Hükümet sınıfta kaldı

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi, Aralık 2025’te yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını yayımladı.

Hani ekonomide uçuyorduk, kaçıyorduk ya, ankete göre, Kıbrıslıtürkler en büyük sorun olarak ekonomiyi görüyor...

500 katılımcı ile yüzyüze görüşmelerle her üç ayda bir yapılıyor bu anket.

***

Ankete katılanların %69.2’si önümüzdeki iki yıl içinde ülkemiz ekonomisinin daha kötü olacağı düşüncesinde.

Sadece %9.2’lik bir katılmcı, ekonominin daha iyi noktaya çıkacağını düşünüyor.

***

Ekonomiyi takip eden en önemli sorunlarımız ise Kıbrıs Sorunu ve sağlık.

Son dönemde yaşanan yolsuzluklar da bu sorunlardan biri olarak listede yer buluyor.

***

Ve güven...

Ekim ayında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonrasında, Cumhurbaşkanlığı makamına güven de arttı.

Halk Cumhurbaşkanlığı’nın yanında, en çok polis ve yargıya güveniyor.

***

En az güven duyulan kurumların başında ise UBP-DP-YDP Hükümeti, sendikalar ve medya var.

Hükümet edenler, sürekli yaptıkları açıklamalarla, her bir şeyi iyi yönettiklerini iddia ederlerken, bu toplumun nelerle boğuştuğunu göremediler.

Eğitimden sağlığa, ekonomiden güvenliğe kadar her bir alanda, uçurumdan aşağıya yuvarlanan Kıbrıslıtürkler’in ankete yansıyan verileri, Kıbrıs’ın kuzeyindeki yönetilememeyi gözler önüne seriyor.

***

Aslında çok fazla şey istemiyor insanlar...

İnsana yaraşır bir yaşam, iyi bri sağlık hizmeti, çağdaş kriterlerde eğitim, ucuz ve güvenli bir yaşam, toplumun yaşadığı sıkıntıları çözmek için gaile çeken yöneticiler...

Bu kadar... Hepsi bu kadarcık...

***

Ancak biz eğitimde yaşanan sorunların üzerine sorunlar ekledik, bir adım ileri götürmedik. Bunlar yetmezmiş gibi bir de “Başörtüsü” tartışmalarını eğitimimizin içine direttik... Sahte diplomalar verdik...

Sağlık sistemimiz artan nüfus karşısında hizmet veremez durumdayken, kameralar önünde oyunlar oynadık, kurgulanmış bir “an” yarattık...

Bu ülkede her hafta bir tetikçi yakalanırken, biz yeni tabanca izinleri vermenin peşine düştük. Bunu da “güvenlik” meselesi ilan ettik...

Ekonomik darboğaza düşen yurttaşların temel ihtiyaçlarını karşılama mücadelesine, Hükümet yeni zamlarla cevap vererek, o insanları daha da dara ittik...

Yönetim zaafiyetlerine yurttaş tepki gösterirken, bizler yolsuzluk ve usulsüzlüklerin mahkeme gündemlerini konuştuk...