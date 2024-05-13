Ülkemizde suçlar doludizgin artarken, Hükümet ne yapıyor? 

Ekonomik sorunlar, nüfusun demografik yapısının değişmesi ve kontrolsüz nüfus artışı halkın huzurunu bozuyor ve suç oranlarını artırıyor.

Suç oranlarının artması, hapishanede kapasite sorunu yaratıyor ve vatandaşlar ülkede kendilerini güvende hissetmiyor.

Geçmiş dönemlerde, ülkedeki suç oranları bu kadar fazla ve çeşitli değildi. Sadece 2023 yılında, Başsavcılık ülkede 30 bin ceza davası açtı.

Ülkemiz, özellikle uyuşturucu ticareti, insan kaçakçılığı, cinsel istismar gibi suçlarda çok ciddi bir durak haline geldi.Ülkemiz hukukçuları bu durumun endişe verici olduğunu vurguluyorlar.

Aldığım bilgiye göre, eski ve yeni cezaevinde toplam 921 mahkum bulunuyor. Bu mahkumların 202'si KKTC vatandaşı, 206'sı Türkiye vatandaşı, 107'si çift uyruklu( hem KKTC hem TC), yabancı uyruklu mahkum sayısı ise 406 kişi.

Geçmişe göre, trafik kazalarındaki ölümler ve cinsel suçlar artmış durumdadır. Toplumsal ve psikolojik değişimler suç türlerinin artmasını sağlamaktadır.

Nüfus artışı ve toplumsal değişimler haricinde, Teknolojik gelişmeler ve internetin de yaygınlaşmasıyla birlikte sanal suçlar, kara para aklama ve sanal bahis suçları artmaya başlamıştır.

Suç işleyen kişiler için, caydırıcı cezalar vermek, toplumu koruyacaktır.Ayrıca, suçluları tekrardan topluma kazandırmak için de fırsatlar yaratılmalıdır. Suç oranları, ancak toplumların gelişimi ve eğitim düzeyinin artmasıyla azaltılabilir.

Uzmanlara göre, esas olması gereken, kişilerin erken yaşlarda nitelikli bir eğitim alması ve suçun kökenlerine inerek, önleyici tedbirler alınmasının sağlanmasıdır.

Suçlarla mücadelede sadece cezalar yeterli değildir. Bunun yanında, eğitim ve sosyal destek de şarttır.

Cezaevlerindeki doluluk oranlarının artmasının önemli bir nedeni, yabancı uyruklu suçluların sınır dışı edilme süreçlerinin uzun sürmesindendir. Bu konuda, bir başka seçenek de, Avrupa ve ABD ‘ de de uygulanan, bazı suçlarda hapis cezası yerine, suçlulara kamu hizmeti yaptıracak yasal değişikliklerin, düzenlemelerin yapılabilmesidir.

Öte yandan, Mahkemelerin yayınladığı istatistiklere göre, uyuşturucu madde kullanımı, cinsel istismar, çalışanların yaptığı hırsızlıklar, resmi belgeyi sahteleme ve ikamet izinsiz ülkede bulunma suçlarında oldukça fazla artışlar vardır.

Suçların önlenmesi için, Polis teşkilatı, personel ve ekipman olarak güçlendirilmeli, sokak devriyeleri, karakollar ve denetimler artırılmalıdır. Hükümet, ülke güvenliği için ne gerekiyorsa yapmalıdır.

Suçları oluşmadan önce tespit edip, önlemler geliştirilmelidir.Hukuk sisteminin yetkileri artırılmalı, bürokratik süreçler hızlandırılmalı ve cezaevlerindeki yabancı mahkumların ülkelerine süratle iade edilmeleri sağlanmalıdır.

Ülkemizde suça karıştığı için sınır dışı edilen binlerce kişinin uçak biletleri ve diğer giderleri devlet tarafından ödenmektedir. Bu da önemli bir masraftır. Ayrıca, yükseköğretim’de yabancı öğrencilerin yeteri kadar denetlenmemesi de, çok büyük sorunlar yaratmaktadır.

Üniversite öğrencilerinin okulla bağlantılarının iyice denetlenmemesi sonucunda, uluslararası raporlarda İnsan kaçakçılığına zemin hazırlandığına dair vurgu yapılmaktadır. Okula gelmeyen, derse girmeyen öğrencilere vize imkanı sağlanmamalıdır.

Okula yazılmış olup, okula gitmeyen, derse devam etmeyen, kişilerin, suça karışmadan tespit edilebilmesi için, okula devamlılığını kontrol eden bir teknolojik altyapı ile denetimlerinin yapılması şarttır. Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve polis Teşkilatı bu konuda işbirliği yapmalıdır.

Ayrıca, ülkede ikamet izinsiz yaşayan kişilerin denetlenmesi için, ülkeye giriş yapanların vize günlerinin bittiğini gösteren ve adresinin tespit edilebileceği teknolojik altyapının İçişleri Bakanlığı’nda kurulması elzemdir.

Sınavsız, münhalsiz partizanca devlete geçici personel alınacağına, polis teşkilatının ve mahkemelerin ihtiyacı olan personeller istihdam edilmelidir.

Ülkede yolsuzluk, rüşvet, kara para, vergi kaçırma, ihale usulsüzlüğü, sahte reçete ve diploma, uyuşturucu ticareti, insan kaçakçılığı, cinsel istismar, trafik, hırsızlık, dolandırıcılık, gibi suçlar arttıkça, halkın da geleceğe dair umutları azalmakta, kendini güvende hissetmemektedir.

Öte yandan, Anket ve araştırmalara göre, Ülkemizin yaşanabilirlik puanı bu dönemde, 10 üzerinden 5. 50, toplumun mutluluk puanı da, 10 üzerinden 5.94 olmuştur. Ayrıca, vatandaşların yüzde 90,6’sı, ülkede yolsuzluğun, yüzde 82,4’ü de rüşvetin yaygın olduğunu düşünüyor.

Hükümet, ortaya çıkan sorunlara ve suçlara yönelik, politikalar üretmelidir. Tedbirler alınmazsa, sorun haline gelmiş konuların çözülmesi ve günden güne artan suçların azalması mümkün değildir.

Sonuç olarak, Nüfusunuzu tam olarak bilmezseniz ve elinizde güncel istatistiki veri olmazsa, ne doğru dürüst planlama yapabilirsiniz ne de suçları önleyecek tedbirleri alabilirsiniz.