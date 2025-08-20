“Balık baştan kokarmış.” Baş bozulursa, koku tüm bedene siner; sonunda balık zehirleyici bir hale gelir.

Anayasamızın 102. maddesi Cumhurbaşkanı’nın görevini açıkça tanımlar:

Devletin başı olarak toplumun birliğini ve bütünlüğünü temsil etmek,

Anayasaya saygıyı, kamu işlerinin düzenli yürütülmesini ve devletin devamlılığını sağlamak,

Yetkilerini tarafsız biçimde kullanmak.

Bugün ise ülkenin her yerinden kötü kokular yükseliyor. Kamu hizmetleri çökmüş durumda. Toplumun hiçbir kesimi mutlu değil. Ekonomik ve sosyal haklarımız budandı, emeğin değeri ayaklar altında. Üretici kooperatiflerinde 7. gününe giren grev, KIB-TEK’teki yolsuzluk iddiaları ve mali polisin sürece müdahil olması, kamuda örgütlü sendikaların yıllardır dile getirdiği çöküşün en somut göstergeleri. Toplumun genelinde hâkim olan duygu ise daha da ağır: Gelecek göremeyen, her gün biraz daha güvencesiz hâle gelen yaşam koşulları.

Toplumsal varlığımızı temsil eden kurumlar bir bir elden çıkarılıyor; dahası, bu sadece hükümet edenlerin küçük çıkarlarını doyurmak için yapılıyor. Toplumsal fayda göz ardı ediliyor.

Bütün bunlara sebep olan zihniyet, ülkenin başı olan mevcut Cumhurbaşkanı’nın devamını istiyor. Oysa bu makam, tarafsızlığı ve toplumu bütünüyle temsil etmeyi gerektiriyor. Bugünkü Cumhurbaşkanı ise toplumu temsil etmekten çok uzak; halkın birlik ve bütünlüğünü sağlayacağına ayrışmayı derinleştiriyor.

Kıbrıs sorununa dair de aynı yaklaşım söz konusu. Çözüm perspektifi kayboldu; bizi dünyadan izole eden, uluslararası toplumla bağlarımızı koparan bir çizgi izlendi. Ne içeride ne dışarıda, toplumun varlığını güvence altına alacak bir vizyon ortaya kondu.

O yüzden ilk adım, Ekim ayında Cumhurbaşkanlığı makamını değiştirmek. Sonrası iç siyasetin yenilenmesi, tazelenmesi olacak. “Balık baştan kokar” dememin sebebi tam da bu: Başı değiştirelim ki gövdeyi iyileştirmek mümkün olsun.

Ekim’deki Cumhurbaşkanlığı seçimi geleceğimizi belirleyecek kadar hayatidir.