-

Bu ahlaksızlık mı Sayın Tatar?

Yoksa bunları yazmak mı ahlaksızlık?

-*-*-

Dış siyasette çökük bir siyaset izleniyor; Kıbrıs Türk toplumu her geçen gün ama özellikle son beş yılda, hızlı bir şekilde uluslararası siyasetteki varlığını tamamen yitirdi, yitiriyor!

-*-*-

Bunun sebebi nedir?

Bunun sebebi, Kıbrıs Türk toplumunun ayrı bir ajandası veya gündemi olabileceğini inkar edip; her şeyi Türkiye’ye devreden siyasettir!

Yani çöküşün sorumluluğu bu siyaseti yürütenlerdedir!

Ve bunların başında da Tatar gelmektedir!

-*-*-

Bunu yazmak ayıp mıdır?

Yoksa bu yapılan topluma karşı bir suç mudur?

-*-*-

Kendi yakınları, çocukları, eşleri, sevgililerine örneğin “sahte diploma” meselesinde ayrıcalık tanındığını yazmak mıdır ahlaksızlık yoksa bu baskıyı yaparak, o ayrıcalığı yaratmak mıdır?

-*-*-

Ölünün arkasından konuşmamak lazım!

Ama nicelerini biliyor ki bu toplum, senelerce 6 yerden maaş aldılar; kimse sesini çıkarmadı!

Şimdi, Koop iştiraklerinde hayvan yemi dolu çuvalları omuzlayan 40 tane gariban işçi mi hepinize dokundu?

-*-*-

Babanız altı yerden maaş alırken ve babanız vefat ettikten sonra, maaşlarının tamamı ananıza kalırken ses çıkarmayacaksınız ama 40 tane gariban emekçi “bunlar sigorta emeklisidir çalışamaz” diyeceksiniz!

Ya da bunu diyenlere, “hadi oradan” demeyeceksiniz!

-*-*-

Danışmanlarınız hem devletten hem kendi işlerinden para kazanacak; sıkıntı olmayacak ama 40 tane fukaraya göz koyacaksınız!

Ve bunlar ahlaksızlık olmayacak; ahlaksızlık yaptığınızı - hiç utanmadığımızı yazdığınız zaman da köy köy, televizyon televizyon gezerek, Serhat İncirli’nin ahlaksız olduğunu söyleyeceksiniz!

-*-*-

Hayatında işe gitmeyen, evinden veya kendi ofisinden çalışıp hizmet verse “amenna” diyeceğim Türkiye’den ithal birkaç dilbandi; hiç çekinmeden herkese hakaretler yağdıracak, toplumu bölecek, UBP’de bile dilediği vekile dilediği hakareti yağdıracak; siz hiç sesinizi çıkarmayacaksınız ama biz bunları yazdık diye, dilbandinin geldiği ülke olan Türkiye’ye dil uzattığımızı söyeleyerek, bizi hainlikle suçlayacaksınız!

-*-*-

S…sin geldiği yere gitsin dilbandileriniz!

Cehenneme kadar yolları var!

-*-*-

Haaaa dilbandi dilediğine çamur atacak, dilediğini hain ilan edecek, dilediğine de çıkarı gereği yalakalığını yapacak; o ahlaksız olmayacak; koltuk makam uğruna, siz bu dilbandilere uşaklık edeceksiniz; bu da ahlaksızlık olmayacak ve biz yazınca ahlaksız olacağız ha!

Siz de gidebilirsiniz!

Cehenneme kadar demiştik!

-*-*-

Yediniz, bitirdiniz ve bu ülkeyi üç – beş çıkarcı pisliğe sattınız!

O çıkarcı dilbandiler ya da dilbandiyeler, doğru dürüst adam ya da kadın olsalardı, kendi ülkelerinde kalıp, makam sahibi olurlardı!

Elalemin ülkesine çökmezlerdi!

-*-*-

Ve siz hiç utanmayacaksınız ama biz bunları yazdık diye gezdiğiniz yerlerde bizim için “utanmalıdırlar” diyeceksiniz!

-*-*-

Hayatımda utanacağım hiçbir şey yapmadım!

Bundan eminim!

-*-*-

Kaldı ki sizin yaptığınız ağır utanmazlıklardan sonra, KKTC adını verdiğiniz bu sorma gir hanında, dingonun ahırında, “utanma” diye bir “duygu” ya da “ahlak anlayışı” kalmamıştır!

Siz; sadece bu toplumu tüketmediniz!

Bu ülkede, utanma duygusunu bile yok ettiniz!

Eğitim tam bir kaos!

Nüfus kontrol altında değil!

Bırakın nüfusu bilmemeyi; geçtim eğitimde sahte diplomalardan tutun, konteyner zavallılığına varan – geçici öğretmen yatırımıyla devam eden kokuşmuşluğu; örneğin ilk ve orta dereceli okullarda yüzlerce “Türkçe bilmeyen” öğrenciyle ilgili olarak insan hakları ihlalleri yapıyoruz!

-*-*-

Anlatayım!

-*-*-

İki küçük çocuk…

Kardeşler…

İlk okul çağında!

-*-*-

Babaları gelmiş önce, oturum almış; anne ve çocuklar da gelmiş!

-*-*-

Ekmeklerini kazanacak insanlar; suçları yok ki!

-*-*-

Biz de İngilterelere, Avustralyalara, Kanadalara gitmedik mi aynı sebeplerle?

-*-*-

Bizim çocuklarımıza İngiltere’de, İngilizce bilmedikleri için, şu anda KKTC’de, Türkçe bilmeyen çocuklara yapılan “hayvanlık” yapılmadı - yapılmıyor!

-*-*-

Evet, o çocuklara vahşi hayvan gibi davranıyoruz!

-*-*-

Türkçe bilmedikleri için, okullara almayacağız!

Sınava girsinler!

Özel ders alsınlar!

Para ödesinler tabii ki!

-*-*-

Ve bütün bunların bir insan hakkı ihlali, bir ahlaksızlık, bir utanç olduğunu da asla kabul etmeyeceğiz!

-*-*-

“Çok yaşa KKTC’ymiş!”

Hade be o yanı!

