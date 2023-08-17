Sosyal konut projeleri süratle hayata geçmelidir

Geçtiğimiz ay içinde, Hükümet ile İnşaat Müteahhitleri Birliği arasında sosyal konut yapımı ile ile ilgili protokol imzalandı.Ülkemizde birçok insanımızın, artan fiyatlar yüzünden konut alamadığını biliyoruz.

Aldığımız bilgiye göre, ülkenin birçok bölgesinde, kentlerde, kırsalda, sosyal konutların yapılması için bir çalışma başlatıldı. Sosyal konut projesinin mutlaka sürdürülebilir ve kapsamlı olması gerekiyor.

Şehirlerde ve kırsal bölgelerde yapılacak sosyal konutların modelinin tasarlanması için bir yarışma düzenleneceğini ve bu yarışmanın neticelenmesinin ardından da, sosyal konut projelerine başlanacağını öğrendik.

Sosyal konut sahibi olacak insanların, Türk Lirası ve düşük faiz ile borçlanacakları kredi miktarının bir kısmı, belli bir süre boyunca, bir fon tarafından karşılanmalıdır.

Sosyal konut projesi, hem ülke insanının sosyal konut ihtiyacını karşılamalı, hem de inşaat sektörüne olumlu katkı yapmalıdır.

Yapılacak sosyal konutlar, mutlaka evi olmayan insanlarımıza verilmelidir.Hem bekar gençlerimize, hemde evi olmayan evli ailelerimize de bu konutlar verilmelidir.

Bu bağlamda, hak sahibi olacak insanlarımızın adil bir şekilde belirlenmesi için, kriterler titizlikle oluşturulmalı ve tüm tarafların temsil edileceği bir komisyon tarafından hak sahipleri seçilmelidir. Gerçek Hak sahipleri belirlenirken, siyasi etkiler, müdahaleler olmamalıdır.

İnşaat Müteahhitleri Birliğinden aldığımız bilgiye göre, yapılacak sosyal konutlar 80-90 metrekare civarında olacak ve 30-35 bin sterlin civarında bir fiyata satılacak.Ayrıca, devlet, vergi ve harçlarda muafiyet uygulayacak.

Ülkemizde yabancılara satılan konutlardan devlet yüzde 12 vergi alıyor.Bu verginin yüzde 2’ si faiz farkı fonunda birikiyor.Bu biriken kaynağın, sosyal konut projesi için verilecek TL kredinin faiz ödemesinde destek olarak kullanılacağı söyleniyor.

Sosyal konut projesi için, kentlerde ve kırsal bölgelerde öncelikle bir ihtiyaç analizi yapılmalıdır.Özellikle, kırsal kalkınmayı sağlayabilmek için, kırsal bölgelerde sosyal konut yapımı teşvik edilmelidir.

Kırsal bölgeler ve şehirler için, bölgenin dokusuna uygun ev tipleri belirlenmeli, bazı yerlerde müstakil, bazı yerlerde apartman tipi konutlar yapılmalıdır.

Ödeme planı, mutlaka TL cinsinden, uzun vadeli ve düşük faizli olmalıdır.İlk yıllarda taksitler yüksek görülse bile, birkaç sene içinde, maaşların da artması ile ödenebilecek düzeye gelecektir.

Ülkemizde döviz kurlarının yükselmesi, inşaat maliyetlerinin artması ve yabancı yatırımcı talebi nedeniyle, ev ve arsa fiyatları yükselmiş ve yerli vatandaşların ev alma imkanları çok azalmıştır.

Bu bağlamda, ülkedeki şehirlerde ve kırsal bölgelerde sosyal konut projelerinin yapımına başlanması büyük önem taşımaktadır. Bu projenin esas amacı, dar ve orta gelirli vatandaşların, uzun vadede, düşük faizle, ev sahibi olmalarının sağlanması olmalıdır.

Halkımızın büyük çoğunluğu, 30-40 yıl öncesinde yapılan sosyal konutlar sayesinde ev sahibi olma imkanı elde etmiş ve bu ülkede tutunabilmişti.Sosyal konut gerçeği, halkımızın benimsediği ve memnun kaldığı bir ev sahibi olma metodudur.

Kıbrıs Türk halkının çoğunluğunun ev sahibi olması, Aşil’ in topuğu gibi çok hassas bir konudur. Ev sahibi, mülk sahibi olamayan bir halkın, bu topraklarda tutunması çok zordur.Özellikle de, gençlerimizin göç etmesini önlemek istiyorsak, onların bu ülkede ev sahibi olmasını sağlamalıyız.

Yazımın sonunda güzel bir insana veda etmek istiyorum. Sevgili Süleyman Ergüçlü.Hepimizin Süleyman abisi. Sevdalısı olduğun Lefkoşa ve bizler seni çok özleyeceğiz.Şaka yapmayı çok severdin ama en son yaptığın şaka ve gidişin, hepimizi derinden üzdü.

Büyük Han ve Buga Buga sohbetlerimiz çok keyifliydi. Eziyetlere katlanmak sensiz çok zor olacak.’’Mambo İtaliano ve damatları hiç sevmem’’ deyişini hiç unutmayacağım. Hoşçakal abi.Huzur içinde uyu..