Tatar’ın son Londra gezmesinin  maliyeti 120 şehit kabri kadardır!

Şehit kabri için bütçe yok, para yok!

Londra’ya 30 kişilik seyahat ve konaklama için neredeyse 100 bin Sterlinlik harcama var!

Akabinde de Marks and Spencer’den don, Yaşar Halim’den çörek alıp, KKTC’yi tanıtmak tabii ki!

Ne adice, ne aşağılık bir geziydi o!

Tamamen özel gezi maksatlı!

Dostlar alış verişte görsün bile değil, doğrudan alış veriş amaçlı!

-*-*-

Bol keseden mıçmanın ta kendisi!

Ayranı yok içmeye, atla gider kişnemeyenin en barizi!

-*-*-

Şehit kabri için değil sadece, mesela Lefke’de mahkemelerin tuvaletini inşa edecek para da yok bu memlekette!

Ama Hamaset çok!

-*-*-

Asıl siyaset yapan, şehitler üzerinden seçim kazanmaya çalışan onlardır ve bu durum gayet açıktır...

Yüzlerine tükürüldüğü halde, önce “ilahi yarabbi şükür yağmur başladı” diyerek, pişkinliği en alçakça seviyeye getiren ve “... şehitler üzerinden siyaset yaptı” diye Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ni vurmaya çalışmaları, bu durumu kanıtlamıyor mu?

Kesinlikle kanıtlıyor...

-*-*-

Bir de Maraş’ı seneye toptan açacakları vaadi var mesela!

Külliyen yalan!

Külliye gibi yalan!

Zıııııt propaganda!

Sıkıysa açın!

-*-*-

Güzelyurt Hastanesi siddin senedir bitirilemedi; memlekette ilaç kalmadı; kalan ilaç her ay yüzde 30 zamlanıyor ama yeğenlerim hala nutuk sallamaktan geri durmuyor...

Lefkoşa’ya 500 yataklı hastane yapılacağının sözünü, neredeyse her akşam namazı sonrası vermekten hiç mi sıkılmıyorlar?

Hiç mi yüzleri kızarmıyor?

-*-*-

Elektrikle alakalı akaryakıt alımında tavla teslim özel şirkete devredildik...

Türkiye Cumhurbaşkanı’nın bir yakınından başka kimseden akaryakıt alamıyoruz...

Yasal zorunluluk olduğu halde, ihaleye çıkılmıyor...

Ve bunlardan şehit kabri yapmasını istiyoruz!

-*-*-

Bunlar, oturdukları koltukların keyfinden başka hiç bir şey düşünemeyen zavallılardır...

-*-*-

Bunlar, dillerinden düşürmedikleri Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarının yapılmasının engellenmesinden hiç rahatsız olmayan, zerre çekinmeyen utanmazlardır...

Anıt mezarı bitirecek paraları yoktur, “bırakın yapayım” diyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu utanmaz ve yalaka bir tavırla engelleyen onlardır!

-*-*-

Örnekler sıralanabilir...

Yollar kapkaranlık...

Tehlikeli...

Asayiş ve ülkeye giriş çıkışlar galbur!

-*-*-

Uyuşturucu, insan ticareti had safhada...

-*-*-

Ülkeyi batırdılar...

Kültürü sattılar...

İradeyi teslim ettiler...

Toplumu tüm Dünya’dan uzaklaştırdılar, her geçen gün daha da uzaklaştırıyorlar...

-*-*-

İşte bu nedenle, sırf bu yüzden, kendilerinden birinin yüzlerine tükürmüş olması, hatta resmen üzerlerine kusmuş olması, gerçekten çok önemlidir!

-*-*-

Şehitlere kabir yapacak para yok...

Üç şehit kabri, 45 hadi bilemediniz 50 bin TL ediyormuş...

Tanesi 15 bin TL’ye geliyor...

-*-*-

Ersin Tatar’ın, Londra’dan don almak için yedi sülalesi, şürekası ve ahbabı ile en son gerçekleştirdiği ziyaretin masrafı mı?

En az 100 bin Sterlin!

Sadece kendisi ve eşinin üç gecelik otel konaklama ücreti 45 bin Sterlin!

TL’ye çevireyim mi?

-*-*-

Çok mu abarttım?

Tamam, 100 bin Sterlin değil, 80 bin küsurat mı?

Tamam tamam, 80 bin Sterline düştüm!

Dünkü kurdan 80 bin Sterlin’in TL cinsi karşılığı mı?

Tam 1 milyon 800 bin TL!

Yani 120 şehit kabri!

Bilmem anlatabildim mi?

-*-*-

Ne mi yapmak lazım?

Resmi devlet gezisi olmayan tüm ziyaretlerinin parasını cebinden ödetmek için mahkemeye verilmesi lazım!

Hukuk mu?

Hukuk ve adalet bunu emrediyor!

Not: Bu konuda uluslararası hukuk ve iç hukukla alakalı ayrıntılı bilgi isteyen, hukukçu büyükelçiye sorsun! Tatar’ın tüm ziyaretleri, özel ziyarettir ve devlet bütçesinden karşılanması doğru değildir. (Ekselansları, alacağınızda görevden bu kardeşi, parayı da talep ederseniz, seviniriz... Sonuçta yarısı bizim paramızsa, yarısı da sizin paranızdır... Keyfine göre harcanmıştır, topluma yarım kuruşluk hizmeti yoktur, bakın ağzından düşürmediği şehitlerin üç kabrini bile yapamamıştır... Haaa ben mi? Ben hainim, bunların da tümü gördüğünüz gibi sizin biatçınız, hırsızlar! Sorry vaktinizi almışsam! Ve Ekselansları unutmadan son bir not: UBP da tumba!)

BM Barış Gücü Kuzey’den çekilecek!

BM Barış Gücü’ne çekilen rest vardı ya; hani “kovacağız sizi KKTC sınırlarından” falan...

Akabinde de Maronit seçimlerine müdahale geldi...

Maria kardeşimiz, bir paylaşımında Kuzey Kıbrıs’tan “işgal bölgesi” diye bahsetmiş diyerek, muhtar adaylığını reddettiler...

-*-*-

Bu konular, BM’nin Kıbrıs’taki misyonunda, uzun süreden beri tartışılan bir konu halindedir...

Gerek BM, gerekse AB çevreleri, Kıbrıs konusunda Türkiye veya Türk tarafının tutumundan rahatsızdır...

Bu rahatsızlığı AB çevreleri, açıkça dile getirmektedir.

Ancak BM’den “rahatsızlık” adına her hangi bir açıklama gelmemiştir...

-*-*-

Açık olan bir şey vardır ki, BM çevreleri ile BM Barış Gücü yetkilileri, her şekilde “Kuzey Kıbrıs” ile ilişkilerini kesmeyi konuşmaktadır... Pek yakında Mağusa ve Gemikonağı’ndaki iki askeri kampın tamamen terkedilmesi gündeme gelecektir.

-*-*-

Ve bu ilişkinin kesilmesinin anlamı nedir biliyor musunuz?

Bunun anlamı, diplomatik anlamda Türk tarafının protesto edilmesi, kınanması, hiç bir şekilde muhatap alınmayacağı ve haliyle “Türkiye, Kuzey Kıbrıs’ın işgalcisidir, bizi de kovdular” diyerek, “restinizi gördük” denmesidir...

Buna en başta Tahsin Ertuğruloğlu olmak üzere, eminim “zafer” olarak bakacak çok “çözüm düşmanı” bulunmaktadır da ilerisini düşünmek bile istemiyorum...

500 milyar Doları aşan dış borcuyla, tüm Dünya ile küs ya da kavgalı Türkiye düşünsün!

Yeniboğaziçi’nde at başı yarış son ana kadar devam edeceğe benziyor... Şifa Çolakoğlu’nun kaymakamlık ve milletvekilliği avantajı ile özellikle yeni yerleşim bölgesinde açık ara önde olması, son haftalarda rakiplerinin önüne geçmesine sebep oldu. Mevcut Başkan Mustafa Zurnacılar’a olan desteğin sadece Yeniboğaziçi köyü ile sınırlı kalması, Katip Demir’in devam eden mahkeme süreci derken Şifa Çolakoğlu’nun tüm köylerde destek bulması ve rakiplerinin sürekli bir biri ile uğraşması Çolakoğlu’na yarıyor. Yeni bölgenin de silme desteği ile Şifa Çolakoğlu, birincilik için yarıştığı Katip Demir’in önünde ipi göğüsleyecek gibi görünüyor...