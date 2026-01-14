Kıbrıslıtürk ve Kıbrıslırum kadınlar, “Peace2Peace” projesi çerçevesinde, bir kez daha bir araya gelerek barış için tığ işi çiçekleri örecek. Kıbrıslıtürk ve Kıbrıslırum kadınların barış için çiçekler öreceği projenin Kıbrıslıtürk Koordinatörü Birgül Kılıç Yıldırım, “Tığ işi bizim dilimiz, barış bizim ortak hayalimiz” dedi. Birgül Kılıç Yıldırım, yaptığı çağrıda barış için tığ işi çiçekler örmek isteyen kadınları 17 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 14.00’te Lefkoşa’da HAMUR Lokantası’ndaki buluşmaya davet etti… Örülen çiçekler Nisan ayında Kıbrıslıtürk ve Kıbrıslırum kadınlar tarafından Leymosun Kalesi’nin çevresine birlikte monte edilecek…

PROJE 2016’DA BAŞLAMIŞTI…

Geçmişte Baf’ta, Lefkoşa’da ve Aysozomeno’da (Arpalık) ördükleri çiçekleri ve rüzgar güllerini çeşitli alanlara birlikte monte eden Kıbrıslıtürk ve Kıbrıslırum kadınlar, birkaç yıl önce kaybetmiş olduğumuz değerli arkadaşımız Hristiana Muzuri’nin barış çabalarını sürdürmeye devam edecekler… Bir kayıp yakını ve bir barış aktivisti olarak Hristiana Muzuri, “Peace2Peace” projesini sanatçı arkadaşı Elana Daniel’le birlikte 2016 yılında başlatmış ve bu projeye Nilgün Akın öncülüğünde Kıbrıslıtürk kadınlar da katılmış ve yıllar içerisinde çeşitli bölgelere örülen çiçekler birlikte monte edilmişti… Bunlar arasında Baf’ta Mutallo bölgesi, Lefkoşa’da Büyük Han, Lefkoşa’da ara bölgede Uzunyol’daki Lokmacı Barikatı civarındaki ağaçlar ve Aysozomeno (Arpalık) köyü de bulunmaktaydı…

“TIĞ İŞİ BİZİM DİLİMİZ, BARIŞ BİZİM ORTAK HAYALİMİZ…”

Projenin yeni Kıbrıslıtürk Koordinatörü, barış aktivisti Birgül Kılıç Yıldırım, sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıda şöyle dedi:

“Tığ işi bizim dilimiz;

Barış bizim ortak hayalimiz;

Kadın olmak ise en büyük gücümüz.

Bazen bir adanın geleceği, iki toplumun kadınlarının aynı masaya oturup aynı ipliği ellerine almasıyla başlar… İşte biz de tam bunun için toplanıyoruz. Tığlarımız, renklerimiz, hikâyelerimiz farklı olsa da kalplerimiz aynı umut için atıyor: Birlik, barış ve dostluk.

Bir yanda yıllardır aynı güneşin altında ama farklı taraflarda yaşayan kadınlar…

Diğer yanda tığ işi bahanesiyle bir araya gelince, ayrılıkların yerini alan sıcak bir gülümseme, paylaşılan bir kahve, bir annenin sessiz ama güçlü yüreği…

Biz tığlarımızı birbirine dokundurdukça, aslında iki toplumun kalplerini de birbirine bağlıyoruz.

Bir motif senin elinden çıkıyor, diğer motif benim elimden… Ama aynı battaniyede buluştuğunda anlıyoruz ki, farklılıklarımız değil, bir araya gelişimiz bizi tamamlıyor.

Barış bazen büyük sözlerle değil, küçük ilmeklerle örūlerek başlar.

Bir çemberde yan yana oturmak, yılların önyargısını bir kerede silmez belki…

Ama aynı ilmeği öğrenirken birbirimize öğrettiğimiz sabır, aynı renge karar verirken kurduğumuz bağ, aynı kahkahada birleşen kadın sesleri… İşte barış tam da burada filizlenir.

Çünkü bir anne isterse, bir kadın dilerse, bir toplumun kaderi değişir.

Bir anne, çocuğu için daha huzurlu bir gelecek hayal eder; o hayal bazen bir tığ işinin en küçük ilmeğinde gizlidir.

Bir kadın, adasında barış olsun ister; o barış bazen karşı masadaki kadına uzattığı bir yumak iplikle başlar.

Ve kadınlar bir adaya sahip çıkarsa, o ada artık sadece toprak değil; umut olur, yarın olur.

Biz birlikte tığ işi yaparken sadece iplikleri değil, geleceği de örüyoruz.

Çocuklarımızın savaş değil, dostluk kelimesini duyarak büyüdüğü bir gelecek…

Kültürlerimizin çatışmadığı, birleştiği bir ada…

Birlikte üretmenin gücüyle şekillenen bir barış…

Belki küçük bir el işi gibi görünür dışarıdan.

Ama biz biliyoruz: Kadınların bir araya geldiği yerde hiçbir şey küçük değildir.

Bir ilmek bir adayı değiştirebilir.

Bir anne bir dilek tutarsa, iki toplumun yarını yeniden yazılabilir.

Ve biz, tam da bunun için toplanıyoruz…

Birlik olmak için, barış için, dostluk için, geleceği güzelleştirmek için.

Gününüz aydın, emeğiniz bereketli olsun…

İlk buluşmamıza az kaldı. Malzemelerimiz elimize ulaştı. Bizlerle birlikte Barışa bir ilmek de siz atmak isterseniz bize katılın. Çocuklarımızın geleceği için birlikte ördüğümüz çiceklerle Kıbrısımız’a bahar gelsin..

Kıbrıs’ta barışı ilmek ilmek örüyoruz.

Kıbrıslıtürk ve Kıbrıslırum kadınlar olarak bir araya geliyor, kahvelerimizi içip sohbet ediyor, tığ işlerimizle çiçekler örüyoruz. Her ilmekte dostluk, her çiçekte umut var.

Ördüğümüz çiçeklerle Nisan ayında yapılacak etkinlikte Limasol Kalesi’ni birlikte süsleyeceğiz. Daha önce ise rüzgâr gülleri örmüş, Lefkoşa da Büyük Han’ı barışın renkleriyle donatmıştık.

Eğer siz de barışa bir ilmek atmak, bu güzel dayanışmanın parçası olmak isterseniz, bize katılın.

Birlikte ördükçe çoğalıyoruz, çoğaldıkça güçleniyoruz.

Tüm malzemeleri biz tedarik edecegiz. Sizlerden sadece barışa emek vermenizi istiyoruz. Katılmak isteyen bana direk mesaj yazarak kayıt yaptırmalıdır…”

İLK BULUŞMA CUMARTESİ…

Birgül Kılıç Yıldırım, ilk buluşmanın 17 Ocak 2026 Cumartesi günü olacağını açıkladığı duyurusunda şöyle dedi:

“Bir ilmek düşer zamana,

ardından bir diğeri…

Sessizce örülür barış.

17 Ocak 2026 Cumartesi günü, biz Kıbrıslıtürk ve Kıbrıslırum kadınlar,

tığlarımızı alıp aynı masanın etrafında buluşuyoruz.

Sözlerden önce eller konuşsun diye,

Kıbrıs’a baharı getirecek çiçekleri birlikte örüyoruz.

Ledra Palas geçiş kapısının yanında,

Hamur Lokantası’nda saat 14.00’te

kahvelerimiz ısınacak, kalplerimiz yumuşayacak.

Malzemeler bizden, niyet hepimizden.

Bu bir el işi değil yalnızca.

Bu; geçmişin düğümlerini sabırla çözerken,

geleceğe incecik umutlar bağlamak.

Çünkü biz kadınlar biliriz:

Barış yüksek sesle değil,

yan yana, ilmek ilmek örülür.

Ve bazen bir çiçek,

bir adaya baharı hatırlatmaya yeter.”

BAF VE LEYMOSUN’DAKİ TOPLANTILAR…

Projenin Kıbrıslırum Koordinatörü Elena Daniel, 30 Kasım 2025’te Baf’ta, 11 Ocak 2026’da ise Leymosun’da projeye katkıda bulunmak isteyen kadınlarla bir araya geldi… Leymosun toplantısı Leymosun Kalesi’nde yapıldı ve bu toplantıya da Leymosun, Baf ve Lefkoşa’dan kadınlar katıldı…

Kadınlar, Leymosun Kalesi'nde tığ işi çiçekler örerken...

Birgül Kılıç Yıldırım, arkadaşı Despina ile birlikte tığ işi çiçeklerle...

Geçmiş yıllarda barış için tığ işi ören Kıbrıslıtürk ve Kıbıslırum kadınlar Baf'ta bir etkinlikte...

Leymosun'da kadınlar, tığla çiçek örmek için bir araya geldi...