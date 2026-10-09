Taahhüt vermek yerine sosyal medyadan yanıltıcı açıklamalar yaptı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, emekçilerin mücadelesiyle ilgili kamuoyunu yanıltan açıklamalarına devam ediyor.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, iş güvenliği ve usulsüz terfiler nedeniyle mücadele eden Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) taleplerine yazılı taahhütle yanıt vermek yerine sosyal medya üzerinden açıklama yaparak sendikayı siyaset yapmakla suçladı.

İş güvenliği için talep edilen malzemelerin alınmasına hazır olduklarını öne süren Uzun, istihdam ve amirliklerle ilgili sınavların seçim sonrasında yapılacağını savundu.

Seçim yasaklarına rağmen yapılan terfileri "vekalet" veya "görevlendirme" diyerek normalleştiren Uzun'un açıklaması şu şekilde:

"Sendikanın üstüne basa basa iş güvenliğini sağlamak istiyoruz demesi gerçekten üzücü ve aklımızla dalga geçmektir.

İş güvenliği konusunda açık çek, alınan malzemelere ek olarak hangi malzemeler istenirse süratle almaya hazırız…

İstihdam yapılmadı yapılamaz da, seçimden sonra münhalleri açılır sınavları da yapılır.

Amirliklerle ilgili terfi yapmadık, vekâlet veya görevlendirme olan bütün Amirliklerin seçimden sonra Münhal ilan edip sınavlarını yapar terfi komisyonundan geçiririz sıkıntı yok.

Bunların hepsi zaten yaptığımız iştir, ancak eksik bıraktığımız bir yönleri de varsa onu da tamamlamaya hazırız.

Yapılan açıklamalara göre çözüm önerdiğimiz bütün bu kalemler yeterli gelmiyorsa bunun adı iş güvenliğinde hak arayışı değil tamamen siyaset değil de nedir.

Çalışanların haklarını önemsiyoruz, ancak halkımızın mağdur edilmesini kabul etmiyoruz.

Siz değerli halkımıza saygı ile duyurulur…"