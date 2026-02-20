Hayaller Başka Gerçekler Bambaşka 

Bilişim adası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Son günlerde en sık duyduğumuz cümle bu oldu. Özellikle hükümet edenler Ankara’dan aldıkları talimatı yerine getirmek için canla başla bu tanımlamaya sarıldılar.

Kıbrıs’ta geçmişten beri çok kullanılan bir deyim var “kandır çocuğu da Taksim istesin”. Hükümet edenlerin yapmaya çalıştığı tam da budur.

Ankara’da hazırlanan ve hükümet edenlerin eline verilen “KKTC Fiber optik altyapısının geliştirilmesi ve fiber optik kablolar üzerinden hanelere ve işletmelere götürülmesi kapsamında yapılacak çalışmalara ilişkin işbirliği protokolü” cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Ersin Tatar’a yarayacağı düşünülerek apar topar 24 Eylül 2025 tarihinde Ankara’da imzalanmıştı.

Ancak yürürlüğe girmesi için iki ülkenin meclislerinde onaylanması ve cumhurbaşkanları tarafından imzalanarak resmi gazetelerde yayınlanması gerekiyordu.

Bu protokol 31 Aralık 2025’te TC Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi.

KKTC tarafı ise protokolün içeriği ile hiç ilgilenmediği için zamanında meclise gönderilmedi. Adeta toplumdan gizlendi. Ancak Erdoğan imzaladıktan sonra TC Resmi Gazetesi’nde yayınlandı.

Gerek KKTC Telekomünikasyon Dairesi personeli, gerekse de KKTC’de internet servis sağlayıcılarının bilgisine geldi.

Protokolün içinde neler olduğu ancak o zaman anlaşılmaya başlandı. Çünkü attıkları imzanın ne anlama geldiğiyle ilgilenmeyenlerin içeriğiyle ilgili herhangi bir gaileleri de yoktu.

Konu çok açıktı. KKTC haberleşme sistemi Ankara tarafından görevlendirilen bir şirkete peşkeş çekiliyordu.

Türk Telekom isimli bu şirket 23 Ekim 1840’ta kurulan PTT’nin, telekomünikasyon ve posta hizmetlerinin 1995 tarihinde birbirinden ayrılması sonucunda Türkiye'ye telekomünikasyon hizmetlerini sunmak amacıyla devlet tarafından kurulmuş şirkettir.

1995 yılında kurulan Türk Telekom 14 Kasım 2005 yılında özelleştirme çalışmaları kapsamında, %55 hissesi ile Oger Telekomünikasyon A.Ş.'ye devredildi.

Oger Telekomünikasyon Lübnanlı Hariri ailesine ait Saudi Oger bünyesindeki bir şirkettir. 2018’de Oger Telekom bankalara olan kredi borcunu ödemediği için Oger’in Türk Telekom hisselerini bankalar devraldı.

2018'de bankaların borç karşılığı devraldığı %55'lik hisse, 2022'de Türkiye Varlık Fonu tarafından alınarak şirket tekrar kamu kontrolüne geçti.

Ancak Türk Telekom bir daha satılmayacak diye bir garanti yoktur. 2005 yılında Türk Telekom’u Lübnanlı bir şirkete satan zihniyet, 2026 veya 2027’de de Katar’lı, ya da BAE’li bir şirkete satabilir.

Dolayısıyla bizim haberleşme sistemimiz tamamen yabancıların eline geçebilir. Yani siz KKTC’nin haberleşme sistemini anavatanınıza devretmiyorsunuz. 25 yıllığına bugün çoğunluk hisseleri Türkiye Varlık Fonu’nda olan ve satılmayı bekleyen bir şirkete devrediyorsunuz.

Vikipedi Özgür Ansiklopedi sayfasında Türk Telekom’la ilgili bilgiler içinde Kıbrıs başlığı altında şu bilgiler var. “Türk Telekom Kıbrıs (tam adıyla Türk Telekom Kıbrıs Perakende Şirketi Ltd ve Türk Telekom Kıbrıs Toptan Hizmetler Şirketi Ltd), Kuzey Kıbrıs'ta tüm hane ve işyerlerine sabit internet hizmeti sunmakla beraber, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu tarafından yetkilendirilmiş İnternet Servis Sağlayıcılarına toptan seviyede internet hizmeti sunmakla yetkilendirilmiştir.”

Protokolde Türk Telekom 1 yıl içinde 150 bin hane ve işyerine fiber optik altyapı götürme taahhüdü veriyor. İlgili bakan ihaleye çıkmamalarının nedeni olarak hep bunu söylüyor.

Fiber optik altyapı için yerel firmalarla da çalıştıklarını ancak yerel firmaların 20-30 yıldan bahsettiğini iddia ediyor.

Hatırlarsanız T&T şirketi de Ercan Havaalanı’nı devralırken yeni pist ve yeni terminal binaları inşaatını 2-3 yıl içinde tamamlayacaktı. Tam 10 yılda tamamlayabildi. KKTC’den bir sürü yeni taleplerde bulundu. Vergi bağışladık yetmedi. Pist için ekstra bir yığın ödeme yapıldı olmadı. En nihayetinde 63 milyon Euro pandemi dönemi ödemesi yaptık.

Elektrik üretiminin çoğunu verdiğimiz Aksa ile ilk alım garantili sözleşme 15 Ekim 2002 tarihinde dönemin UBP hükümeti döneminde imzalandı.

Aksa III sözleşmesi de şimdiki UBP hükümeti döneminde, 19 Temmuz 2023 tarihinde imzalandı ve hem alım garantisi artırıldı, hem de dövize endeksli 15 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Bir ülkenin en önemli stratejik sektörleri Su, Enerji, Ulaştırma ve Haberleşmedir.

Su çoktan DSİ’nin kontrolüne verildi. Enerji çoktan Aksa’ya verildi. Ama bu yeterli gelmedi tümü için bastırıyorlar. Hava ulaştırma Taşyapı’ya devredildi. Sırada deniz ulaşımı, Mağusa ve Girne limanları var. Haberleşme de Türk Telekom’a devredildi.

Özetle bütün stratejik kurumlarımız elden çıkarıldı. Devletim diye öğünenler eserleriyle gurur duyabilirler.

KKTC bilişim adası olacakmış.

Hayaller başka ama gerçekler bambaşka.