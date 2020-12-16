Sağlık hepimize sağlık! Peki bedeli kim ödüyor?

Sağlık çok ama çok önemli...

Nefes almak gibi…

Yaşamak…

Sağlıklı ama mutlu…

Umutlu yaşamak…



* * *

Pandeminin bedelini bu toplum ortak ödemiyor.

Ne salgının adaleti var…

Ne de salgın yönetiminin…

O nedenle “sağlıklı” bir yapıdan söz edemiyoruz.

Eğer sadece “vaka istatistikleri” ile ölçülseydi yaşamak, “adalet terazisi” çok daha hafif olurdu.

Evlerimize kapanırdık.

Hepimiz…

“İyilik, güzellik” derdik yalnızca…

“Sağlık olsun” derdik…



* * *

Nedense bir “suçluluk psikolojisi” oluştu.

Salgının ekonomik bedelini yalnızca “özel sektör çalışanları” dediğimiz zaman, kamuda görevli kimi arkadaşlar “bu bizim suçumuz değil” diyor, yüksek sesle!

Elbette değil.

Eğer “kamusal kaynakların” adaletli paylaşılması için ortak kararlılık gösterilebilirsek…



* * *

Herkese üzerinde “önce sağlık” yazan bir zarf uzatılsaydı…

Maaş yerine…

Herkese ama herkese…

O durumda belki çok daha iyi “empati” kurulabilirdi.



* * *

Salgının bir bedeli var ve ayakta kalmak için bunu ödeyeceğiz.

Ama bunu hep beraber ödemeliyiz!

Eşitlikle paylaşmalıyız bu bedeli…

Eğer bu bedeli hep beraber ödemezsek, işte o zaman, sağlık istatistikleri iyi diye toplam bir “iyilik”ten söz edilmez.



* * *

Salgın hepimize salgın...

Sağlık hepimize sağlık...

Fatura niye sadece özeldeki emekçiye o zaman?









Dünya ne yaptı?

“Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu”na müsteşar başkanlık yapıyor.

O nedenle kurul kararları “siyaseti” de temsil ediyor.



* * *

Dünyada bu işler nasıl oluyor, bakalım.

İngiltere!

"İş Destek Programı" ilan etti ve sert kapatma kararları aldı.

Dört hafta süreyle ülke çapında karantina kararı alındı.

Buna göre temel ihtiyaç maddelerinin satıldığı marketler ve eczaneler dışında tüm perakende mağazaları kapatıldı.

Bar ve restoranlar sadece paket servis yaptı.

Okullarda ise eğitim sürdü.

İnsanlar sadece eğitim, çalışma, yiyecek alışverişi ve egzersiz gibi nedenlerle evden çıkabildi.

Peki destek ne oldu?

Her çalışanın ayda 2 bin 100 sterline kadar olan ücretinin % 67'si ödendi.

(Tartışma, işverenlere verilen desteğin, işçilerden fazla olması üzerine kilitlendi.)

* * *

Almanya örneğin…

16 Aralık ile 10 Ocak arasında temel ihtiyaçların satıldığı iş yerleri dışında tüm mağazalar kapalı tutulacak. Benzin istasyonları, oto tamircileri, eczaneler, optikler, bankalar gibi iş yeleri açık kalacak.

Yeni kısıtlamalardan etkilenecek iş yerlerine aylık 500 bin euroya kadar devlet yardımı yapılacak.



* * *

Kapanma kararları açıklanırken, bu kararlar, “ekonomik destek programları” ile birlikte duyuruluyor.

Mali kaynaklarda önceliği “kapalı sektörler” alıyor.





