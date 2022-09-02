Önce Batıracaklar Sonra Satacaklar

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda sular durulmuyor. Kıb-Tek önce Ocak 2022’de yapılan erken genel seçimin ardından cumhurbaşkanlığı seçimi, UBP kurultayı ve erken seçim nedeniyle zamanında yapılmayan fahiş elektrik zammı ile gündeme geldi.

Halk daha bu zamların etkisini atlatamadan başbakanla Kıb-Tek’in bağlı olduğu maliye bakanı arasında yaşanan kriz geldi. Herkes maliye bakanı görevden alınacak diye beklerken, Faiz bey istifa etti.

Ünal Üstel başkanlığında kurulan yeni UBP-DP-YDP koalisyonunda da Kıb-Tek yine gündemin ön sıralarında yerini aldı. Önce ihalesiz yakıt temini ve birilerine ödenen milyon dolarlar, bu halen devam ediyor.

Ardından da yine başbakanla, maliye bakanı arasında yaşanan gerginlik sonucu bu kez başbakan maliye bakanı Sunat Atun’u görevden almadı. Maliye bakanlığına bağlı olan Kıb-Tek’i başbakanlığa bağladı.

Elinden oyuncağı alınan Sunat Atun bu duruma isyan ederek bakanlıktan istifa etti. Buna hazırlıklı olduğu anlaşılan başbakan Ünal Üstel istifanın hemen ardından sürpriz biçimde bu göreve yeni vekil Alişan Oşan’ı atadı.

Buna rağmen Kıb-Tek başbakanlıkta kaldı. Ne olması gereken Ekonomi ve Enerji Bakanlığına, ne de eski yeri maliye bakanlığına bağlanmadı. Başbakan Üstel krizlerle çalkalanan Kıb-Tek’in kendi uhdesinde olmasından memnundu.

Başbakanlığa bağlanan dizlerinin üzerine çökertilmiş Kıb-Tek yeniden ayağa kaldırılmayı beklerken daha da dibe gitmesi için elden gelen yapılmaya çalışıldı.

Başbakanlığın Kıb-Tek’te ilk yapmaya çalıştığı şey yönetici kadroları görevden alarak UBP örgütlerinden gelen isimleri kuralları hiçe sayarak istenen yerlere atamaya çalışmak oldu.

Önce Mağusa bölge amirliğine ikinci sınıf bir mühendisin atanmasını istediler. Yönetim kurulu başkanı Hasan Akyiğit bunun olamayacağını, olması halinde Mağusa’da sistemin çökeceğini söyleyerek yapmadı.

Ardından genel müdür vekili Kamil Direl’in görevden alınarak yerine yine UBP örgütlerinden gelen talebe uygun olarak evsafa uygun olmayan genç bir mühendisi atamak istediler. Bu da olmadı.

Bu kez başka isimler gündeme geldi. Tümünün amacı UBP’li olmayan müdürü görevden alarak yerine UBP’li bir müdür atamaktı.

Özetle amaç kurumu yeniden ayağa kaldıracak bilgi ve deneyime sahip kişileri göreve getirme değil, kendi kadrolarını buralara atayarak olası UBP kurultayında kendisine avantaj sağlamaktır.

Bir yandan açılan yakıt ihalesi iptal edilerek ihalesiz yakıt alımına devam ediliyor. Bu sayede birilerinin cebine dolarlar akıtılırken, Kıb-Tek de bakanlar kurulu kararıyla borçlandırılıyor.

Böylece dizlerinin üzerine çökertilen Kıb-Tek batmaya bir adım daha yaklaştırılıyor.

Aslında asıl amaç da budur. Kıb-Tek’i önce batıracaklar, sonra da haraç, mezat satacaklar.

Kıb-Tek üzerine oynanan oyun budur. Adım adım sona yaklaşıyoruz. KKTC’nin mali olarak en büyük kurumu, teknik olarak bugüne kadar hep öncü olan kurumu, teknik denetim yönünden en etkin kurumu her konuya UBP gözlüğü ile bakmayı alışkanlık haline getiren bu kadroların elinde oyuncak durumuna düşürüldü.

Kıb-Tek’in yönetim kurulu başkanı Hasan Akyiğit önceki gün istifa etti. Yakın zamanda müdür muavini olarak görev yaptığı kurumdan emekli olan Akyiğit de bir UBP’lidir. Ama kurumu bildiği ve çalışanları bire bir tanıdığı için başbakanın kadrolaşma taleplerine o bile isyan etti.

Kıb-Tek 1994-1995 döneminde ilk kez elektrik enerjisi üretimine başladı. Bu tarihe kadar elektriği Rum üreterek Kıbrıs’ın kuzeyine de bedavaya veriyordu.

Bu durum tam 20 yıl devam etti. Ama bu 20 yıl içinde Kıb-Tek’in üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinde en küçük bir iyileştirme yapılmadı. Bulunanla yetinildi.

Nihayet 1994 başında Rum tarafı kuzeye elektriği kesince Hanya’yı da, Konya’yı da anladık. Ama artık iş işten geçmişti. 2000’li yılların başında yaşadığımız barış ortamı ile yaşanan ekonomik büyüme elektrikte de ciddi bir büyümeyi zorunlu hale getirdi.

O yıllarda üretim, iletim ve dağıtım sistemlerine yapılan ciddi yatırımlar sayesinde bugünlere gelebildik. Ama artık olmuyor. Her alanda yeni yatırımlara ihtiyaç var. Bu yatırımlar daha fazla bekleyemez.

Ama başbakanın böyle bir gündemi yok. Onun için önemli olan bu yatırımların projelerini hazırlayacak teknik personelin UBP’li olup olmadığıdır. UBP’li değilse, derhal görevden alınacak ve yerine olası kurultayda kendisine oy verecek bir UBP’liyi atayacak.

Kıb-Tek bu yaklaşımla batırılacak ve satılacak. Anlaşılan başbakanı bu makama oturtanların amacı da bunun bir an önce gerçekleşmesidir.