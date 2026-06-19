Narsistler ve Kıbrıs meselesi!
Yani çok özür dilerim, psikoloji veya psikiyatri ile “uzmanlık” olarak bir yakınlığım olmasa da, “hasta” olarak, herkes gibi benim de her ikisiyle alakam olabilir…
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Hemen konuya dalayım!
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KKTC’de iç siyaset ve tabii ki “Kıbrıs meselesi” bağlamında sürdürülen “Türk siyaseti”ne “psikoloji” veya “psikiyatri” bilimlerinin ya da sağlık uzmanlıklarının gözüyle de bakmak lazım!
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Mesela çok dikkatli inceleme yaparsanız, KKTC’deki iç siyaseti de, Kıbrıs meselesindeki Türk duruşu veya Türk görüşünü de temsil eden kişilerde, daha önce de yazmaya çalıştığım bir “pozcu” havası söz konusudur!
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Özellikle TC İçişleri Bakanı’nın KKTC ziyareti sırasında, dışarıdan görünen tavrı, tam anlamıyla buydu!
Adam geldi, tabii ki daha öncekiler gibi, “efendi – köle” veya “ağa – maraba” tavrında endam eyledi ve gitti!
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Talimatlar verdi; ziyaretler yaptı, denetledi!
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“Pozcu” dedim!
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Bir arkadaşım, “konuya da hakim biri”; “Narsist” dedi!
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Nedir narsist?
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Narsist; “… kendine aşırı hayranlık duyan, sürekli takdir ve ilgi bekleyen, başkalarının duygu ve ihtiyaçlarına karşı yeterince empati göstermekte zorlanan kişiyi tanımlamak için kullanılan bir terimdir.”
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Sözlükler öyle diyor!
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Kendilerini diğer insanlardan üstün görme eğilimindedirler; sürekli övgü ve onay bekleme pozisyonunda fermaya yatmış durumdadırlar; eleştiriye karşı aşırı hassastırlar, asla tahammül etmezler ve kesinlikle sadece kendi çıkarlarını ön planda tutarlar…
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“Narsist birinden asla empati bekleme” dedi sevgili dostum ve ekledi; “… başkalarını kullanma veya manipüle etme eğilimindedirler hatta bunu çok iyi becerirler ve hepsinden önemlisi başarılarını ve özelliklerini abartmaya bayılırlar!”
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Tam da budur!
Başarılarını abartma!
Bakınız KKTC yani!
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Size bir örnek vereyim…
Birçok uzmana göre Donald Trump tam bir narsist örneğidir!
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Psikolojik veya psikiyatrik anlamda teşhis koyabilmek elbette mümkün değildir; konunun uzmanlarından ve doktorlardan af diliyorum ama Amerikan Başkanı’nda en sık görülen üç özellik “… kendini övme, takdir bekleme ve eleştiriye sert tepki verme” değil mi?
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Tarihte en ciddi narsist devlet adamları arasında bir çok kaynak, Napoleon Bonaparte, Benito Mussolini, Adolf Hitler, Joseph Stalin, Muammar Gaddafi ve Saddam Hüseyin’i sayar!
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Tamamı ciddi katildir ve tamamına yakınının sonu çok kötüdür!
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Bir siyasetçiye veya bir devlet adamına “… kesin psikiyatrik tanı koymak mümkün değildir” diyen çok araştırma vardır elbette ama yukarıda isimlerini saydıklarım ve “korkudan” sayamadığım bir kişi daha var; tümünün ortak özelliklerini sıralayacak olursak; liste şöyle ortaya çıkar:
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Tümü, kendilerini vazgeçilmez görür; tümü sürekli övgü bekler ve bundan hoşlanır; tümünün eleştiriye tahammülü yoktur ve eleştirenler yanar; muhalife tahammülsüzlük açıktır; kişisel başarıları abartmak adeta sanatları haline gelmiştir; en acısı devlete ait kurumları kendisiyle özdeşleştirirler – kendi malları sanırlar ve hepsinden önemlisi gücü paylaşmak istemeyip; tam bir kontrol manyağı haline gelirler!
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Bu tip siyasetçileri ayıklamak demokrasilerde halkın görevidir…
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Ama bu tip siyasetçiler, göreve gelip de güçlendikten sonra ilk ele geçirdikleri şey, “demokrasi” olur!
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Bakın; belki geçmişte var olan mütevazılıklarını – uzun iktidarları süresince yitirmişlerdir…
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Ve yönettikleri ülkeler, asla hayır etmemiştir!
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Şimdi gelelim çok önemli bir soruya; Kıbrıs sorununu çözmek ve AB’li olmak, neden Kıbrıslı Türkler için çok önemlidir?
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Narsist, gerici, sadece kendini ve kendi yakın çevresini düşünüp, bir toplumun yok olmasını zerre kadar umursamayanların tamamından kurtulmak için tabii ki!
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Peki kimlerdir bunlar?
Açık açık yazmanın bir anlamı yok!
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Ama bunlar, kendi keyifleri, kendi çıkarları için bu toplumu rahatlıkla feda edenlerdir…
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Bunlar, “sizi biz kurtardık” diye övünürken, şu anda açıkça yok etmek için rahat şekilde davranabilenlerdir…
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Ve bunlar, kendilerine biat edenlerle birlikte kurdukları sistemi resmen soyanlardır!
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Pozculukları da zaten doktor olmanıza hiç gerek olmadan teşhisi koymanızı kolaylaştırmaktadır!
Bir tartışma…
Kemal Kılıçdaroğlu…
Efendim Kılıçdaroğlu “narsist” mi?
Elbette bu konuda benim “teşhis” koymam mümkün değil!
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“Herhangi bir kişinin narsist olup olmadığını uzaktan ve görebildiğiniz bazı davranışlarına bakarak kesin şekilde söylemek mümkün değildir.
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Narsistik Kişilik Bozukluğu bir ruh sağlığı tanısıdır ve bunu ancak uzmanlar kapsamlı değerlendirmeler sonucunda koyabilir.
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Kemal Kılıçdaroğlu hakkında kamuoyunun farklı değerlendirmeleri olabilir… Mesela var mı bilmiyorum ama “destekçileri” onu daha çok sakin, uzlaşmacı ve mütevazı bir siyasetçi olarak tanımlayabilir…
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Eleştirenler hatta şu anda hakaret yağmuruna tutanlara göreyse uzun süre parti liderliğini sürdürmesi, seçim yenilgilerine rağmen görevde kalması veya bazı siyasi kararları nedeniyle aşırı hırslı ya da koltuğa bağlı olması; “narsist” olması kaynaklıdır!
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Ancak tekrar ediyorum, bazı eleştirilerden yola çıkarak, kişinin klinik anlamda narsist olduğu anlamına gelemeyiz…
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Haaa bu arada belirtmekte fayda var; Kılıçdaroğlu geçmişte Recep Tayyip Erdoğan için "narsist" ifadesini kullanmıştır…
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Tıp bilimi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun narsist olduğuna dair bir bulguya rastlanıp rastlanmadığını açıkça saptama hakkına sahip bilim dalıdır da şu andaki görüntü; “narsist olduğunu kanıtlayan bir görüntüdür” dersem; pek de yanıldığım söylenemez!