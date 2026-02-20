UBP’liler UBP’nin geldiği ya da getirildiği durumdan memnun mu?

Gazetecilikte ya da siyasette “manipülasyon” çok sıklıkla tanık olduğumuz bir şeydir…

Şey değil, mesela “Durumdur” diyelim!

Çok sık karşılaşılan bir durum!

-*-*-

Ama doğru siyaset ve doğru gazetecilikte “olmaması gereken”dir!

-*-*-

Daha önce de defalarca yazdık, manipülasyon, bir kişiyi ya da bir durumu dolaylı, gizli veya yanıltıcı yollarla etkileme ve yönlendirme davranışıdır…

-*-*-

Manipülasyonda genellikle karşıdaki – yani hitap edilen taraftaki kişi ya da kişilerin farkında olmadan kararlarını değiştirmesi amaçlanır.

-*-*-

Açık ve dürüst iletişim tercih edilmez; bunun yerine gizli yönlendirme çabası söz konusudur…

-*-*-

Sevgili başbakanımızın dünkü gazetelere yansıyan açıklaması çok açık bir şekilde “manipülasyon” çabasıdır…

-*-*-

Bilmiyorum, Türkiye’den ahbapları mı bu teknikle kendisini tanıştırdı ama söyledikleri – özellikle de CTP ile ilgili iddiaları – komik bile değildir!

Açık manipülasyon çabasıdır!

-*-*-

Tek tek bakalım…

-*-*-

Kıbrıs gazetesi Başbakan’ın CTP ile ilgili manipülatif iddialarını ön sayfadan yayınladı…

Oradan bakıyoruz…

-*-*-

Başbakan Ünal Üstel, CTP’nin, her yatırıma önce karşı çıktığını sonra sonuçlarından faydalandığını öne sürdü…

Hangi yatırımlardır bunlar ve CTP ne zaman nasıl karşı çıkmıştır!

-*-*-

Başbakan’a göre CTP çizgisi; KKTC’nin kuruluşuna karşı çıktı ve Anayasa referandumunda “hayır” dedi… Ve bugün ise devletin sağladığı imkânlardan yararlanıyor…

Anayasa’ya karşı çıkmak bir siyasi duruş meselesidir!

Anayasa kabul edildi ve KKTC ilan edildi diye tüm aleyhte oy verenlerin fırınlarda yakılması mı gerekiyordu?

-*-*-

Başbakan, ciddi mi yoksa şaka mı yapıyor?

Tüm CTP’lilerin ülkeden kaçması mı gerekiyordu?

-*-*-

CTP, üniversitelerin kuruluş sürecinde “ülke batıyor” ve “kalite düşüyor” söylemi geliştirmiş…

Bakın bu konuda CTP ne dedi bilemem – hatırlamıyorum ama gerçekten demişse; öngörüye hayranım, helal olsun!

Çünkü KKTC üniversitelerinin tamamını genellemek istemezdim ama “diplomalar Juju!”

Üzgünüm!

-*-*-

Tıp fakültelerinin açılmasına da CTP karşı çıkmış!

CTP karşı çıkmadı ama keşke tüm ülke olarak en başından bu kadar çok tıp fakültesi açılmasına karşı çıksaydık ve keşke şu anda bahse konu tıp fakültelerinin uzmanlık meselesine karşı da tüm ülke olarak dik durabilseydik!

-*-*-

Üniversite açmanın bir ticari bir de akademik yanı vardır…

Ve evet CTP, özellikle tıp gibi, eczacılık gibi alanlarda “üniversite eğitimi” veya “uzmanlık” verilmesine sonuna kadar karşı durmalıdır!

Bu karşı duruş, toplumsal görevdir!

-*-*-

Ve ayrıca, üniversiteleri “ekonominin lokomotifi” gören ticari zihniyet de “akademiye hakaret ettiğini” bilemeyecek kadar “zavallı” olmalıdır!

-*-*-

Üstel abime pardon Ünal abime göre CTP, Türkiye ile imzalanan iktisadi ve mali işbirliği protokollerine daha imzalanmadan karşıdır!

Keşke öyle olsa ama bu iddia tamamen yalandır!

-*-*-

Üstel, CTP’nin “yıkım paketi” dediği bu protokoller sayesinde yollar, kavşaklar, kamu binaları, okullar, hastaneler ve su projeleri gibi yatırımların hayata geçtiğini de iddia etti!

-*-*-

Çok ciddi abartı var bu konuda çünkü “hangi hastaneler, hangi okullar?” sorusu yanıtsızdır!

-*-*-

Rumlardan kalan okullar yetersiz hale gelmiştir ve çoğu ne acıdır konteynerden oluşmaktadır ve 65 milyon TL’ye ihaleye çıkılıp 2 milyar TL’ye bitirilemeyen sadece Girne Hastanesi inşaatı için eğer bu protokolleri kaynak gösterirseniz, sizi topluca hapse attırmayan Türkiyeli yetkililere de yuh olsun derim!

-*-*-

Kaldı ki CTP, özellikle Girne Hastanesi’nde döndürdüğünüz dolaplarla ilgili de pek tepki vermiş sayılmaz!

-*-*-

Türkiye’den KKTC’ye su teminini sağlayan projeye CTP’nin karşı çıktığı iddiası doğru değildir…

-*-*-

Belediyelerin birleştirilmesini öngören yerel yönetimler reformuna da CTP’nin karşı çıkışı, birleşme ile alakalı değildir ve eğer bugün belediyeler gerçekten güçlüyse, bunda CTP’li başkanların çabası ve başarısı önde gelen sebeptir…

-*-*-

Üstel, pandemi döneminde inşa edilen hastanenin de eleştirildiğini iddia etti… Oradaki eleştiri de hastaneye karşı olmakla alakalı değildi inşaatının tıpkı Külliye gibi kaçak olmasıydı…

-*-*-

Üstel, Meclis binası, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Cumhuriyet Parkı ve kütüphanelere yönelik yatırımların da eleştirildiğini öne sürdü… Bugün kendisi o binaların çok abartılı, çok gereksiz, çok israf, çok gösteriş, çok ahlaksız inşa edildiğinden eminim “emindir”!

-*-*-

Ve gelelim en gündem konuya!

Üstel, “Bilişim Adası Kıbrıs” hedefi doğrultusunda başlatılan fiber optik altyapı projesine de CTP’nin açıkça karşı çıkmadığını ancak süreci sabote etmeye çalıştığını iddia ediyor…

-*-*-

Tam bir manipülasyon hareketi…

CTP’nin karşı çıktığının ne olduğu nettir!

-*-*-

Ama en çok sevdiğim, Üstel’in yazılı olarak yaptığı iddia edilen açıklamasındaki şu iddialardır:

UBP hükümetleri döneminde yollar, hastaneler, okullar, üniversiteler, barajlar, limanlar, sanayi bölgeleri, sosyal konut projeleri, spor tesisleri ve çeşitli altyapı yatırımları hayata geçirildi…”

-*-*-

UBP tek bir hastane bile yapmadı!

Mağusa Devlet Hastanesi’ni CTP yaptı!

-*-*-

Girne Hastanesi’nde UBP’li bazı kişiler zengin oldu! Hastane bitmedi!

-*-*-

Ama en ilginci, UBP’nin baraj yaptığı iddiası!

Hatta baraj değil, barajlar yapmışlar!

-*-*-

KKTC’de tek bir baraj var; Geçitköy’deki malum baraj…

O’nu UBP mi yaptı?

Vallahi bardon!

-*-*-

UBP ne mi yaptı?

UBP, ülke gençlerini Ada’dan kovdu!

UBP, ülkenin fabrikalarını batırdı, sattı!

UBP, enerjiyi tamamen satmak üzere; sahilleri sattı; havaalanını – hava yollarını devretti!

-*-*-

UBP, narenciyeyi tüketti; harnubu mahvetti; doğayı betona gömdü; tarihi eserleri koruyamadı…

-*-*-

Üstelik aynı UBP öyle bir duruma geldi ki; yüzde 65 oyla seçtikleri genel başkanlarını – şu anda Telekom altyapısını çalmaya çalışanlar döve döve koltuktan indirdi; ses veremez hale geldi!

UBP, kurultayını hukuka uygun yapamaz hale getirildi!

-*-*-

Yazık!

Vallahi yazık!

-*-*-

Şu anda evet bu ülkeye tabii ki mutlaka katkısı olan UBP’liler çok fazladır…

Ama o gerçek UBP’liler, partilerinin geldiği ya da getirildiği durumdan memnun mu?

Hiç sanmıyorum!

Girne Hastanesi… 65 milyona ihaleye çıkıldı; 2 milyar TL harcandı, hala tamamlanmadı… Tam anlamıyla veya tam kapasiteyle hizmete girmesi için 2027 içerisinde bir tarih bile verilemiyor…