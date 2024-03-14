Tıp Bayramı ve sağlıkta bir türlü bitmeyen sorunlar

Türkiye’ de modern tıbbın başlangıcı olarak kabul edilen ve 14 Mart 1827 yılında tıp okulunun açılmasına dayanan 14 Mart Tıp Bayramı ile, bu günü de içine alan Tıp Haftası etkinlikleri hafta başında başladı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ve Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası, 14 Mart Tıp Haftası nedeniyle yaptıkları açıklamalarla sağlıktaki sorunlara dikkat çektiler.

Yaptıkları açıklamalarda, özellikle, sağlık alanında, değişen ve artan nüfus ile yönetimsel zafiyetlerin yarattığı sıkıntılara ve artan diş hekimliği ile tıp fakültelerindeki eğitim standartlarına vurgu yaptılar.

Kamu ile özel sağlık kurumları arasındaki şartlar ve imkanlar, hekim ile sağlık çalışanlarının içinde bulunduğu koşullar konularında görüşler paylaştılar.

Ülkede, güven ortamı ve huzurun bozulduğu, yolsuzlukların arttığı, bu nedenle de tükenmişlik sendromları yaşandığı belirtildi.

Her tıp bayramında, sağlık alanındaki sorunlar dile getirilmesine rağmen, mevcut sorunlar bir türlü çözülmemekte, çoğalan nüfusla birlikte, katmerlenerek artmaktadır.

Sağlık Örgütleri, sağlık alanındaki aşağıdaki sorunlara işaret ederek, bunların ivedilikle çözümlenmesi gerektiğini açıkladılar.

Hekimlerin göç yasasından doğan mağduriyetlerin giderilmesi, acil servislerin güçlendirilmesi, tüm hekimlerin haklarını düzenleyen hekim yasasının yapılması, tıp ve diş hekimliği eğitimleri ile uzmanlık eğitimlerinin denetlenmesi.

Koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, sağlık ocakları, sağlık merkezleri, temel sağlık hizmetleri, kamu sağlık kurumlarındaki diş sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi ve sağlığa ait güncel istatistiki bilgilere en doğru ve en hızlı şekilde ulaşılabilmesi, Hekim ve tüm sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve Genel Sağlık Sigortası’nın tüm paydaşlarla birlikte çalışılarak oluşturulması gerektiğini vurguladılar. Tespiti yapılan bu sorunlara bizde katılıyoruz.

Reçete yolsuzluğu, sigortalı hastalara büyük sorunlar yaratmış, birçok doktor ve eczacı mağdur olmuştur. Kurunun yanında yaş da yanmış, Sosyal Sigortalar Dairesi ve Hükümet süreci iyi yönetememiştir.

Son zamanlarda, ülkedeki usulsüzlükler ve yolsuzlukların çoğalmasının nedeni, yönetimdeki zaafiyetler ve denetim eksikliğidir.

Sağlıktaki örgütlere göre, ülkemizdeki kriminal olayların artması sonucu, halkta huzursuzluklar artmış, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin çoğalması ile birlikte, halkta psikolojik sorunlar ve psikolojik ilaç kullanma ihtiyacı artmıştır.

Ülkemizde devamlı artan nüfus dikkate alınarak, sağlık politikaları hayata geçirilmeli ve artan nüfusa göre, ihtiyaç duyulan doktor, hemşire, ve sağlık çalışanları istihdam edilmelidir.

Öte yandan, Tıp ve Diş Hekimliği eğitimi, uzun soluklu ve meşakkatli bir eğitimdir. Kaliteli ve belli standartları sağlamalıdır. Bu bağlamda, ülkemizde Tıp ve Diş Hekimliği eğitimi veren fakülteler belli kriter ve standartlardan taviz vermemelidir.

Temel amaç; kaliteli, başarılı, bilgi ve donanıma sahip, doktor ve sağlık çalışanı yetiştirmek olmalıdır. Sadece, fakülte sayısını artırmak başarı değildir.

Tüm devlet hastanelerinde, yeterli personel, modern tıbbi cihaz, ekipman ve her türlü ilaç bulunmalıdır .Halkın, hastanelerden iyi hizmet alamıyoruz, ilaç bulamıyoruz şikayetlerini artık duymak istemiyoruz.

Sağlık Bakanlığı bütçesi, geçen yıla göre önemli oranda artırılmıştır. Sağlık Bakanlığına bu yıl yaklaşık 6.9 milyar TL ödenek ayrılmıştır. Geçen yıl, bu rakam 3.1 Milyar TL idi. Bu çerçevede, Hastanelerde gerekli tüm ekipman ve ilaç ihaleleri süratle yapılmalıdır.

Bütün bu sorunlar yanında, Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi ile Girne ve Güzelyurt Devlet Hastaneleri süratle bitirilmeli, e-reçete ve İlaç Takip Sistemi de bir an önce uygulamaya girmelidir.

Ülkemizde bazı ilaçların eksik olması nedeniyle, Yurttaşlar, bu ilaçları bulmak için eczaneleri gezmektedir.

Öte yandan, devlet hastanelerinde ihtiyaç duyulan birçok ilacın bulunmaması, dar gelirli vatandaşlarımızı perişan etmektedir. Zira, özel eczanelerde çok pahalı olan bu ilaçları almaları mümkün değildir.

Reçete soruşturmasından dolayı, dar gelirli sigortalıların, eczanelerden uygun fiyata ilaç almaları da zorlaşmıştır. Sosyal Sigortalar Dairesi, bu sorunu, hayata geçireceği yeni uygulama ile süratle çözmelidir.

Ülkemizin en önemli gündemlerinin başında sağlık sorunları gelmektedir. Hükümet, suni gündemlerle uğraşmak yerine, başta ilaç olmak üzere, sağlıktaki tüm sorunları çözmek için yoğun uğraş vermeli ve kaynak ayırmalıdır.

Her türlü soruna rağmen, fedakarca çalışan, görevlerini ciddiyet ve sorumlulukla yapan, tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutlar, onlara teşekkürlerimi sunarım.