Sıkılmaktan da sıkıldım…

Hükümet denen adamlar grubunun bir birleri ile didişmesinden çok sıkıldım.

En basit olayda, vatan edebiyatı yapanlarda da…

Kendi iç siyasetimizde milliyetçiliği tartışma malzemesi yapanların bu gözü karalığından sıkıldım.

Sırf gündemde kalma adına gereksiz gerginlikleri yaratanlardan da çok ama çok sıkıldım.

Her "TC-KKTC" krizinde ortaya çıkan "sizi biz kurtardıkçılardan" da çok sıkıldım.

***

Her siyasi gelişmeyi kendi partisinin başkanı aleyhine kurgulayanları izlemekten de çok sıkıldım.

Deniz ötesindekilerin bizi aşağılamasından, bizdeki liderin sık sık buna zemin yaratmasından, "kahraman olayım" derken tüm toplumu el birliği ile germelerinden de çok ama çok sıkıldım.

Barışı savunmanın ya da Kıbrıs'ta anlaşma istemenin Türkiye karşıtlığı sanılmasından da sıkıldım.

Bu yanlış algıyı yaratan ve yaşatan sağcısı solcusu sosyal medya kovboylarının negatif enerjilerinden de çok sıkıldım.

***

İyiyi güzeli konuşmak yerine kutuplaşmadan medet umanlardan, kendi gibi düşünmeyenleri tu-kaka görenlerden çok sıkıldım.

Siyaseti bu kadar Türkiye merkezine çeken "barışçılarımızdan", Türkiye merkezli yaşayan "KKTC'cilerimizden de çok sıkıldım.

***

Bu gerilimi seven iki grubun çatışmasından, söz düellolarından, illa ki bir tarafta olmalısın baskılarından da çok sıkıldım.

Çok ama çok sıkıldım.

Sıkılmaktan da çok sıkıldım.

BİR ELEŞTİRİ

Ortada kuyu var, yandan geç!

Trafikte ilerlerken çat, bir polis motoru yolu kesiyor, bakıyorsun ışıklı mışıklı bir siyasi geçiyor.

Muhtemelen Cumhurbaşkanı…

Dün yine rastladım, Gönyeli Çemberi’nin tam ortasında yol kesildi, araçlardan anladığım kadarıyla bir gumandan geçiyor.

Bu uygulama bizde yeni!

Birkaç yıl önceye kadar yoktu böyle yol kesmeler, filan.

Çok itici, bize ait değil.

Ne var yani gumandan da Gönyeli Çemberi’nde benim gibi 1-2 dakika sırada beklerse?

Bu memlekette görev yapıyorsa memleketin gerçeklerini yaşasa daha iyi olmaz mı?

Ya da Cumhurbaşkanı, Başbakan…

Trafik ışıklarında, kavşaklarda yol kesmeler hiç hoş durmuyor.

Hele hele bizim siyasilerimize hiç yakışmıyor.

Koca Denktaş aracının camı açık gezer, sağa sola el sallardı.

Şimdiki haller hal değil, bizim değil…

Son olanlardan sonra devede kulak ama bu da mide bulandırıcı, not etmek istedim.

BİR GÖZLEM

Sosyal medya çıldırıkları…

Siyasal popülizm çok zor zanaat.

Sürekli gündemde kalma güdüsü ve sosyal medya neler yaptırıyor insana.

24 saatte online olup, sürekli ileti paylaşan milletvekilleri…

Resmi kurumları yönetenlerin o kurumlara ait sosyal medya hesaplarını kişisel şovları için kullanması…

Her popüler konuda daha da saldırganlaşan sosyal medya çıldırmışları…

Canlı yayın açıp, böğürenler…

Ve dahası…

Sanırım sosyal medya konusunda işi biraz cıvıttık.

Siyasal anlamda sosyal medyada seviye sıfıra yakın.

Özellikle Facebook'u takip edenlere afiyet olsun.

Sen çok yaşa Instagram!

Ekonomik Protokol ve yeni hazırlanan yasakçı 3 yasayı okurken irkildim… Lafı uzun uzun uzatmaya gerek yok; bu gömlek bize uymaz, boşuna denemeye kalkmayın…