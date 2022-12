Şehit Aileleri Derneği Başkanına Teşekkürlerimle…

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan’ın şehitleri anma etkinliğinde yaptığı konuşmayı hayranlıkla dinledim. Başkan doğruları tüm açıklığı ve yalınlığı ile ifade etti; cesurca söyledi… Temsil ettiği kitlenin tercümanı oldu… Kutlarım Başkan…

Şehit edebiyatı yapmak kolay; vatan-millet-bayrak edebiyatı yapmak kolay… Şehit çocuğu olmak kolay değil; ailenin direği olmadan ailece ayakta durmak hiç de kolay değil… Yaşamayan bilmez… Bundan gayri kimse de bunları yaşamasın, bilmesin, savaşlar olmasın… Ateşli nutuklar barış için olsun… Şehit aileleri de barışın çocuklarına barışın değerini anlatsın; barışın değerini en çok onlar bilir…

Teşekkürler Başkan Benan; acımızı anlattın, hıncımızı anlattın, bizleri ve şehitleri en güçlü ve onurlu şekilde temsil ettin… Başkan Benan’ın sözlerinin muhatapları… Dilerim ki ne siz ne de ailenizden ve nesillerinizden kimse bu acı ile tanışmasın; dilerim ki hiç kimse bu acıyı duymasın… Dilerim ki Başkan Benan’ın sözleri kulağınıza küpe olsun…

Yarın Yerel Yöneticileri Seçiyoruz…

Yarın günlük yaşam kalitemizin geleceği için önemli bir gün; yaşadığımız beldede mutlulukla ve gururla yaşayıp yaşayamama sonucunu oylarımızla belirleyeceğiz… Yerel yönetimler merkezi hükümetin alt katmanı ama günlük yaşamımızın her anının etkili ve önemli bir parçası… Dolayısıyla, sandığa oy atarken kendi yaşam kalitemizi kurgulamak üzere oy attığımızın bilinci ve sorumluluğu ile atmak, yaşadığımız beldenin bizler için ve bizler adına başarı ile yönetilmesini sağlayacaktır…

Yaşadığımız beldeye bir bakmak gerek, başka beldeleri de gözlemlemek gerek… Beldemizi yöneten belediye başkanı bizim günlük hayatımızı ne kadar kolaylaştırmış, güzelleştirmiş, yaşamımızın kalitesini ne kadar artırmış?! Bize gönderdiği aylık faturaları ödemişiz de o mali kaynakları belediye başkanı ne yapmış, ödediğimiz faturaların bize geri dönüşü ne olmuş? Bir de bakmak gerek, biz belediyeye faturalarını gününde tıkır tıkır ödemişiz de belediye her faturasını, her alacağını tahsil etmiş mi? Tahsil etmediği her gelir, belediyenin bize vermesi gereken hizmetlerin eksilmesi, azalması, kalitesinin düşmesi sonucunu yaratır… Belediye başkanı mali olanaksızlıklardan yakınırken, belediye başkanı bankalardan borçlanırken tahsil etmediği alacaklarının ne kadar olduğunu ondan sormak gerek… Ya piyasaya olan borçları?!

Mesela Gönyeli Belediyesi alacaklarının sadece yüzde ikisini alamıyormuş; bankalar bile bilançolarında yüzde on şüpheli alacak gösterir… Dolayısıyla, şaşmamak gerek Gönyeli beldesinin bugünkü mamur haline ve belde halkının günlük yaşam kalitesinin yüksek olmasına… Bir de Lefkoşa’ya bakınız… Alacaklarının ancak da yarısı kadarını tahsil etmiş; ödeyenler aptal ve kötü beledi hizmet mahkumu… Bir de belediyeyi son sekiz buçuk yıldır yöneten şimdiki başkan demez mi, “Mali sıkıtı devraldım, mali sıkıntı devam ediyor”?! Eder ya… Alacaklarını tahsil etmezsen, borçların faizleri ile birlikte büyür… Gelirlerini de iyi yönetemezsen, topladıkların da çar-çor olur… Çok personel var diye yakınır, bazı beledi hizmetleri özelleştirir… Personel çok, para yok; personelle yapılabilecek işi özele devret… Ondan sonra da mali sıkıntı var diye yakın… Belediyeyi mali sıkıntıdan kurtarmak vaadi ile görev talep et , seçil, sekiz buçuk yıl belediyeyi yönet ve hala daha belediyenin mali sıkıntıda olduğu nedeniyle Lefkoşalıya hizmet götüremediğini izah etmeye çalış… Tutmaz…

Belediyesi bağlamında Lefkoşa yeni bir döneme girmek hakkına sahiptir, Lefkoşalı da bu hakkı kullanacaktır. Belediyenin mali kaynaklarını doğru ve tam kullanarak, gelir-gider yönetimini başarı ile yaparak, belediye faturasını tam ödeyenlerin kendilerini mağdur hissetmeyeceği bir belediye yönetimine kavuşması gerekiyor Lefkoşa’nın… Böyle bir yönetim, vaat ettiği projelerini uygulayacak mali kaynağa sahip olabilecek, kaynak da yaratabilecektir. Lefkoşalının yaşadığı sorun, mali yönetimi beceremeyen yönetim sorunudur. Bu sorun, başkanı CTP’li olmayan birçok belediyede de yaşanmaktadır, bariz örnek Mağusa… Ya Güzelyurt?! Yıllarca belediye başkanlığı yap, kasaba köy olmuş… Ya Girne?! Onca yapılaşmanın inşaat izinlerini topla, kanalizasyon da denize aksın… Ya Yeni İskele?! Planlı imarı ihmal et, hızla yapılaşma olsun; altyapı yok…

Kuzey Kıbrıs seçmeni yarın oyunu kullanırken verdiği oyun aslında bir adaya değil, kendine olduğunu bilerek, hak ettiği beledi hizmetlerin kendisine verilmesi için olduğunu bilerek kullanırsa, arzu ettiği düzeyde beledi hizmetler alabilecektir. Yanlış seçim, yetersiz beledi hizmet almak, yaşanan beldenin temiz olmaması demek, ulaşım-dolaşım-erişim olanaklarının ve yeşil çevrenin yoksunluğu demektir… Doğru seçim yapmak için adres belli, CTP adayları…