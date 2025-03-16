Seks pozitiflik. Özgürlüğün ifadesi mi? Yoksa fazla serbestlik mi? Kulağa biraz asi, biraz da sıradışı geliyor değil mi? Kimi için özgürlüğün ifadesi, kimi içinse biraz fazla serbestlik çağrışımı yapıyor. Peki gerçekten nedir bu seks pozitiflik? Bugün bu konuya biraz daha yakından bakalım.

Öncelikle yaygın bir yanılgıyı düzeltmek gerekiyor. Seks pozitiflik, herkesin sürekli olarak cinsel aktivitelerde bulunmasını savunmak ya da ‘her şey serbest’ demek değildir. Böyle bir bakış açısı, seks pozitifliğin temel felsefesine tamamen aykırıdır. Aseksüel bireyler de seks pozitif olabilir çünkü seks pozitiflik, kişisel sınırların kabul edilmesi ve saygı duyulması anlamına gelir. İsteyen kişilerin cinselliği utanmadan, suçluluk duymadan, yargılanmadan, yargılamadan ve baskı altında kalmadan yaşama özgürlüğüdür. Kişilerin kendi cinselliğini keşfetme ve ifade etme hakkını savunur. İster her gün cinsel aktivitelerde bulunun, ister el ele tutuşmamış olun, seks pozitiflik herkesi olduğu gibi kabul eder. Önemli olan cinselliği özgürce yaşamak ya da yaşamamaktır.

Yanlış anlaşılmalara son verip var olan yanlış bilgileri düzeltelim. Seks pozitiflik kimseyi ‘cinsel aktivitede bulunmaya’ teşvik etmez. Aksine, bireyin isteği doğrultusunda kendi cinselliğini özgürce yaşama hakkını savunur. Bu akımın en güzel yanlarından bir tanesi de yargısız bir alan yaratma çabasıdır. Seks pozitif olmak, başkalarının cinselliğini sorgulamamak ve yargılamamaktır. Bir diğer yanlış anlaşılma ise, seks pozitifliğin her türlü cinsel davranışı onayladığı düşüncesidir. Hayır, hayır, hayır. Aksine etik olmayan ve onay içermeyen hiçbir davranışı desteklemez. Sağlıklı, güvenilir ve onaya dayalı cinsel ilişkileri teşvik eder. Toplumda cinsellik genellikle bir tabu olarak ele alındığı için seks pozitiflik de çoğu zaman korkutucu veya yanlış anlaşılmaya açık bir kavram olarak görülür. ‘Çocuklara ya da gençlere kötü örnek oluyorsunuz’ gibi tepkiler, aslında seks pozitifliğin özünü anlamamaktan kaynaklanır. Oysa seks pozitiflik, bireylerin güvenli cinsel yaşam konusunda bilinçlenmesini ve kendi kararlarını özgürce verebilmelerini amaçlar. Bu yaklaşımı benimseyen bireyler, kendi bedenlerini daha iyi tanır, cinsel sağlıklarını daha iyi korur ve kendilerini ifade etme konusunda daha özgüvenli olurlar. Aynı zamanda, sağlıklı iletişim kurma becerileri gelişir ve başkalarının sınırlarına saygı duyma bilinci artar.

Sonuç olarak seks pozitiflik, elimizde megafonla dışarıda ‘herkes sevişsin’ diye bağırmak değil, cinselliği hayatın doğal bir parçası olarak görmek ve hayatı daha az yargıyla kucaklamaktır. Kendi bedenini tanımak, sınırları keşfetme ve başkalarının cinselliğine saygı gösterebilmektir. Başkalarının yargılarından sıyrılıp, kendi doğrularını sahiplenmektir. Seks pozitif olmak, bir sabah uyanıp ‘bugün el ele tutuşmak istemiyorum’ deme hakkına da ‘dünya turuna çıkıp aşk yaşamak istiyorum’ deme hakkına da sahip olabilmektir. Kısaca, seks pozitiflik kendi cinselliğimizi özgürce ve bilinçle kucaklarken başkalarının cinselliğini yargılamadan saygı duymaktır.