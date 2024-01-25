Sınırüstü Bakımevi bir türlü hizmete açılamıyor. Yaşlılara verilen değer bu mu?

2 yıl önce, Sınırüstü’ndeki Halk Vakfı Yaşlı Bakımevinin binasının ve odalarının bakımsızlığı, tavanının çökmüş olması ve akıtması, bazı odalarda elektrik olmaması gündeme geldiğinde bomba etkisi yaratmıştı.

Yaşlı ve hasta insanlarımızın kaldığı bu bakımevinin, özel ve ücretli olmasına rağmen, bu hale gelmesi herkesi şaşırtmıştı.

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Hatice Jenkins, geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ile, Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nin iki yılı aşkın süredir tamamlanmadığını, oysa yetkililerin, o dönemde bakımevinin 2 ayda tamir edileceğini söylediklerini belirtti.

2 yıldır, başka yerlerde bakım gören ve Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’ne dönmeyi bekleyen yaşlıların birçoğunun da hayatını kaybettiğini yapılan açıklamadan öğrenmiş olduk. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum Yüreğim sızlıyor açıkça.

Sınırüstü Bakım evinin tadilatını yapmak için, sponsör olanlar, bu tadilat işini 2 ayda yapacaklarını taahhüt edip, niye 2 yıldır tamamlamadılar? yapamayacaksaydılar, niye bu işe talip oldular? Bunları sormak ve cevabını almak en doğal hakkımızdır.

Bakımevindeki eksikliklerden, tadilatın bir türlü tamamlanmamasından hem halk vakfı ve Vakıflar idaresinin, hemde hükümetin yetkili kurumlarının ihmali ve sorumluluğu bulunmaktadır.

Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nin tadilatının yapılması, yaklaşık 2 yıl önce, Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından gönüllü olan firmalara devredilmişti. Sponsor olan firmalar da, bina tadilatının bitmek üzere olduğunu, yüzde 90’nın tamamlandığını, sadece küçük bir elektrik işi ve dış cephe temizliği kaldığını ve 2 hafta içinde teslim edebileceklerini açıkladılar.

Ayrıca, Sponsor firmalar tadilat masrafının ise, yaklaşık 13- 15 milyon TL arasında olacağını da belirttiler.

Ama uzun zamandır, sponsorların buna benzer açıklamalar yaptıklarını, fakat bir türlü tadilatın tamamlanmadığını, yine Yaşlı Hakları Derneği başkanı belirtti ve bunu inandırıcı bulmadığını söyledi. Bizim de aldığımız bilgiler, binanın yakın zamanda açılamayacağına dairdir.

Sınırüstü yaşlı bakımevinde yaşanan sorunlarda, tamiratın bir türlü bitmemesinde ve gecikmesinde elbette ki vakıf yetkililerin, sponsor firmaların sorumluluğu ve devlet kurumlarının umursamazlığı ile denetim eksikliği bulunmaktadır.

Sınırüstü Bakımevindeki tadilatın süratle tamamlanması ve yeniden hizmete açılması için, Başta Başbakanlık olmak üzere, Vakıflar İdaresi, Bakımevi vakfının yönetimi ve Çalışma bakanlığı gerekeni yapmalıdır. Zaten, yeterince geç kalınmıştır.

Öte yandan, Kalkanlı Yaşam Evi’ndeki sorunlar da bitmiyor. Yaşam Evi’ndeki odaların birçoğundaki klimaların çalışmadığı iddiası da Basınımıza yansıdı. Bundan dolayı, birçok yaşlının soğuktan hasta olduğu ve hastaneye kaldırıldığı da söyleniyor.

Kalkanlı Yaşam Evi’ndeki görevlilerin, yaşlıları korumak için, kendi imkânları ile battaniye aldıkları da iddia ediliyor. Bu konuda, oradan sorumlu olan Çalışma Bakanlığının açıklama yapmasını bekliyoruz.

Sosyal devlet olmanın gereği, yaşlısına yakışır hizmeti verebilmesidir. Devlet kurumları, yasal ve idari boşluklara izin vermemeli, yaşlı ve hasta vatandaşlarımızın çağdaş koşullarda hizmet almasını sağlamalıdır.

Birçok insanımız yaşlılarına kendi evlerinde bakıcı tutarak baktırmakta iken, bazı ailelerimiz ise, özel bakım evlerini tercih etmektedir.

Devletteki yaşlı bakımevlerinin (huzurevi) denetimini yapan devletin yetkili kurumları, özel sektörde hizmet veren yaşlı bakımevlerinin denetimini de ihmal etmemelidir.

Yaşlı Bakımevlerinde yapılacak gerçek ve sağlıklı denetim, yaşlı ve hasta yakınlarının, bakımevlerini düzenli ziyaret etmeleri ve oradaki hayat şartlarından devamlı haberdar olmaları ile sağlanacaktır. Zira yukarıda bahsettiğimiz konularda gördüğümüz gibi, devlet denetimleri yetersiz kalabilmektedir.

İnanın, bu haberler, benim gibi toplumun büyük bir bölümünü de üzmüştür. Yaşlılarına gerektiği değeri vermeyen ve ihmal eden bir ülkede, hükümette olmak ve olanları seyretmek, bence en büyük üzüntü kaynağı olmalıdır. Gerisi boş laftır.

Sahibi kim?