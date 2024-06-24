Sizin “aile bütünlüğünüz” çok da önemli değildir!

Kayıt dışı ve kontrolsüz nüfusun sebep olduğu onca kaosa, huzursuzluğa, yetmezliğe rağmen yeni bir “af paketi” hazırlanıyor.

Üstelik iki yıl önce yine “af” çıkmıştı.

Şimdi yenisi öneriliyor.

Niye?

İnsanın aklı almıyor gerçekten…



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“Turist” olarak gelmiş ama tatili hiç bitmemiş dolandırıcıları, affedecekler!

“Öğrenci” olarak gelmiş ama üniversiteye gitmemiş, çalışmaya başlamış sahtekarları affedecekler!

“İkamet İzni” süresi bitmiş, yenilememiş, kontrolsüz nüfusu affedecekler!

Aslında kural tanımazlığı affedecekler!

Üstelik daha komiği bunu -güya- kayıt dışılığı önlemek için yapacaklar.

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Altyapı zaten yetmiyor.

Üstyapı derseniz hiç yok…

Kaçağa göçeğe “aferin” diyecekler yine de…

Uluslararası raporlara şikayet konusu olmuştuk, “öğrenci vizesi alarak adanın kuzeyine gelen 188 yabancı, akabinde güney Kıbrıs’a geçerek siyasi sığınma talebinde bulundu.”



Affedecekler!

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Niye böyle yapıyorlar?

Çünkü önemli bir çoğunluk, ne yaparsa yapsın, bu yozlaşmış zihniyeti affediyor.

Hepimizin hayatlarını dağıtan bu “organize kötülük” affediliyor, bireyci menfaatler ya da kazanımlar uğuruna….

Affetmezseniz, affedemeyecekler!

“Kayıt dışı turisti, sahte öğrenciyi,

kaçak işçiyi ödüllendirecekler”

Bir dönem İçişleri Bakanlığı da yapan, bağımsız milletvekili Ayşegül Baybars’la konuşuyoruz “af” meselesini…



“Kayıt dışı turisti, sahte öğrenciyi, kaçak işçiyi ödüllendirecekler” diyerek isyan ediyor.

“Tutukluyor, gönderiyor, sonra affediyoruz” sözlerini kullanıyor.



Kontrolsüz, plansız, denetimsiz nüfusun yarattığı pek çok sorunla didişmemize rağmen yeni bir af tasarısı hazırlanmasına anlam veremiyor, Ayşegül Baybars.



Kıbrıs Türk Ticaret Odası bile bu kez “af” kararına karşı çıkıyor, hem de bütününe!

“Af kararları hiçbir uygulamayı iyileştirmedi, tam tersine af beklentilerini artırdı, kurallara uymamayı teşvik etti” diyor iş insanları…

“Yasaları ihlal eden kişilere gösterilen tolerans ülkeyi suç cennetine çevirdi. Kaçak çalışanların her birkaç yılda bir affedilmesi anlayışı, asayişin sağlanması bakımından ciddi bir zayıflık oluşturdu” diyor.



Umursamıyorlar!



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Af tasarısıyla ilgili komite toplantılarının dördüncüsünde, biraz sıkışınca, duygusal bir yerden girmiş meseleye “UBP-DP-YDP” üçlüsü ve depremzedeleri gerekçe göstermiş.



“Deprem sonrası Türkiye’den adaya gelen nüfusu izinlendirmemişler…”



Halbuki bu insanlar ülkeye girerken kayıt yaptıklarını söylemişlerdi…

“Geçici bir süreç” demişlerdi…



Ayşegül Baybars, “İddianız buysa yalnızca depremzedelere özel bir af çıkart o zaman” sözleriyle, ortaya konan gerekçeyi inandırıcı bulmadığını anlatıyor.



“Turisti affetmek ne demek? Seni aldatmış! Öğrenciyim diye gelen ama aslında kaçak işçilik yapanı affetmek ne demek? Af tasarısının ucu bucağı yok.”



Yalanı affediyor, üstünden ödüllendiriyorlar!

“Sahte diploma, insan kaçakçılığı, onca pis iş, kara parayla boğuşurken, kayıt dışılığı affedeceğiz” sözleriyle “hükümet”i, af kararını geri almaya çağırıyor Baybars.

Şu hatırlatmayı da yapıyor:

“Ülkeye turist olarak gelen ama çıkış yapmayan insanları tespit edecek altyapıya sahibiz. Çalışma ve öğrenci izniyle ilgili verilerin de ellerinde olması gerekiyor. Niye gerekli zamanda müdahale etmiyor, kayıt dışılığa izin veriyorlar? Şimdi öğrenci statüsünü istismar ederek, kaçak olarak çalışma yaşamına katılanları ödüllendirecekler. Turist yalanıyla ülkeye giriş yapanları ödüllendirecekler. Halkımızın huzuru ve güveni pahasına bunu yapıyorlar. Kabul edilemez…”

“Af Tasarısı”na neler yazıldı?

“Yürürlükteki Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası, ülkeye girişlerde verilen giriş izin sürelerini aşan, herhangi bir ikamet izin türü almayan veya ikamet izin süresi bitmiş olan ve yasal süresinde ikamet izni için başvuru yapıp yenilemeyip Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde izinsiz olarak bulunan yabancılara, izinsiz olarak kaldıkları her gün için günlük asgari ücret miktarı tutarında para cezası öngörmektedir.

Yabancı uyruklu kişiler yüksek miktarlarda tahakkuk eden para cezalarını ödeyemedikleri için yurt dışına çıkış yapmamakta veya ülkeye giriş yapamamaktadır. Bu durum aile bütünlüğünün parçalanmasına sebebiyet vermekte ve ülkedeki kayıt dışı yaşamın artarak devam etmesini sağlamaktadır.

Bundan sonraki süreçte kayıt dışı yaşamın önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerin düzenli yapılması ve bu husustaki ceza aflarına sebebiyet veren olgu ve koşulların ortadan kaldırılması hedeflenmektedir.

Yukarıda açıklanan gerçekler ışığında işbu Değişiklik Yasa tasarısı hazırlanmıştır.”