ÖĞRENCİYİ LEFKOŞA’YA LTB GETİRTECEK

Dünya’da böyle bir pandemi olabileceği, bu pandeminin ekonomimizi böylesine altüst edebileceği hiç birimizin aklının ucundan dahi geçmemişti.

Fakat bugün, tüm dünya gibi bizler de bu zorlu sürecin içerisinden geçiyoruz. Ve süreç ilerlerken hep o tünelin ucundaki ışığı görmeyi umut ediyoruz.

Tabii, bu süreç illaki bir noktada bitecek. Ve sonrasında tüm dünyada olduğu gibi biz de normalleşmeye başlayacağız.

Ama pandemi sonrasındaki dünya, pandemi öncesindeki dünya ile aynı olmayacak! Özellikle yükseköğrenim için.

Üniversiteler pandemiye hazırlıksız yakalandılar, fakat yine de başarılı bir şekilde pandemi şartlarına adapte oldular.

Çevrimiçi, yani uzaktan eğitim için altyapılarını geliştirdiler.

Bu pandemi bitse bile, zaman, işgücü ve para harcanarak oluşan bu altyapı baki kalacak.

Beğenelim veya beğenmeyelim, dünya üniversiteleri pandemi sürecinde güçlendirdikleri çevrimiçi eğitim altyapısını kullanmaya devam edecekler.

Peki ya biz. İstersek pandemi sonrasında yüz yüze eğitimi KKTC’de zorlamayı deneyebiliriz. Fakat emin olun ki dünyadaki diğer üniversiteler çevrimiçi sisteme devam ederse, ülkemiz üniversiteleri de çevrimiçi eğitim vermeye mecbur kalacaklar.

Bu süreç sonrasında öğrencilerin her halükarda bir tercihi olacak: Yüz yüze eğitim veya çevrimiçi eğitim.

İşte o gün, eğer on binlerce öğrenciyi tekrar Lefkoşa’ya çekmek istiyorsak, öğrencinin yüz yüze eğitimi seçmesi için cazibeler sunacağız.

PEKİ, LEFKOŞA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YÜZYÜZE EĞİTİMİ SEÇMELERİ İÇİN NE YAPABİLİR?

Öncelikle şunu söyleyeyim, eğer bu ülkeye öğrencilerin geri gelmesini istiyorsak onların yıllardır şikayet ettiği ama bizim önem vermediğimiz yegane konuyu gündeme alacağız.

Bu ülkede rasgele 10 öğrenciye sorsanız, emin olun en az 8 tanesi size toplu taşıma eksikliğinden dolayı şikayet edecektir.

Eğer öğrenciyi yüz yüze eğitime ikna edeceksek artık ya araba sahibi olmasını, yada en kısa mesafeyi gitmek için bile çile çekmesini söylemeyeceğiz.

Öğrencinin araba almak, benzini ücreti ödemek, araç bakımını sağlamak için kullandığı parayı sokaktaki esnafın bütçesine aktaracağız.

Ve bu ülkeye gelecek öğrencilere artık daha az masraf ile okuyabileceklerinin müjdesini vereceğiz.

Bunu da Lefkoşa Türk Belediyesi’nde en son Kutlay Erk’in belediye başkanı olduğu dönemde çalışan toplu taşıma sistemini yeniden kurarak başaracağız.

2013 yılında LTB Teknik Komitede başlattığımız süreci devam ettirip, Lefkoşa Toplu Taşıma Şirketini (LETAŞ) yeniden işlevsel bir hale getirmenin yolunu arayacağız.

Tabii, sadece toplu taşıma bu ülkeye gelecek öğrencinin sayısını artırmak için yetmeyecektir.

Bunun yanında öğrenciye Lefkoşa Surlariçi Yayalaştırma Projesi ile sunduğumuz gibi kamusal projeler sunacağız.

Lefkoşa’ya gelip yüz yüze eğitim almayı değerlendiren öğrenciye;

sabahları matını atıp yoga yapabileceği bir Lefkoşa Kent Parkı’nı,

akşamüstleri bisiklet sürüp sporunu yapabileceği Dereboyu Deresi’ni,

hafta sonları kenarında piknik yapabileceği yapay Dereboyu Gölü’nü,

bu ülkenin kültürünü öğrenebileceği kent müzelerini,

kahvesini yudumlayıp Ledra Palas Oteli izleyebileceği yayalaşmış Zahra Sokağı,

kaldığı yurttan okuluna gidebileceği bisiklet yollarını,

ve kitap okuyabileceği meydanları sunacağız.

Eğer bunları çalışırsak, projelendirirsek ve fonlandırarak hayata geçirebilirsek, pandemi sonrasında ülkeye gelecek turist ve öğrenci sayısını artırabileceğiz.

Eğer bunları başaramazsak, Annan Planı sonrasında ülkeye gelmekten vazgeçen İngilizlerin kaçmasıyla yaşadığımız ekonomik darbenin bir benzerini de öğrencilerle yaşayacağız.

Pandemi sonrası karşı karşıya kalabileceğimiz ekonomik tehlike büyük olsa da Lefkoşa’nın belediyesi önce toplu taşıma ile, ardından da Lefkoşa’da yaşamayı mutlu kılacak projeler ile bu şehri dönüştürebilir.

Lefkoşa’da okuyan her öğrencinin kira ve harcamaları ile birlikte ayda 4.000 TL kent ekonomisine katkı sağladığı düşünülürse, bu dönüşüm sayesinde her on bin öğrenci Lefkoşa’ya yılda 48 Milyon TL bırakacaktır.

Hem Lefkoşalılara mutlu bir kent sunmak için, hem de turist ile öğrenciyi ülkeye çekerek kent ekonomisini canlandırmak için Lefkoşa Türk Belediyesi bu adımları mutlaka atmalıdır.

Bunları başarabilmek içinse tek ihtiyacımız olan şey bellidir:

Biraz istek, biraz irade ve bolca da VİZYON!