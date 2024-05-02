Türkiye – KKTC ilişkileri en seviyesiz dönemini yaşıyor!

Türkiye’de, Başbakan Adnan Menderes – Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu döneminden beri; Türk dış siyasetinde çok önemli diplomatların – çok titiz çalışmalarla ortaya koyduğu bir Kıbrıs siyaseti söz konusudur…

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Beğeniriz, beğenmeyiz…

Onaylarız onaylamayız…

Türk Dış siyasetinde, yaklaşık 66 seneden beridir, çok iyi bilinen bir Kıbrıs ajandası vardır…

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Türkiye’nin her dönemde en önemli, en iyi yetişmiş diplomatları, Kıbrıs işleriyle ilgili yoğun çalışır, buradaki liderlikle istişare içerisinde maç götürülür!

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Belki de ilk defa, ortada hiçbir siyaset yok!

Veya şöyle diyelim; belki de ilk defa, saçma sapan ve mutlak çözümsüzlük içeren bir “siyasetimiz buymuş gibi gösterme” saçmalığı söz konusu!

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Efendim, eşit egemen ayrı bağımsız devlet!

Mümkün değil!

Türkiye, KKTC’yi ilhak edebilir ama Kıbrıs’ta etnik temele dayalı ayrı ve bağımsız bir devleti asla talep edemez, etmez hatta bu konuda girişim yapacak olanları da mahveder!

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Şu anda tam bir karanlık söz konusudur…

13 Mayıs’ta Erdoğan – Mitskotakis görüşmesi sonrası, Türkiye’nin AB güzergahının yeniden çalışıp çalışmayacağı da bir şekilde netleşecektir…

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Eğer Türkiye, AB güzergahında yeniden yolculuğa başlayacaksa, o yolda temizlemesi gereken sıkıntılı sorunların başında Kıbrıs sorunu gelmektedir!

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Peki, Ersin Tatar, Tahsin Ertuğruloğlu falan!

İkisinin oturdukları koltuklardaki süreleri, Erdoğan’ın iki dudağının üç – beş kez açılıp kapanması süresi kadardır!

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Ertuğruloğlu’nu görevden almak, iki saniyelik iş bile değildir…

Tatar mı?

Bu konuda yorum yapmaya değer mi?

Değmez!

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Sadece şunu bilmek lazımdır; evet her dönem Türkiye ile ilişkilerimiz vardır ama hiçbir dönemde bu ilişkiler, şu andaki kadar ısgarta – seviyesiz- aşağılayıcı ve boş olmamıştır!

Sadece Kıbrıs sorunu ile ilgili değil tabii ki…

Her açıdan!

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Bir gün başbakanın görevden alınacağı dedikoduları işitiyoruz…

Ertesi gün, “yok canım, Türkiye, Ünal beyle devam edecek” deniyor…

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Faiz bey tamamen vazgeçti!

Şu olduydu da, o işi kapattılar, Faiz bey de yarıştan çekildi!

Kim hangi işi halletti?

Büyükelçi canım!

Haaa bir de Sayın Büyükelçi, ünlü ve TC’li olası bir diploma sahtekarı çıkmasın diye poliste ve başsavcılıkta büyükelçilik çalışanlarına nöbet yazmış!

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Eşit egemen ya, eşit egemen devlet!

Dedem da derdi, “ağnadın da açılırsınız”!





Casinoların vergisini düşürmek

ve UBP ile DP’de iki karşı oy!

İşçisine, çalışanına hayat pahalılığıdır, artıştır bunları verirken nazlanan, ıkılan ve de sıkılan; vermemek için de her türlü dolabı çevirebilen bir hükümet; eğer ülkedeki casinoaların ödediği verginin yarısında indirime gidiyorsa; orada duracaksın ve şeytanla derhal temas kurup, Dünya tilkiler konferansını toplantıya çağıracaksın!

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KKTC’nin yüce meclisi, geçtiğimiz günlerde Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi Yasası’nda bir değişikliğe gitti…

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Yüce meclis, bu değişikliği, 22 Nisan günkü oylamada, 26 oyla değil, 25 oyla gerçekleştirdi…

O anda salonda bulunan iktidar partisine mensup vekillerin 25 oyu ile değişiklik kabul edildi ve casinolardan alınan vergi yüzde 50 azaltıldı!

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Koalisyon hükümetinden bazı vekillerin de değişikliğe onay vermediği gözden kaçmadı…

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Eski bakanlardan UBP Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun ve DP Lefkoşa Milletvekili Hasan Tosunoğlu’nun, söz konusu yasaya karşı oldukları biliniyor…

Atun ve Tosunoğlu, yakın çevrelerine, “Bu değişiklik kamuda gelir kaybına yol açacak” diyordu…

Atun ve Tosunoğlu, yasa değişikliğinin oylandığı sırada, genel kurul salonunda değildi…

Hükümete mensup iki eksik daha var… Çünkü koalisyonun toplam sandalye sayısı 29…

Ancak öteki iki vekilin, Atun ve Tosunoğlu gibi “karşı oldukları için” mi yoksa o gün hazır bulunamadıkları için mi oy kullanmadıkları bilinmiyor…

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Bu nedir?

Bu tavır nasıl açıklanır?

Birincisi, gerçekten kamu gelirlerini azaltması kuvvetle muhtemel bu değişiklik, casinocuların yoğun lobiciliği ile gerçekleşti; ciddi bir kamu yararı güden hareket ve tavır değildir…

İkincisi, hükümetin bu ve buna benzer oylamalarında daha çok kopmalar yaşanması beklenmektedir…

Üçüncüsü, Atun olası bir UBP başkanlık yarışında vardır; Tosunoğlu da artık tam olarak DP Genel Başkanı’na karşı bayrak açmıştır…

Utanan yok!

Girne Hastanesi hala bitmedi, bitirilemedi ve ciddi yol sorunu çıktığı da söyleniyor…

Nasıl yani; ihale başladığı zaman, yetkili merciler yol sorunu olabilecek bir kamu binasına izin mi verdi?

O kadarını öğrenemedim ama bir yandan hastane bitirilemiyor, öte yandan müteahhide ödenen “fiyat farkı” ya da “fiyat değişiklikleri” ile bağlantılı paralar, 400 milyon TL’ye doğru ilerliyor!

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Girne Hastanesi ne zaman bitecek peki?

Vallahi kimse kesin bir tarih veremiyor!

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Peki Güzelyurt Hastanesi ne oldu?

O atıl kaldı!

Bakmayın “kesin bitireceğiz, bitti bilin” şeklindeki siyasi atmasyonlara!

O bina, kökten yıkılacak çünkü tamamen çürüdü!

Ayrıca projesi Türkiye’de hazırlanan bu binanın ambulans acil giriş çıkışları da trafiğe ters!

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Peki külliyemiz ne durumda?

Maşaallah maşallah!

Başınıza yıkılır inşallah!

Utanma da yok!

Hiç birinde!





“Tozlu hava Salı akşamı gitti” dendi… Meteoroloji Dairesi, dün, saat 11.00’den itibaren Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgede etkili olacağını duyurdu… Fotoğrafı saat 11.00’de internetteki bir uydudan indirdim… Meteoroloji Dairesi, toz zerreciklerinin 4 Mayıs Cumartesi saat 20.00’ye kadar bölgede etkili olacağını belirtti… Vallahi nefes alamıyoruk… Nedir be amma bu çektiğimiz? Toza karşı hassasiyeti olan vatandaşlar lütfen tedbirli olalım!