Son dakika: Ercan’da pist ışıkları arızalandı, uçuşlar durdu!

YENİDÜZEN

Ercan Havalimanı pistindeki 12 kenar ışığının bilinmeyen bir nedenle çalışmaması üzerine NOTAM yayımlandı. Türk Hava Yolları (THY) ve AJet, “mücbir sebep” diyerek, güvenlik gerekçesiyle KKTC seferlerini iptal etti.

YENİDÜZEN’in elde ettiği NOTAM belgesine göre, arızalanan 12 pist kenar ışığı nedeniyle akşam saatlerindeki çok sayıda uçuş durduruldu.

Pistteki tamir işlemleri için bölgeye henüz bir ekibin intikal etmediği öğrenildi.

Sefer iptalleri nedeniyle mağdur olan yolcular ise YENİDÜZEN’e ulaşarak, hava yolu şirketleri tarafından kendilerine konaklama için otel sağlandığını ve uçuşlarının cumartesi gününe ertelendiğini bildirdi.