“Tutuklu” yargılanma kabusu

Otuz beş ay hapiste kalan adam “beraat” etti.

Üç sene haksız yere esir kalmış.

Tutuklu yargılanmış bu süreçte…

Bu nasıl bir “suçsuzluk” hali!

Tutuklu yargılama bu kadar uzun sürüyor ve bir insan, üç yıl hapis yattıktan sonra “beraat” ediyorsa, birileri bunun bedelini ödemeli…

“O kararı öğrendikten sonra tüm gece uyumadım” diyor Barolar Birliği Başkanı Hasan Esandağlı…

Bu bir ayıp…

Bu bir utanç…

İnsan hakları rezaleti bu…

Yüzümüzü Avrupa yerine Türkiye’ye dönünce vardığımız yer bu!

“Üzüm üzüme bakarak kararır” sözünü anımsamak gerekiyor.

Tutuklu yargılamalar artıyor son dönemde…

Bir başka dava var, 4 yıldır hapiste, yargılanmayı bekliyor zanlı…

Suçu ilan edilse anlarız.

Daha değil…

Belki “beraat” edecek.

Kim ödeyecek onca yılın bedelini…

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Mahkemeye gittim dün…

"Üst düzey" bir polisle ilgili karar okundu.

Polis okulu müdür vekili "örgüt" soruşturması dedikleri bir süreç sonunda görevinden uzaklaştırılmış, "evrakta sahtecilikle" suçlanmıştı ve Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanması isteniyordu.

Ağır Ceza’da yargılanmak “tutuklu” yargılanmak anlamına geliyor.

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Normal şartlarda “Ağır Ceza Mahkemesi”ne havaleye itiraz edilebilir.

Alt mahkeme bir karar üreterek, davalı kişinin, Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıp, yargılanmayacağına karar verir.

Dünkü kararda Yargıç Jale Ergüden, polis memurunun “Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasını gerektirecek koşulların oluşmadığına” karar verdi.

Ağır Ceza’ya havale talebini reddetti.

İlgili suçlamalardan “beraat” etti polis memuru…

Bir “tutuklu” yargılanma sürecinin daha önüne geçildi böylece…

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Polis memuruna yönelik suçlamalar da “Özel Soruşturma Birimi” dosyası…

Doğrusu bu “birim” de aniden ortaya çıktı.

“Yüce Meclis”in bilgisi oldu mu, “egemenlik” kayıtsız şartsız devreye girdi mi, muamma…

Bunu da konuşmalıyız!

19 Nisan, saat 19, önemli!

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin “Adalete Işık Tut” yürüyüşü yeniden yapılıyor, 19 Nisan'da...

İsias ortak davamız ve "adalet" sözümüz var, evlatlarımıza...

Eylemin varış noktası TC Lefkoşa Büyükelçiliği olarak belirlendi.

Kolay kolay bu adres verilmez.

Verdirmezler.

İzin vermezler buraya yürüyüşe...

Cesur, doğru ve yerinde bir karar.

Adres doğru…

Hem yargı süreci orada...

Işık tutacağımız adalet Türkiye’de olduğuna göre yürüyüş adresi de Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği olmalı…



Hem de onca ihmal, denetimsizlik, imar barışı denilerek üzeri örtülen hesapsızlık, duyarsızlık, bilimden uzak kadercilik, orada yaşandı.



5 tutuklu sanıktan, 2'si tahliye edildi 'isias Otel Davası'nda ve 26 Nisan'da yeni bir duruşma var.



Adalete ışık tutmak, Kıbrıs'ın kararlılığını göstermek ve İsias Davası'na dair hassasiyeti Türkiye’ye ve dünyaya haykırmak için hep birlikte orada olmalıyız.

19 Nisan, saat 19...

Önemli!

“Pahalılık”ta adanın iki yüzü: % 1.6 ve % 94.4

Yıllık “Hayat Pahalılığı” oranı hem güneyde açıklandı, hem kuzeyde...

Yine "uçurum" var arada...

Hem de nasıl!

Mart ayı yıllık Hayat Pahalılığı oranı kuzeyde yüzde 94.45 oldu.

Güneyde ise yüzde 1.6!

Güneydeki oranlar Mart 2023'te 6.1'di, Mart 2024'te 1.6'ya geriledi.

Avrupa Birliği'nin ortalamasının da altında...

Şimdi her iki hayat pahalılığı oranına bakınız ve söyleyiniz, kuzeyde, bu şartlarda yatırım yapmak, geleceği planlamak, güvenle yaşamak mümkün mü?

‘İhtiyaç Listesi’ni oluşturmak

Popüler kültür dergisi KAFA’nın mart sayısında “İhtiyaç Listesi” vardı.

Anası gibi danası derler ya…

Türkiye için hazırlanmış liste, neredeyse tümüyle, buraya da uyardı.

- Liyakat

- Adalet

- Eğitim

- Utanma Duygusu

- Bilime Saygı

- Vicdan

Kıbrıs’a özgü oluşturursak listeyi, kendimce, şöyle yaparım.

1- Utanma duygusu

2- İrade

3- Samimiyet

4- Eşitlik

5- Adalet

6- Haysiyet

7- Eğitim

8- Cesaret

9- Vicdan

10- Barış



Size sorsam, 10 maddelik listeniz, nasıl olurdu?

Bir hükümetten çekilme masalı

Demokrat Parti’nin “hükümetten çekilme” gündemiyle toplantı yaptığı söylendi.

İnanmadım.

Kimse inanmadı…

DP’den bir isme sordum, ne oldu?

İddia şu:

“Fikri bey, Kooperatif Şirketle Mukayyitliğine atama için on kişiye söz vermiş.

Birisi için Ünal beyden imza istiyor.

O imza gelmiyor.

Yine birilerine söz vermiş, Tarım Bakanlığı’ndan da “Bafra Alçak Orman Arazisi” istiyor.

Ünal bey de bir başkasına söz vermiş, aynı araziyi…

Hükümetten çekiliriz tehdidini ortaya koyuyor ve kayboluyor.

Türkiye’den arıyorlar, ne oluyor, ilgisi yok gibi davranıyor.

Mesele bu…”

Dedim ya, iddia…

Aslını, astarını birileri anlatır nasılsa…