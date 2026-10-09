Rüşvet iddiaları soruşturuluyor

Recep DAL

YENİDÜZEN Gazetesi’nin KIB-TEK’in hurda ihalesiyle ilgili 2 Ekim 2026 tarihli “200 bin Dolar rüşvet istendi” başlıklı manşet haberinde yer alan iddialar polis tarafından araştırılıyor.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgiye göre, haberdeki iddiaları gündeme getiren Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Ahmet Tuğcu’dan konuyla ilgili bilgi alındı.

Polisin soruşturmayı herhangi bir şikâyet üzerine başlatmadığı, haberde yer alan iddiaların ciddiyetini dikkate alarak konuyu araştırmaya başladığı öğrenildi.

YENİDÜZEN’e konuşan El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu da iddiaları ne şekilde öğrendiğini tüm ayrıntılarıyla birlikte polise aktardığını belirtti. Tuğcu, olayın aydınlatılması için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.

Ne olmuştu?

KIB-TEK’in Lefkoşa, Mağusa, Girne ve Güzelyurt ambarlarında bulunan hurda kabloların satışı için açtığı ihalede usulsüzlük ve rüşvet iddiaları YENİDÜZEN Gazetesi'nin 2 Ekim 2026 tarihli manşet haberiyle gündeme gelmişti.

16 Temmuz 2026’da yapılan ilk ihalede en yüksek teklifi OMERYAN Construction LTD vermiş, ancak süreç iptal edilmişti. Şirket, yaşananların ardından KIB-TEK Yönetim Kurulu’na karşı yargı yoluna başvurma kararı almıştı.

22 Eylül’de yapılan ikinci ihaleyi ASBUZU Tic. Ltd. Şti. kazanırken, şirketin ihale şartnamesini ihale tarihinden yaklaşık bir ay önce temin ettiği ve diğer katılımcı şirketlerin de ASBUZU ile bağlantılı olduğu iddiaları ortaya atılmıştı. Ayrıca, satışa çıkarılan hurdaların toplam miktarının açıklanmaması da soru işaretlerine neden olmuştu.

El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun ile Asbaşkan Yalçın Koçyiğit’in ihaleye katılan şirketlerden 200 bin dolar rüşvet talep ettiği yönünde bilgi edindiklerini açıklamıştı. Uzun ise rüşvet iddiasını reddederek ihale sürecinde usulsüzlük yapılmadığını savunmuştu.