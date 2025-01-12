Orgazm. Tutkuyu ateşleyebilen, merak uyandıran ve sonsuz yanlış anlaşılmalara neden olan tek bir kelime.

Orgazm, genellikle cinsel dürtü ile genitallerde (cinsel organlarda), genitallerin çevresinde ve bedenin çeşitli bölgelerindeki kasların ritmik olarak kasılması ile gerçekleşen kalp ritmini hızlandıran bir reflekstir. Derin uyarılma ile meydana gelen kasılmalar hem bedensel hem de zihinsel olarak deneyimlenebilir. Herkes aynı şekilde orgazm deneyimlemez ve tıpkı kar taneleri gibi deneyimlenen her orgazm birbirinden farklıdır. Cinsel ilişki sırasında orgazm deneyimlemek ve bu deneyimin karşılıklı olması güzeldir. Ancak unutulmamalıdır ki, her cinsel ilişki orgazm ile sonuçlanmak zorunda değildir ve bu da bir sorun oluşturmaz.

Erkekler için orgazm, her zaman olmasa da genellikle orgazmın sonucu bedensel ve fizyolojik bir rahatlama olan boşalma ile bağlantılıdır. Kadınlar içinse klitoral, vajinal, zihinsel uyarılmayı da içeren çok yönlü bir deneyimdir. Yapılan araştırmalar, cinsel ilişki sırasında en çok haz alan ve orgazm deneyimleyen kişilerin heteroseksüel erkekler, en az cinsel haz alan ve orgazm deneyimleyen kişilerin ise heteroseksüel kadınlar olduğunu göstermektedir. Bu eşitsizliğin sebebi biyolojik faktörlerden veya anatomik farklılıklardan kaynaklı değil toplumsal cinsiyet rollerinden, kapsamlı cinsel eğitim eksikliğinden, penis-vajen ilişkisinin herkesi tatmin etmek için yeterli olduğu yönündeki ısrarcı düşüncelerden kaynaklanmaktadır. Bu sebeplere cinsel performans kaygısı, kadınların cinsel hazlarına ilişkin toplumsal yargılar, eksik iletişim de eklenince genel olarak kadınların kendilerini orgazm taklidi yaparken bulması şaşırtıcı değildir. Orgazm taklidi yapmanın kimseye faydası yoktur. Yalnızca toplumumuzda değil, dünyanın çoğu yerinde yaygın olan ‘kadınların sanki bir şelale misali boşalarak orgazm deneyimlediği’ bilgisi her ne kadar pornografik internet sitelerinde sıkça bu tür videolara yer verilse de doğru değildir. Araştırmalar, bu durumun ‘orgazm sıvısı’ olmadığını, mesaneden gelen bir sıvı olduğunu gösteriyor. Yine de popüler kültür bu durumu kadın cinsel hazzının altın standardı olarak göstermeyi seviyor. Maalesef bu yanlış bilgi kadınların aklını karıştırabiliyor ve partnerlerini yanlış yönlendirebiliyor. Peki, orgazm neden bu kadar önemlidir ve cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, cinsiyet ifadesi fark etmeksizin orgazm deneyimlemek isteyen kişilere fayda sağlar? Çünkü stresi azaltarak, uyku kalitesini arttırarak, bağışıklık sistemini güçlendirerek genel sağlığı olumlu yönde etkiler. Aynı zamanda ilişkilerde partnerleri yakınlaştırabilir ve cinsel deneyimlerin tatmin edici olmasını destekler. Orgazm faydalarının anlık hazzın daha ötesinde olmasına rağmen birçok kültürde üstü örtülür ve özellikle kadınların cinsel hazlarını keşfetmeleri engellenir. Bu engelleme ‘orgazmın kadınlar için nadir olduğu’ yanlış bilgisinin sürdürülmesine neden olur.

Orgazm deneyimlemek isteyen kişiler daha iyi bir orgazm için genital organlar hakkında doğru bilgilere ulaşmaya çalışmalı, cinsel hazzın ve orgazmın yalnızca penis-vajen ilişkisine bağlı olmadığını fark etmeli, orgazm deneyimlenmesine yarar sağlayacak cinsel davranışların çeşitliliğini öğrenmeli, cinsel ilişki sırasında pornografik video/görsel yerine anda kalmalı ve hazza odaklanmalı, partnerler arasında sağlıklı bir iletişim kurmalı ve cinselliğin olumlu değerlerini ele almalıdır.

Orgazm, geçici bir cinsel haz anından daha fazlasıdır. Bu yüzden orgazma sanki bir sırmış gibi davranmayalım ve istediğimiz zaman olduğu gibi yaşamaya başlayalım.

Haftaya cinsel fanteziler hakkında konuşmaya ne dersiniz?