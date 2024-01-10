Üçüncü listemiz hayırlı olsun!

KKTC vatandaşlarının “listelenmesi” geçmişe dayanan bir “demokrasi” geleneğidir!

1958’de yasal anlamıyla başlamıştır “listeleme” işi…

TMT’nin bazı yöneticileri, şahsen beğenmedikleri, görüşlerini sevmedikleri bir çok genci “fiş”liyordu ve kodamanlar da bu fişleri listelerine kaydediyordu!

-*-*-

Neyse, o günler geride kaldı!

Fazla geçmişe gitmeyelim!

-*-*-

Siyasi partilerin kurultaylarında da listeler çalışıyordu hatta genel seçimlerde, yerel seçimlerde de…

Tercih ve karma oy sistemlerinde listecilik önemli yer tutmaktaydı ve hala da tutmaktadır…

-*-*-

Bugün, üç değişik listeden bahsetmek isterim…

Başlıyoruz…

-*-*-

Sene 2016!

Türkiye’de bir darbe girişimi mi, kalkışma mı nedir; pek çözemediğimiz ama bazılarının bayağı iyi “çözdüğü” bir “şey” oldu!

Evet, “kalkışma” diyelim!

-*-*-

Adına da kısaltarak “FETÖ Kalkışması” dediler!

-*-*-

Ve hemen o yıllarda, KKTC’de ilk ünlü listemizin dedikodusu yapılmaya başlandı!

En başta şu kişi var!

Yok yok hayır, en başta bu kişi var!

Vaaaouvvv şu da listede!

Vay gavollem vay, o da be?

-*-*-

Oysa “FETÖ” dedikleri örgütlenmenin belki de KKTC’deki en yetkili kişileri, bizzat Türkiye’nin buradaki en üst düzey diplomatik misyonundaki bazı kişilerdi…

Kim oldukları önemli değil zaten Türkiye’deki iktidar, olduğu gibi “FETÖ” yandaşı veya hayranı değil miydi?

Biz mi çok salaktık yoksa onlar mı bizi çok salak sanıyordu!

Bilemiyorum!

-*-*-

Neyse!

KKTC’de, günümüzün en ünlü camisi olan Hala Sultan’ın yapımını kim başlatmıştı?

Hatırlatalım yani…

FETÖ’ye bağlı bir dernek değil miydi?

Bunu da geçtik!

-*-*-

Derken, FETÖ Listesi çok ünlü oldu!

Biliyor musunuz, bazı iş insanları mallarını mülklerini kaybedecekler diye korkuya kapıldılar!

8 milyon TL rüşvet vererek “listeden adınız çıkarıldı” mesajını aldığı iddia edilen bir zenginimiz olduğu hep söylenir!

-*-*-

Ailesi dağılan bir kaç iş insanı da biliyorum!

Çünkü eşleri kendilerine, “Allah belanı versin, karışma bu saçma sapan dernekçilik işlerine; işte şimdi her şeyimizi kaybedeceğiz, zenginliğimize el koyacaklar” diye söylenmiş; mal paylaşımı derken, konu mahkemede bitmiş!

-*-*-

Kapandı mı bu FETÖ Listesi meselesi?

Zaman zaman hala “bu adam listede” falan denildiğini duyuyoruz…

-*-*-

Derken, son yıllardaki en ünlü listelerden biri daha ortaya atıldı…

Bazı azılı Kıbrıslı Türk “teröristler”, güvenlik sıkıntısına sebep olabilirler denilerek Türkiye’ye alınmamaya başlayınca, “işte Türkiye’ye giremeyenlerin listesi” diye yayın yapıldı!

Adım o listede olduğu için, kıçımdaki dışkının korkudan peksemet olduğunu gizlememe gerek olmadığı inancındayım!

-*-*-

Tek gidebileceğimiz turistik destinasyon elimizden alındı!

Kaç yıldır korkudan gidemiyoruz!

Turgut Avşaroğlu hocam, hastaneye gidecek, gidemiyor…

Adam hasta haliyle bir de havaalanlarında beklemek istemiyor!

-*-*-

Ve şimdi üçüncü bir liste var gündemde!

İlk iki listeyi Türkiye’den hazırladıkları veya Türkiye’yi kullanarak bazı cingözlerimizin uydurduğu söylense de; üçüncü listeyi bu ilk ikisinden ayıran en önemli şey, Kuzey istikametinden değil, Güney istikametinden geliyor olması!

-*-*-

Yeni listeyi, Kıbrıs Cumhuriyeti hazırlamış!

Ve bu listede 95 kişi varmış!

Hade oğlum!

Acaba kimlerdir bu 95 kişi?

Dedikoduların birinci mezesi şu anda bu konu!

Acaba şu da var mı?

Bu, kesin var, kesin!

-*-*-

Şimdi benim Türkiye’deki yönetimi mesleki anlamda eleştirdiğim ve haliyle bu ülkeye gitmeye korktuğum gibi, birçok kişi, “yabancıya mülk sattım, acaba tutuklanır mıyım?” korkusuna bürünmüştür!

-*-*-

Demokrasi mi?

Evet, evet, bir tür peynir çeşidiydi değil mi?

Yok yok, hellim başka bir şey!

İnsan hakları, adalet ve hukuk mu?

Egemen ve eşit bir devlet mi demiştiniz?

Hadi beee! Yapma! Öyle mi gerçekten?

Egemen ve eşit ha!

Listelisinden!

-*-*-

Bakın Ersin Tatar ne demiş; “… Geleceğe emin adımlarla yürüyoruz!”…

-*-*-

Abi içtiğin her neyse, lütfen adını bana da mesaj olarak gönderebilir misin?

Listelerle geleceğe en demokratik, en adil, en hellimli KKTC yürüyüşü bu olsa gerek!

-*-*-

Merak ettiğim bir şey var; “FETÖ listesindesin” diye korku verilen ve bunun ortadan kaldırılması için ödeme yaptığı söylenenler var…

Acaba, Türkiye’ye girebilmem için bir ücret sistemi ya da ödeme usulü var mı?

Ayrıca, son listedeki 95 kişi için de sormak isterim; onlar da alıştığımız usullere göre, yani rüşvet vererek listeden çıkabilir mi?

-*-*-

Nasıl nasıl?

Sonsuza dek çok yaşasın KKTC!

Tabii ki canım benim, tabii ki çok yaşasın!

Rusya bizi tanıyacak!

Başka hangi ülke tanıyacaktı?

Kırkgızistan mıydı?

Uganda da vardı listede değil mi?

Tanımayan FETÖ’cü olsun!

Tanımayan, listelerde adını görsün inşallah!

-*-*-

Sonuç alakasız mı oldu?

Abiciğim, ablacığım bu ülkede “alakasız” olmayan ne aldı ki benim yazının sonucunda alaka arıyorsunuz?

Aramayın!

Zanlıların yakalanması meselesi…

Ayça Alav cinayetinde iki zanlının yakalanmasına çok sevindim…

En ağır cezayı almaları ciddi dileğimdir…

-*-*-

Ama iki zanlının Güney’den Kuzey’e getirilmesi meselesine kafayı takmış bulunmaktayım!

-*-*-

İki kişinin adı geçiyor bu “getirme” meselesinde…

Kim oldukları, ne iş yaptıkları hiç beni ilgilendirmez!

-*-*-

Peki kafayı neden taktım?

Bu insanlar “insan kaçakçısı” mı?

Ve polis bunları tanıyor mu?

Yoksa bu iki kişi, “çok vatansever – kahramanlar” mı?

Kafayı taktığım nokta burası…

-*-*-

Ve son bir soru: Polis bu kişileri tanıyorsa ve onlarla irtibat kurulmuşsa; bundan önce veya bundan sonra yapacakları bazı işlerde, polisten “iltimas” görmeleri söz konusu olacak mı?

Neyse, siz kafayı takmayın!

Şu anda önemli olan iki zanlının yakalanmış olması!

Ve en ciddi utancımız olan insan kaçakçılığının da tamamen durdurulması tabii ki…

Kıbrıs Adası’nın ilk “iki şerefeli camisi”, Peristerona Camisi’dir… Bugün ülkenin en büyük camisi olan Dr. Suat Günsel Camisi’nin açılışı yapılacak… Altı minareli bu dev yapının bu minarelerinde toplam 16 şerefe (minare balkonu) bulunuyor… Hala Sultan Camii’nin minarelerinde yanılmıyorsam 12 şerefe var… Şerefe sayısının bazı dönemlerde “padişahların kaçıncı padişah olması ile bağlantısı” kuruluyordu… Hala Sultan’daki 12 şerefe, TC’nin 12’inci Cumhurbaşkanı’nı selamlıyor sanırım da yeni ve en büyük camimizdeki 16 şerefenin hikmeti nedir acaba? Neyse! Hayırlı olsun…