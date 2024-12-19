Şeftali kebabını ‘Şef Ali’nin kebabı’ sanan oy kullansın  ama şeftali kebabından kopamayan oy kullanmasın!

Sevgili Hüseyin Ekmekçi ve sevgili Rasıh Reşat yazdılar...

Neydi yazdıkları?

Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklere oy kullanma hakkı verilebileceği konusu!

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Hüseyin Ekmekçi de Rasıh Reşat da “en azından ilk adım Ercan’da sandık açmak” görüşünü ortaya attı...

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Ekmekçi, bu görüşün İngiltere’de yaşam süren iş insanı ve Ticaret Odası Başkanı Muhammet Yaşarata tarafından desteklendiğini de hatırlattı...

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KKTC’de yasalar, tüm yurttaşların, ülkede ikamet etmesi halinde oy kullanmasını düzenler...

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İngiltere’de tam rakam bilinmemekle birlikte, KKTC vatandaşı olan ve olmayan binlerce Kıbrıslı Türk var...

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“Her Kıbrıslı Türk anne ve / veya babadan doğan herkes KKTC vatandaşıdır ve erkek olanları, 18 – 49 yaş arasında askerlik görevini yerine getirmekle mükelleftir” konusunu es geçmemek lazım!

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“Askerlik yaptırıyorsanız bu insanlara veya bedelli olarak paralarını alıyorsanız, oy da kullandırabilirsiniz” konusu tartışılması gereken bir konudur; ki buna da bir gün değinmek lazım!

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Bana göre İngiltere’de yaşam süren Kıbrıslı Türk kökenli sayısı abartıldığı kadar çok değildir...

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Ama rakam önemli değil...

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Bir süreden beri yurt dışında yaşam süren bir çok Kıbrıslı Türk, KKTC’deki seçimlerde ya da olası referandumda oy kullanmayı talep ediyor...

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Geçmişte bu talebe şiddetle karşıydım!

Çok alay ettim, çok da dalga geçtim!

İngiltere’de Kral’ın korumasında yaşayacaksın ve batak KKTC’nin geleceğine karar vereceksin!

Böyle şey olmaz, olamaz inancındaydım!

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Ama geçen gün Yenidüzen yazdı; son bir yılda neredeyse 5 bin yeni KKTC vatandaşı yapılmış!

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Bağımsız vekilimiz, İçişleri eski bakanlarından Ayşegül Baybars, son 4 yılda 40 bin yeni vatandaştan söz etti!

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Haliyle bu konudaki görüşümü değiştirmiş ya da yumuşatmış durumdayım!

Londra’da yaşam süren ve hala hafta sonu şeftalisini mangal keyfinde tüttüren kardeşlerime oy hakkı yok ama geçen hafta vatandaş yapılan ve şeftali kebabını “şef Ali’nin kebabı” sananlara oy hakkı var!

Olmaz böyle maskaralık!

Rasıh ve Hüseyin’e katılıyorum...

Size gaz verenler bu ülkeyi

mahvedenlerdir Sayın Arıklı!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye’deki muhafazakar basının gazına geldiklerini itiraf etti ve "Hata yaptık. Toprak satışı ile konut satışını birbirinden ayırmamız gerekirdi" dedi…

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Yapılan hata neydi?

Veya verilen gaz neydi?

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“Yahudiler çok toprak satın alıyor, aman KKTC’nin helal toprakları elimizden gidiyor” gazı!

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Bu gazı veren Türkiye’deki muhafazakar medya değildi ki!

O medyaya KKTC’den bilgi sızdıranlardı!

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Hükümet yedi ay sonra uyandı ve yasa gücünde kararname ile “hatayı” düzeltti!

Bu aslında başlı başına hükümetin istifası için geçerli bir sebeptir ama en azından Arıklı’nın “itirafı”, “bu konuda bir kaç geri zekalı tarafından gaza getirildik, cahilliğimizi affedin” içerdiğinden, oldukça “hoş” bir durumdur!

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Bu arada ekleyelim, aynı kişiler, bugün Güney Lefkoşa’da yine mahkeme huzuruna çıkacak olan Şimon Aykut adlı yatırımcıyı da kendileri gibi ırkçı ve faşist Rum yönetimindeki bazı çevrelere ihbar edenlerdi!

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Umarım bugün KKTC vatandaşı Şimon Aykut tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılır...

Çünkü avukatları, efsane ve hatta hukuk dersi niteliğinde bir savunma yapmıştı...

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Gerçek bir hukuk devleti, gerçek bir yargı sistemi, işin içine siyaset karıştırılmazsa, bugün Aykut’u “tutuksuz” yargılanmak üzere serbest bırakacak diye düşünüyorum...

Hatta bundan eminim!

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Değilse!

Güney’deki faşistler ve Kuzey’deki faşistler, ülkemizin içine birlikte etmeye devam edecekler!

Kanser ilacı yok!

Bu ülkede kanser hastalarına ilaç yok!

Piskobulu Şemsi Yıldızdoğan kardeşim anlattı; eşi için gerekli olan tedavide kullanılacak ilaç bulamadıklarından söz etti!

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Sövdü, haklıdır!

Beddua etti, yerden göğe hakkıdır!

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Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu itiraf etti; bu ülkede okullarda açlıktan bayılan öğrenciler olduğunu söyledi...

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KTOEÖS yöneticileri, üyeleri, tüm öğretmenlerimiz...

Elleriniz dert görmesin; iyi ki varsınız; sizlerle gurur duyuyoruz...

Var olun!

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Eğitimdeki acı gerçekleri geçtiğimiz gün hem TC Lefkoşa Büyükelçisi’ne hem de buradaki “adamlarına” anlattılar!

Tabii ki bize de!

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Yani kanser ilacına geri dönecek olursak; söyleyecek tek söz, yapacak tek yorum şudur:

“Bu ülkede hükümet hastasına ilaç alamaz halde ama külliyesi hızla ilerliyor...”

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Yıkılır inşallah!

İtibarınızla birlikte!

Allah büyüktür!