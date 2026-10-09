Suçları, "bölgeye yakın noktada" görülmeleri!

Recep DAL

Polis, “kasti hasar” suçlamasıyla Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) üyesi iki KIB-TEK çalışanını tutukladı.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgiye göre, çalışanlar Arapköy ve Karaağaç bölgelerinde yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili olarak tutuklandı.

Çalışanların, arızaların meydana geldiği bölgeye yakın bir noktadaki MOBESE kamerası görüntülerinden tespit edildiği öğrenildi. Tutuklanan çalışanların yarın sabah mahekemeye çıkarılması bekleniyor.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, gün içinde yaptığı açıklamada, sabaha karşı saat 02.00 sıralarında Arapköy ve Karaağaç bölgelerinde elektrik kesintileri yaşandığını duyurmuştu.

Uzun, Arapköy’de yapılan incelemede bir kabloya çivi çakıldığının tespit edildiğini belirtirken, Karaağaç’taki arızanın nedeninin belirlenmesi için de inceleme yapılacağını ifade etmişti.

Uzun’un açıklamalarının ardından, söz konusu elektrik kesintileriyle ilgili olarak iki KIB-TEK çalışanı tutuklandı.