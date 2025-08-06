Sınav: Boş yerleri doldurun!

Bugün, özellikle hukukçularımız için Dünya’yı iyi takip edip etmediklerini ölçme maksatlı bir “sınav” düşündüm!

Sınav, boş yerleri doldurmalıdır…

4 boş yer bulunmaktadır…

Her boş yer 25 puandır.

Başarılar dilerim…

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……………… ‘da yargıçların ayaklandığına dair haberler var. Bu durum, yargının bağımsızlığına yönelik endişeler ve istihbarat teşkilatının yargı üzerindeki olası etkileriyle ilgili tartışmaları tetikledi.

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……………… Yüksek Mahkemesi'nden bazı yargıçlar, istihbarat teşkilatlarının yargı süreçlerine müdahale ettiğini ve ailelerini de baskı altına aldığını iddia etti.

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Yargıçlar, bu müdahalelerin sona erdirilmesi ve yargının bağımsızlığının korunması talebinde bulundular.

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Bu gelişmeler üzerine, başkent …………'da yargıçların ve avukatların katılımıyla protestolar düzenlendi.

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……………… hükümeti, iddiaları reddetti ve yargının bağımsızlığını koruma taahhüdünde bulundu. Ancak, yargıçların taleplerini tam olarak karşılayıp karşılamayacakları belirsizliğini koruyor.

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Neyse, kimsenin dertsiz başını derde sokmadan ben soruların yanıtlarını veriyorum:

Sırasıyla Pakistan, İslamabad, İslamabad, Pakistan!

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Yoksa siz başka ülke mi sanmıştınız?

Yok canım, o sandığınız ülkede ayaklanma mayaklanma olmaz!

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Olsa olsa birkaç yüz kişi Dereboyu’nda spor maksatlı yürürken, “Kıbrıs’ta barış engellenemez, birlik mücadele dayanışma” gibi sloganlar atıp, “güzel günler hangi dağın ardındadır…” şarkısını söyler, dağılır!

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Gelsin gitsin kebaplar, zivaniyalar, viskiler, rakılar, gonyaklar!

Şeftalisiz yapamam!

Maaşlar da tamamsa…

Gahbe Grivas!

Tahtaravalliden devletin Ercan’ı!

Vallahi bu kelimeyi ben “tahtaravalli” olarak biliyordum!

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Meğer, “tahterevalli” imiş!

Yani benim bildiğimde ikinci ve üçüncü sesli harfler “a”, ama Türk Dil Kurumu’na göre ikinci ve üçüncü sesliler “e”!

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Doğrusu Lefkoşa!

Türkiyelicası Lefkoşe gibi!

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Dedem öyle derdi; “Bu kadın çok Türkiyalıca gonuşur ağnamam genni!”…

Türkiyalıca!

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Tahterevalli ya da bildiğim gibi yazacak olursam tahtaravalli kelimesi nereden aklıma geldi?

Yazacağım!

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Ama önce Türk Dil Kurumu’nun bu kelimenin ne anlama geldiğiyle ilgili açıklamasını yazayım:

“… iki ucuna birer kişi binerek karşılıklı biçimde havada yükselip inerek eğlenmeye yarayan, ortasından belli yükseklikte bir desteğe dayalı ve yatay durumda bir tahta kalas olan bir tür oyun aracı.”

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KKTC’yi bir tahtaravalli olarak düşünüyorum!

Eşit ve egemen tahtaravalli!

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İnsanlar üzerine biniyor, biri çıkıyor, öteki iniyor ve eğleniyorlar!

Belli bir desteğe dayalı olarak kullanılbiliyor!

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Durduk yere, neden ebediyen yaşayacak devletimize “tahtaravalli” deme ihtiyacı hissettim!

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Canım öyle çekti!

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Sizde canı çeken, canının çektiği gibi açıklama yapar da ben tahtaravalli ile alakalı bir yazı yazamaz mıyım?

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Diyeceksiniz tamam da bu yazıyı yazmak için gerekli kıvılcımı nereden kaptın?

Hah, bu soru güzel!

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Cyprus Mail gazetesinde bir haber okudum!

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Haber diyor ki; “… Temmuz 2025, resmi olarak, Kıbrıs havaalanlarının (Baf ve Larnaka) tarihteki en yoğun insan trafiğine sahne olan ayı oldu…”

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Kıbrıs Cumhuriyeti’nin resmi iki havaalanı olan Larnaka ve Baf’ı, geçtiğimiz ay tam bir milyon altı yüz elli üç bin sekiz yüz seksen yani rakamla yazacaksak, 1, 635, 880 yolcu kullanmış!

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Tüm zamanların en yüksek rakamı!

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Haaa bu arada belirtelim, 1 Ocak 2025 – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında, Hermes adlı şirketin çalıştırdığı iki havaalanını 7,3 milyon yolcu kullanmış!

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Esas yükü Larnaka çekiyor…

Temmuz ayında bu havaalanını bir milyon 200 bin, Baf’ı ise yaklaşık 453 bin yolcu kullanmış!

Altı ayda Larnaka’yı 5,3 milyon, Baf’ı ise 2 milyon yolcu tercih etmiş…

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En çok hangi ülkelerden yolcu gelip – gitmiş?

Yüzde 19 ile İngiltere birinci…

Yüzde 14 ile Yunanistan ikinci…

İsrail (yüzde 12), Polonya (yüzde 7) ve Almanya (yüzde 5) le ilk beşteki öteki ülkeler…

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Bu arada belirtelim; Kıbrıs Cumhuriyeti’nin iki havaalanına 58 hava yolu şirketi uçuş gerçekleştiriyor…

Son altı ayda bu 58 şirkete yenileri katılmış ayrıca altı yeni destinasyona da uçuş başlatılmış!

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Eşit ve egemen tahtaravalli mi?

Canım onun adı tahterevalli!

Doğru söylemeyi öğren önce sen!

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Nasıl nasıl?

Londra’dan KKTC Ercan Havaalanı’na 250 Sterline gidiş dönüş bilet mi var?

Kampanya mı başlattınız?

Vay be!

Kapış kapış satılıyor her halde, çünkü insanlar arıyor arıyor, öyle bir bilet bulamıyor!

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Son bir not; bizim eşit egemen tahtaravallide “casinoları kapatın”; Ercan iki ayda çürür!

Evet, eşit ve egemen!

Hatta sakın müzakere falan etmeyin, masaya da gitmeyin, çözüm istemeyin; bırakın Rum koştursun!

Çözüme ihtiyacımız yok ki!

Çalıyoruz, çırpıyoruz, rüşvet alıyoruz, komisyonu götürüyoruz, üzerine de iki bayrak, günde beş kez ezan; neyimize yetmez değil mi?

İngiltere’de Afrikalı bir öğrenciye veya göçmene ya da yasadışı göçmene, çalıştığı iş yerinde, “senin rengin siyahtır, seninki sarıdır, seninki de kahve; bu nedenle beyaz arkadaşlarından yüzde 40 daha az maaş alacaksınız” dense ne olur? İdam cezası geri gelir ve buna karar veren hükümet, bunu uygulayan patron idam edilir! Bu kadar basit! KKTC’de hükümet utanıyor mu? Hayır! Zaten tanıyanları yok ve asla da olmayacak! (Fotoğraftaki yazının Türkçe çeviriş de şöyle: Irkçılığı deneyimlemek yerine, ırkçılık hakkında kendinizi eğitmek bir ayrıcalıktır!!!