Diplomalardan herseye!

Gayet net ve anlaşılırdır ki, bundan böyle, yani Kıbrıslı deyişiyle “gayrı”, sahte veya usulsüz diploma ile uğraşmayacağız!

O mesele kapatıldı!

Veya kapandı!

Ülkemiz itibarı, şerefi, onuru kurtarıldı!

-*-*-

Sadece kafamda bir kaç soru kaldı?

Usulsüz diploma alanlar kimlerdi?

Dedikodu maksatlı bir merak!

-*-*-

Ama öteki merak, Ersin Tatar’ın bu konuyla neden çok ilgilendiği konusu!

Çünkü, hade hükümet ilgilensin; onların işi bu da, Tatar’ın nesine?

-*-*-

Bir de Faiz Sucuoğlu’nun UBP Genel Başkanlık hayali ya da iddiası tamamen ortadan kalktı mı?

-*-*-

Ve tabii bir de uyarı!

Sakın, “usulsüz diploma alan tedavüle sürmediyse, yani o diplomayı kullanıp kazanım elde etmediyse masumdur” diye bir yasa hazırlamayın!

-*-*-

Evinde esrar bulduğunuz kişi o zaman size, “vallahi olur da bir gün canım çekerse diye almıştım, hiç kullanmadım” demez mi?

-*-*-

Evinde dinamit lokumu bulunan, “münasip bir yerime koyup, fitili ateşleyecektim, Alper Gezeravcı’nın uzay deneylerinden çok daha faydalı olacağına inandığım bir deney tasarlamaktaydım; kullanmadım” derse, ne yapacaksınız?

-*-*-

Sahte para bastım!

Tedavüle sürmedim abi, masumum!

Değil mi?

-*-*-

Evimde iki Kalaşnikof, iki MP5 bulundu, 10 da tabanca!

Suç mu?

“Ne münasebet, okşayıp okşayıp bırakıyorum” dersem, ne yapacaktınız?

-*-*-

Neyse!

Boş verin siz bunları!

En iyisi hemen koalisyonu bozun, erken seçim kararı alın, kısa süre içerisinde hem Cumhurbaşkanı’nı hem de hükümeti değişelim!

-*-*-

Çünkü başaramadınız!

Olmadı!

Yapamadınız!

Ve rezil olmuş durumdasınız!

-*-*-

Üstüne üstlük şimdi bir de bugün Antonio Guterres, Ersin Tatar’a, “biz Ankara ile anlaştık canım, masaya dönüyorsun, şart şurt koşamıyorsun, cart curt etmiyorsun” derse…

-*-*-

Evet Guterres bunu derse; çok severim herse!

Aşısız çocuklar!

Dünya’nın neredeyse bütün ülkeleri, deniz ya da hava yoluyla veya kara yoluyla, hayvan, bitki ama hepsinden önemlisi “ciddi ve bulaşıcı hastalık taşıma riski olan” hiç bir şeyi kabul etmez!

-*-*-

Bazı ülkelerde bulaşıcı hastalık riski varsa, o ülkeyi ziyaret eden kişiye, kendi ülkesi, aşı yapılmasını zorunlu kılar!

Çünkü gider, hastalığı alır, ülkesine getirir!

-*-*-

KTÖS ve KTOEÖS’ün geçtiğimiz günkü eylemlerinde dile getirdikleri “okullarımızda aşısız çok çocuk var” uyarısı, son derece ciddiyetle ele alınması gereken bir uyarıdır!

-*-*-

Ve ulusal ya da uluslararası uygulamalar kapsamında kesinlikle tedbir alınmalıdır, yasal düzenleme yapılmalıdır, gerekirse aşı zorunluluğu getirilmelidir!

Günün dedikodusu…

Hükümette ciddi çatlak var…

UBP’de ciddi sıkıntılar var…

YDP’de ve DP’de daha büyük sorunlar yaşanıyor…

Yani hem kendi içlerinde hem ortaklıklarında çok ciddi sorunlar olduğu için, memleketin sorunlarını görmekte zorlanıyorlar…

Haaa dedikodu mu?

Koalisyon hükümeti üç vakte kadar dağılıyor ve yine üç vakte kadar erken seçim olacak!

Ankara’dan abim geldi ama evde bayram havası yok!

Türkiye’deki yerel seçimlerin hemen akabinde, 2 Nisan Salı günü Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik- Havacılık- Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Burak Özügergin ve beraberindeki bir heyet KKTC’ye geldi…

-*-*-

Bu heyet önce Tahsin Ertuğruloğlu, daha sonra Ersin Tatar tarafından kabul edildi… Her iki kabulde, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da yer aldı.

-*-*-

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü bağlamında özden gelen müktesep hakların teyidi ile müzakere sürecinin başlayabileceğini söyledi…

-*-*-

Bu arada Tatar, bugün görüşeceği BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e “… üç yıldır sürdürmekte olduğumuz iki devletli siyasetin devam etmesi gerektiğini söyleyeceğim ve tüm ambargo ve kısıtlamalara son verilmesini isteyeceğim” dedi..

-*-*-

Daha önce Türkiye’nin Atina Büyükelçisi olarak da görev yapan Büyükelçi Burak Özügergin’in, Tatar ve Ertuğruloğlu’na, “Türkiye’nin yeni müzakere süreci ile ilgili görüşlerini” ilettiği söylendi…

Türkiye’nin yeni müzakere süreci ile ilgili görüşlerinin ne olduğunu teyit edemedim ama çok güvenilir bir kaynaktan teyit ettiğim tek şey, Tatar ve Ertuğruloğlu’nun, Türkiye’nin görüşlerini işittikten sonra “bayram havası estirmedikleridir…”

-*-*-

İlhan Şeşen’in şarkısındaki gibi, “Ankara’dan abim gelmiş” kısmı doğru!

Ama “evde bir bayram havası” kısmı, doğru değil!

Örnek tatbikat

İntergaz şirketinde dün sabah ülke genelinde daha çok sivil savunma teşkilatımızın, itfaiyemizin, askeriyenin yaptığı ve özel şirketlerimiz adına çok ciddi eksikliği olduğuna inandığım bir tatbikatı izledim…

-*-*-

Sağlık ve güvenlik tedbirleri, modern bir devletin ve her kurumun, hatta her hanenin olmazsa olmazıdır!

Nedir bu tedbirler?

Can ve mal güvenliğini koruyacak her şeydir!

-*-*-

İngiltere’de yasal zorunluluktur!

Sağlık ve güvenlik tedbirleri ile ilgili standartlar belirlenmiştir…

Evde, iş yerinde, bahçede, fabrikada, atölyede, dağda, sporda, denizde, havuzda ne tür tedbirler almanız gerektiği mutlaka bir yerde, herkesin görebileceği şekilde yazılıdır, duvarda falan asılıdır!

-*-*-

Ve evet, kesinlikle tatbikatı da yapılmalıdır!

-*-*-

İntergaz dün bunu yaptı!

Dev bir gaz dolum tesisi!

Olası bir yangında ya da gaz sızıntısında ne yapılacağını, kimin hangi görevi yapacağı, ne giyeceği, nasıl davranacağı sergilendi!

İtfaiye Müdürlüğü, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve YDÜ Hastanesi ekipleri de İntergaz personeline bu tatbikatta destek verdi, onlar da görev aldı.

-*-*-

Muhteşemdi!

Emeği geçenleri, tabii ki en başta şirket genel müdürü Kader Kencer’i (Fotoğrafta) yürekten kutluyorum…

-*-*-

Bu arada belirtelim, İntergaz’ın yangın başta olmak üzere, bir çok afete müdahale maksadıyla hazır tuttuğu bir de ekibi olduğunu hatırlatalım…

Ülkedeki, bölgedeki bir çok yangının söndürülmesine destek maksatlı gittiklerini de hatırlatalım…

-*-*-

Kamu ve özel kurumlara da çağrı yapalım; lütfen örnek alın!

Bu tür tedbirler ve tatbikatlar, hayat kurtarıcıdır…

Mal kurtarıcıdır…