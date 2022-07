UBP’de sessiz kırgınlık ve kızgınlık!

Hafta sonu geldi...

Cuma günü öğleyin “kirletilmemiş” bir sahil bulduk...

Denize girdik...

Hava güzel...

Rutubet yok, vallahi Torosları da gördük!

Sevindik ne yalan söyleyeyim!

Ersin Tatar çoktandır bu konuda çok önemli paylaşımlarından birini yapmış değil; acaba neden?

Meraklandık da bu arada!

-*-*-

Sabah Mesut Girgen aradı...

Galeci Mesut!

Kahkahayla gülüyor...

Bu arada Ersin Tatar demişken, ünlü müzik insanımız, iyiliksever Turgay Hilmi abimizin, bu ülkede ters giden her şeye kızgınlıkla dolu bir paylaşımına sosyal medyadan verdiği “Ne oldu?” şeklindeki tepkisi aklıma geldi!

Ben de Mesut’a, “ne oldu?” diye sordum!

“Be gardaş, Girne’de limana geldim, gündüz vakti sokak lambaları yanıyor” dedi...

Oradaki bir arkadaşına sormuş, “neden gündüz vakti lambalar yanar?” diye, o arkadaş da “artık gündüzleri da gorkarık” demiş!

-*-*-

Mesut gülmekte haklı!

Ben de çok güldüm!

Kurtarılmış ve korkusuz Kıbrıs Türk toplumu, artık sadece gece karanlığında değil, güpegündüz, aydınlıkta da kendini güvende hissetmiyor!

-*-*-

Sonra bir başka arkadaş aradı...

“Siyasetsever”...

Ve dibine kadar UBP’li!

-*-*-

“Hasan Taçoy genel başkanlık yarışı başlattı” dedi...

İkimiz de çok severiz Hasan Taçoy’u ama dedikodusunu yaptık; “Gavolle bizim Hasan da Gandi Kemal gibi oldu, kaç defa kaybedecek?”...

-*-*-

Şaka bir yana; UBP’de gerçekten bir olağanüstü kurultay havası esmeye başladı...

Gerçi “bu sıcakta kurultay” olmaz, bundan emindir herkes de, Eylül sonu, Kasım başı gibi, UBP’de olağanüstü kurultay heyecanı yaşanacak!

-*-*-

Peki adaylar?

Partide etkili ve de yetkili arkadaşa göre, Faiz Sucuoğlu yarın seçim olsa “yüzde 75’ten fazla oy alır”...

-*-*-

Londra aksanıyla, sordum; Ama how and why?

Yani nasıl ve de niye?

Yanıtladı:

“... Gardaş, UBP’de hemen herkes Türkiyeli yetkililerin tavrından da, UBP vekillerinin tavrından da huzursuzdur... Bu seviyede teslimiyet, rahatsız edicidir ve hepimiz çok rahatsızız...”

-*-*-

Faiz Sucuoğlu bir daha kazanırsa ne olur?

Bilemem!

Kimsede, ne utanma ne de çekinme var!

İki kez kurultay kazandı, ikisinde de aldılar aşağıya; üçüncüyü de kazanır, yine alırlar aşağıya!

-*-*-

Acaba gerçekten öyle mi olur?

Bilemem...

Ama bildiğim, gördüğüm kadarıyla UBP’de çok ciddi miktarda “militan”, son bir kaç yıl içerisinde yaşananlara ses çıkarmamış olabilir; ancak “sessiz bir kızgınlık” ve aynı seviyede “sessiz bir kırgınlık” yaşıyor.

Bu sessizlik ve kırgınlık patlama gösterir mi?

-*-*-

UBP’li bir başka arkadaşıma sordum; şöyle yanıt verdi:

“... Senin sık sık belirttiğin gibi üç beş Türkiyeli dilbandinin yaptıkları UBP’de çok ciddi rahatsızlık yaşatmaktadır... Yüzde 60 oy vererek seçtiği Faiz beye yaşatılanları hoş karşıladığımızı kimse sanmasın...”

-*-*-

Bu yanıta “kontra bir yorum ve soruyla” karşılık verdim; daha doğrusu konuşmasını keserek araya girdim:

“... Gardaş, aşırı sıcaklar nedeniyle solcular devrim yapmaz tamam da siz ne yapacaksınız yani? Tepkiniz ne olacak?”...

Bana göre aldığım cevap çok ilginçti:

“... İlk genel seçimde çok büyük oranda UBP’li, CTP’ye oy verir...”

Ve ekledi:

“... Tufan hoca birinci turdan cumhurbaşkanı seçilir... Açık ara hem de...”

Mezokörto bir devlet; maguciler virra loppa eder bizi da dibelik zefleller!

Hükümet bir türlü abofasi edemedi!

Daha doğrusu, “abofasi yetkisi”nin kimde olduğu konusunda net görüntü sergilenemedi!

“Sunat Atun’la ilgili kim abofasi edecekti?

Tabii ki Fuat Oktay!

Ünal Üstel, “ben abofasi ederim” demişti ciddi gofdorozlukla ama ne yazık ki gayet açık bir şekilde görüldü ki, “Hacı” bakana dokunan, Türkiye’deki bazı merkezlerden “basbalya” yiyebilecek duruma geldi!

Ünal bey de singdi!

-*-*-

Bu arada Ünal Üstel de, Hasan Taçoy da tam “diploborti” oldu!

Bir söyledikleri, ötekini tutmuyor!

Oysa soru basit: Ebistat kim?

Cevap açık: Fuat Oktay!

O’nun ebistatı kim?

Tayyip Erdoğan!

Bizimkiler mi?

Bizimkileri bilmem ama biz, “gambana kafalı” ya da “gamaşa” kabul ediliyoruz!

-*-*-

Kamu çalışanlarının maaşlardan da kesiliyor!

Bir miktar veriliyor, sonra geri çekiliyor!

Herkes kızgın!

Doğru, dürüst, mantıklı bir açıklama da yok!

-*-*-

Loggara olduk!

Ligidis ederik!

-*-*-

İhalesiz yakıta devam mı?

Devam!

Neden peki?

Maguciler, loppa etsin diye!

-*-*-

Mezokörto bir devlet!

Zefleller bizi!

O kadar!

Ne güzelsin be şingya... Kıbrıs çok güzel... Paylaşabilsek ve yönetebilsek!