Şampiyon Amed!
Hakem ve hakim hata yapmaz mı?
Olur mu hiç!
Elbette herkes gibi hakem de hakim de hata yapar!
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Hakemlerin hatasını büyük oranda, günümüz futbol teknolojisi ile azalttılar!
VAR sistemi!
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Hakimlerin hataları ise bir üst mahkemede düzeltilebilir!
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Çağdaş demokratik hukuk devletlerinde hakime ya da yargıya güven çok yüksektir…
-*-*-
Bir ülkede medeniyet seviyesi yargıya güven ya da yargının güvenilirliği ile de ölçülür!
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Mesela şu andaki Türkiye; ne yazık ki “yargıya müdahalenin zirvede olduğu bir dönem”dedir ve yargıya güven yoktur!
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Türkiye’nin tüm müdahalelerine rağmen, (siyasi yapımız tamamen benzeşse bile), KKTC’de yargı bağımsızlığı “hedef gösteriyor gibi olacağım” ama henüz “anasına benzeme veya benzetilme” konusunda direncini sürdürebilmektedir!
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Hakem ve hakim kararlarını beğenmeyebilirim!
Ama dediğim gibi “hata yapabilirler ya hu” diyerek, mutlaka bağışlayıcıyımdır!
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Hafta sonu İngiliz liginden dört, TC liginden üç maç izledim…
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Tottenham lig sonuncusu, henüz galibiyeti yok… Aston Villa’ya kendi evimizde 3-2 kaybettik; elbette üzüldüm ama futbolda desteklediğiniz takımın yenilmesi, o takıma olan sevginizi azaltmaz!
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Arsenal bence son yılların şokunu yaşadı; Brighton’a 3-0 yenildi ve haliyle bu sonuca çok sevindim… Hatta Tottenham taraftarı olarak “teselli” bulduğumu dahi söyleyebilirim!
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Mancherster City’nin 5-3 kazandığı maçı da izledim…
Fenerbahçe’nin Eyüpspor’u 8-0 yendiği maçı da!
Eyüp, herhalde kötü günündeydi; BTM 2’nci Lig seviyesi!
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Trabzon ve Muhammed Salah’ın, Galatasaray’ı 4-0 yendiği maç da çok keyifliydi…
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Ve Pazar akşamı izlediğim son maç; Amed – Beşiktaş maçı…
-*-*-
Bu maçı izlemeye başladığımda, skor Amed lehine 2-0’dı…
-*-*-
Ve hayatımda ilk defa – yemin ederim – bir maçı yöneten hakemin, bu kadar insanlıktan uzak olabileceği duygusunu hissettim!
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Tekrar ediyorum, hakem de insandır tabii ki hata yapabilir!
Ama bu adam hata yapmadı!
Hakem Ali Şansalan, hani eskiden öyle derdik, “tüm inisiyatifini” Beşiktaş’tan yana kullandı!
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Özellikle maçın son çeyreğinde Beşiktaş için çalıştı!
Ali Şansalan’ın uğraştığı kadar Beşiktaşlı oyuncular uğraşmadı dersem yeridir!
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Verdiği kararların hatalı olup olmadığına karışmıyorum!
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Çok açık bir şekilde, Amed’ten nefret ettiğini gizlemedi, gizleyemedi!
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Kalecinin oyunu başlatması sırasında, Amed taç kullanırken, yeni oyun kural gereği hani beş saniye sayıyor ya; tekrar izlerseniz lütfen dikkat edin, o kadar kin dolu davrandı ki, bazen daha kaleci topu eline almadan “biiir, ikiii…” diye kolu havada saydığını hayretle izledim!
-*-*-
Amed’e ağır sempatim vardı; bundan böyle fanatiğiyim…
-*-*-
Bir takıma, bu kadar açık bir şekilde “hırsla” ve “kinle” bakmak, hakeme ve hakime yakışmaz!
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Amed, etnik kimliği nedeniyle saldırıya uğramamalıdır… Kaldı ki kadronun çoğunluğu Kürt değil, Afrikalı!
İnşallah, Türkiye Futbol Ligi’nin bu sezonki şampiyonu olur…
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İnşallah, önümüzdeki birkaç yıl içinde Gençlik Gücü de Kıbrıs Kupası finalinde Apoel’i penaltı atışları sonrası yenerek şampiyon olur!
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Ali Şansalan gibi “ayrımcı” hakemlerin ve tüm “ırkçı taraftarların” inadına!
Bazı siyasi tavsiyeler: Eski karmacılarla her zamanki boykotçuların önemi
Kısa notlarla, önümüzdeki seçim süreci ile ilgili bazı görüşlerimi veya değerlendirmelerimi paylaşmak istiyorum…
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KKTC’de 220 bin civarında seçmen var…
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Meclis hemen genel kurulunu toplar ve karma oy ile ilgili Cumhurbaşkanı’nın vetosunu geri iade ederse; 6 Aralık’ta sandık başındayız…
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Bu sürecin değişeceğini sanmıyorum zaten Cumhurbaşkanı’nın amacı süreci baltalamak olsaydı, konuyu anayasa Mahkemesi’ne de gönderir ve ortalığı karıştırabilirdi!
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Hem muhtar ve azalar, hem belediye başkanı ve belediye meclisi, hem de bir anlamda başbakan ve parlamento üyelerini seçeceğiz…
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UBP ve CTP’de çok fazla “aday adayı” olduğu görülebiliyor…
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CTP’nin kontenjan adayları hazır; UBP’ninkiler sürpriz yumurta!
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Parti içi adaylık yarışı da büyük çekişmeye sahne olacak, genel seçimdeki tercih savaşları da!
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Bence iki parti de tercih savaşlarına alışık!
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Bu arada bazı partiler, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nın emri olan aday sıralaması amacıyla üyelerin oy kullanmaları gerektiği yönündeki maddeyi “es geçmek” istiyor!
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Bazı sağ parti başkanları, “listeleri hazırlamayı bana bırakın” görüşünde!
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Olur mu?
Yasa gereği olmaz ama burası KKTC!
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Kadın kontenjanı önemli…
CTP’de kadın aday adayı sayısı öteki partilere göre çok yüksek!
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Bazı partiler kadın aday bulmakta güçlük çekiyor…
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Türkiye’den gelen seçim organizatörleri, özellikle UBP’ye daha yakın!
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Ancak bu organizatörler, Büyükelçi ve büyükelçilik görevlileri ile birlikte, DP ile TAP’ın ayrı ayrı seçime girmemesi konusunda ciddi kulis yapıyor…
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Araya bir dedikodu katalım; UBP’den kontenjan adayı olarak adı geçen bir isim ile TAP yetkililerinden biri yakın akraba!
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Haliyle TAP’ın seçime ayrı girmesi istenmiyor ve bu konuda çeşitli aracılar görevlendirildi; Fikri Ataoğlu ile Serdar Denktaş arasında gidip geliyorlar!
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TAP’ın, DP listesinden seçime girmesi konusundaki kulis çabaları sonuçlanmazsa, konu “talimat”a geçebilir!
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Şu anda rica ve tavsiye var; ama yakın bir zamanda rica ve tavsiyenin yerine “ulan”lı talimatların almayacağını söylemek doğru olmaz!
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YDP’ye gelince…
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YDP, gemi faciasının faturası nedeniyle ciddi bedel ödemek zorunda kalabilir ki bu da ağır oy kaybıdır!
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YDP’nin bazı isimleri bunun farkında…
Tek bildikleri yöntemi uyguluyorlar o da, “Kıbrıslı – Türkiyeli” gazını verip – seçim kazanmak uğruna düşmanlık yaratmayı göze alıp oy artırmak!
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Bu gaz artık işe yaramıyor!
Osuruk gazı kadar bile değeri yok!
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Gelelim AKP’nin ipi ile kuyuya inme meselesine…
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Türkiye’de şu anda yaşanan ağır iflasın tamamının sorumlusu olan AKP ile ilgili olarak hala KKTC’de bir takım “jelibon” çalışmaları yapılıyor!
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Ancak KKTC’deki Türkiye kökenli seçmen yapısı, AKP’nin har har ettiği dönemde bile “Kemalist, sosyal demokrat, Kürt ve Alevi” oyları alamamıştı… Bu seçim hiç alamaz!
Haliyle 6 Aralık’ta AKP’nin ipiyle kuyuya inen, kuyuda kalır, bu kesin!
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Bakın; iktidar ya da baraj hedefi olan tüm partilere tavsiyemdir; eski karmacılarla her zamanki boykotçuların üzerine oynayın diyorum…
Birbirinizden oy çalmayı – devşirmeyi denemeyin; partisini belirleyen, çoktan belirlemiştir zaten!