Şampiyonlar Ligi’nde hangi takımı desteklemeliyim?



Baf Ülkü Yurdu, Gaziveren, Lefke falan yok!

Takımlarımız “yerel”de, çullisine hamaset!

-*-*-

Baf var!

Papahos FC!

Pafos diye yazıyor Türk gazeteleri!

-*-*-

Tıpkı Neşe Yaşın’ın şiirindeki gibi; “hangi yarısını sevmeli insan?”

Hangi Baf’ı desteklemeli insan?

-*-*-

Baf Ülkü Yurdu şimdi Omorfo’da!

Pardon Güzelyurt mu yapmıştık adını!

Doğru!

Güzelyurt!

-*-*-

Peki Baflılar nerede?

Hangi Baflılar?

Türk olanları!

Ya da “İslam” dinine mensup Baflılar?

-*-*-

Onlar her yerde!

Ama takımları, KKTC’nin yerel – çullisine liglerinde bayağı gerilerde!

-*-*-

Peki Pafos FC!

O takım, Baflı, Bafidi Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın da takımı!

Şampiyonlar Ligi’nde!

Champions League!

-*-*-

Peki bizim Cumhurbaşkanı!

O Tatar!

Tatar’lar Türk mü?

Geçenlerde bir kitapta okudum, “değiliz” diyorlar; “biz Tatar’ız!”...

Ama bizim “Tatar”, “saf kan Türk!”.

Hafif çekik gözlü; siyah dik saçlı ve ata binmekten olsa gerek, az da eğri bacaklı!

-*-*-

Ne fark eder ki!

O’nun da babası, dedesi Baflı!

Poli’den!

Polili Tatar’lardan!



-*-*-

Ooooo bayağı kafatasçılık yaptık!

-*-*-

Az daha yapalım!

-*-*-

Sevgili Erhan Arıklı saf kan Türk!

Bize Linobambagi diyor ama kendisi de az sarışın ve renkli gözlü değil mi?

Bu nasıl bir Türk?

Gözleri hafif çektirmesi gerekiyor!

-*-*-

Dursun Oğuz mesela bu konuda bayağı başarılı!

Nefis botoksları var!

-*-*-

Fikri Ataoğlu da bu konuda iddialı!

Bu da yazının dedikodu kısmı!

Hem saçları boyatıyorlar ki yakışıyor, artist gibi hem de bol botoks!

-*-*-

Arıklı, KKTC’li!

Dursun kardeşim de!

Fikri Ataoğlu da!

İkisi harika futbol oynuyor, Ataoğlu oynamıyor!

Tuttukları takımlar mı?

Vallahi bilmiyorum!

-*-*-

Sahi Ersin Tatar hangi takımı destekliyor?

Veya hangi takımın taraftarı?

Beşiktaş mı?

Yoksa önce Yenicami mi?

-*-*-

Evet, Pafos, Paphos ya da Baf; yani Kıbrıs Cumhuriyeti Şampiyonu futbol kulübü (müz), Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kaldı!

-*-*-

Galatasaray ile aynı grupta bulunma şansı yok!

Ama devlerle karşılaşacak!

Mesela ihtimaldir; PSG, Juventus, Tottenham, Paphos!

Ülkeye turist yağacak mesela!

Heyecan olacak!

-*-*-

Maçlarını Limasol’da Alfa Mega Stadyumu’nda oynuyor!

O stadyumun yapımında payımız çok büyük!

Neden mi?

E biz de Alfa Mega’dan alışveriş yapmıyor muyuz?

İki kilo sufla, KKTC’de 2 bin, Alfa Mega’da taş çatlasa bin 300 TL!

Domuz mu?

Peeee KKTC’de tek tük biri iki yerde bulabilirsiniz ama fiyat kıyası yapmak gibi olmasın; Güney’de ya beleş!

-*-*-

Allah’a şükür, günah da olsa, günah benim kime ne?

Yiyorum yani!

Ucuza!

-*-*-

Neyse!

Baf’ta – Baf bölgesinde doğan tüm çocuklar, gençler artık daha da Baflı, daha da Bafçı olacak!

Takımları Şampiyonlar Ligi’nde devler karşısında!

Ve pasaportları – vatandaşlıkları süper kaliteli!

-*-*-

Aaaa o pasaporttan Ersin Tatar’ın da var!

Ama Ersin Tatar’ın Şampiyonlar Ligi’nde destekleyeceği egemen ve eşit takımı yok!

-*-*-

Peki, Baf’tan göç edip, Maraş’a, Omorfo’ya, Değirmenlik’e, ne bileyim dedem gibi Kozanköy’e yerleşen Baflıların çocukları, torunları, torun çocukları hangi takımı destekleyecek?

Onların takımları hangisi?

-*-*-

Sevgili kardeşim Savaş Boransel; Kozan mı Agurso mu?

Kozan mı?

Papahos mu?

Sormadım!

Sorsam, “bana sorma gardaş!” diyecek!

-*-*-

Sahi, Başbakanımız da Baflı!

Hem de Nikos Christodulidis’in köyü Yeroşibu ile Ünal abimin köyü Mandirga’nın arası, 3 bilemediniz 5 dakikalık mesafede!

-*-*-

Sahi Ünal abi Laptalı mı Aslancaklı mı?

Mandirgalı mı?

Aksan hala Mandişrga!

Alsancak eski Karava!

Lapta aynı Lapta!

Bu arada bir soru daha, neden Lapta’nın adını da değişmedik?

-*-*-

Amaaaaan!

Galatasaray mı?

Evet, evet!

Peki Fenerbahçe?

Bu satırları yazarken, henüz Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne kalıp kalmayacağı belli değildi!

-*-*-

Peki ben?

Önce Papahos – Pafos – Baf!

Dünya ikiye ayrılır, Kıbrıslılar ve diğerleri...

Kıbrıs da ikiye ayrılır; Baflılar ve diğerleri!

-*-*-

Tıpkı Nikos Chritodulidis gibi!

“O da Baflı” demiştik ya!

-*-*-

Ben önce Papahos!

Ama sonra COYS!

Tottenham tabii ki!

E Fenerbahçe?

Zor ihtimal ama var ihtimal!

Siz bu satırları okurken, belli olmuş olacak!

-*-*-

Ve sonuç:

Devletimiz yok!

Kültürümüz yok!

Toplumumuz vardı; artık o da kalmadı!

İdare ediyoruz!

Come on you Spurs!

-*-*-

Ayrıca ayranımız bile yok ama 41 kere maşallah atla gidiyoruz külliyeye!

Eşit ve de egemen mi?

Hade cauuuuv!

Milliyetçilerimizin Gazze’de Azerbaycan ortaklığına suskunluğu!

Milliyetçilerin milliyetçiliğinin de eksik olduğunu yazdık dün!

Aman da aman, sen misin yazan!

Hakaret etmeyen kalmadı!

-*-*-

Hatta geçen gün, yere atılmış bir kitapla ilgili yazı yazdım…

“Yazara ayıptır, yazarın emeğine günahtır” dedim…

Kasten o kitabı alıp yere attığımı yazanlar bile oldu…

-*-*-

Son dönemde, ağır çökücü, ağır hırsız bir ekip, çok ağır saldırılar yapıyor…

Şimdilik sözlü!

-*-*-

Ve ne ilginçtir, hepsi Ersin Tatar’cı!

-*-*-

Kıbrıslı olanlara çok ağır çamur atmaya kalkan ve Tatar’dan “Sayın Cumhurbaşkanı” diye bahsedip destek yağdıranların mesajları, Tatar’ın kendi sosyal medya paylaşımları altında da okunabilir…

Polise ve Başsavcılığa saygıyla bildirmiş olayım…

-*-*-

Aaaa polise ihbar ettim bunları!

E polis de bunu istemedi mi?

Gerçi polis trafikle ilgili olarak istemde bulundu sanırım ama olsun; torba dolsun!

-*-*-

Üstelik ihbarcı olan, gammaz olan biri var ki; çırpınıyor!

İki Güvenlik Kuvvetleri Komutanı’nı ihbar edip yemeyi başardı ya; alıştı!

Şimdi de Ünal Üstel’i ihbar etti!

Neyse, konumuz bu değil!

-*-*-

Milliyetçilerimizin en eksik olduğu “Türk milliyetçiliği” konularından ikisini unutmuştum!

Onları da bugün yazayım!

-*-*-

Birincisini geçen gün sevgili hocamız Muhittin Tolga Özsağlam,Ulaş Barış’ın Kıbrıs Postası Tv’deki programında dile getirdi!

Neydi bu?

Türki devletlerin Güney Kıbrıs’taki büyükelçilerinin Kuzey’e asla geçmiyor, bizimle kahve bile içmiyor ama bundan da kötüsü, bizimkilerin bundan şikayetçi olamıyor olmasıydı!

-*-*-

Tıpkı, katil İsrail’in destekçisi İlham Aliyev’i protesto edemiyor olmak gibi bir şey!

-*-*-

Azerbaycan bizim kardeş devletimizse; o zaman sormak gerekir mi sayın milliyetçiler; “Üç devlet tek millet, İsrail’in yanında mı?”

Ayıptır, günahtır!

Susuyorsanız; Gazze’de işlenen insanlık suçunun ve iğrenç katliam suçunun ortağısınız!

