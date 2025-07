N-82, G-82; Yasaglılar

Protestan Kiliseler Derneği’nin raporuna göre 2019 yılında uzun yıllardır Türkiye’de aylesiynan yaşayanve herhangi bir suç gaydı bulunmayan 35 yabancı uyruklu Protestan Türkiye’ye giremedi. Ayle üyeleriynan Türkiye’ye giremeyenlerin sayısı yaglaşıg 100 gişidir (Göktaş 2020) Bu insannar N-82 kodu gerecegce gösderilereg Türkiye’ye sokulmadı. 2019-2024 yılları arası “güvenlik” gerekçesiynan 250 protestanın vize başvuruları reddedildi. Oturma izinneri iptal edildi. Türkiye’den ayrılmak zorunda galdılar. Hala Türkiye’de olanlar her an gönderilme endişesi içindedirler (Yükler 2024). N-kodu oturum izniniz ve vizeniz iptal edilmişdir. Ayni vizeynan Türkiye'ye girişinize izin verilmeycegdir. G-kodu is oturum izniniz ve vizeniz milli güvenliye, toblum düzenine ve toblum sağlığına tehdid oluşdurduğu için iptal edilmişdir, anlamlarını taşımagdadır. Protestanlarla ilgili bir davada bu kodların MİT raporuyla verildiyi ortaya çıgmışdır (Balancar 2020).

Kesinliyinden emin olmadığım hukuk bürolarının interned sitelerinde N-82 ve G-82 kodlarnın Milli İstihbarat veya emniyet birimlerinden gelen istihbarad dovrultusunda, Göç İdaresi Başkanlığı tarafından gonduğudur. G-82 kodunu alannar süresiz olarag giriş yasağı almışdır, deye yazmagdadır. Erdoğan’ı eleşdirdigleri içun 150 ülkeden 100 bin gişinin Türkiye’ye girişinin yasaglandığı iddia edilmegdedir (Harut 2024). Ortaya gonan bu rakam çog ciddi bir rakamdır. Bu rakam eyer dovruysa, iki şeyi gösdermegdedir. Birincisi Erdoğan rejiminin demograsiynan ilişgisinin geldiyi nogda, ikincisi da MİT’in istigbarad ağının ne gadar gorkunç bir böyüme gösderdiyini gösdermegdedir. 150 ülkeden 100 bin insannan ilgili veri toblamag ne demegdir? Bunun yanında ayni teşkilad 80 milyonlug Türkiye içinde da faaliyedlerini yürüdmegdedir.

"G-82" ne “N-82” kodu milli güvenlig aleyhine faaliyedde bulunan veya bulunduğu süphesi olan yabancılar içun gullanılmagdadır. Muhalif Türgce gonuşan Gıbrıslılar “G-82” ve “N-82” kodları bahane gösderilereg Türkiye’ye alınmamagdadırlar (Şenova 2024). AKP dönemi Türkiye’ye girişi yasaglanan ilg Türgce gonuşan Gıbrıslı Avrupa Gazetesi yazarı Özay Hüseyin Kurtdereydi. 6 Ekim 2020 tarihinde Avrupa gazetesi bu olayı manşetinden verdiydi (“Gazetemiz yazarlarına” 2020). KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimleri ise 11 Ekim 2020 yılında yapıldıydı. Yani seçimler gerçegleşmeden Türkiye’nin hazırladığı bir yasaglılar lisdesi vardı. Seçimlerden soğra ise Akıncı leyhine seçimlerde çalışan, Akıncı’ya yakın çalışma arkadaşları başda olmag üzere lisde güncellenereg bu sayı arddı. Soñ geldiyimiz aşamada arkadaşımız Mertkan Hamit sosyal medya hesabından yabdığı açıklamada 22 Temmuz 2025 tarihinde Türkiye’ye alınmadığıdır (“Ekonomist Mertkan” 2025).

TC ve KKTC arasındakı ilişgi çog özeldir. Gıbrıs’ın kuzeyi Türkiye’nin Misak-ı Milli sınırları dışında ilg kez koloni politikalarını yürüddüyü bir labaratuardır. Bundan dolayı Erdoğan’ın yabancılar içun oluşturduğu yasaglar lisdesinin içinde Türgce gonuşan Gıbrıslıların varlığı ayrı dutulmalıdır. Gıbrıs’ın kuzeyi TC’nin kolonisi olduğundan, TC’nin Gıbrıslı muhaliflere goyduğu yasaglar onnarı “terbiye” edmeg ve “ehlileşdirmeg” içun gonmuşdur. Hayatın bir çog alanında eyitimden sağlığa gadar Türgce gonuşan Gıbrıslılar TC’ye bağımlı hale getirilmişdir. Yasaglılar üstünden cemaatımızın geneline da bir mesaj verilmegdedir. Bu mesaj, TC’nin aleyhine gonuşursanız ya da TC’nin Gıbrıs’da yürüddüyü politikaların dışında bir politig söylem ve eylem birliyini savunursanız sizi cezalandıracamdır.

Yerleşimci kolonyalizmde biopolitika önemli bir yer dudmagdadır. Yerlilerin bedenleri denedlenir, kondrol edilir. Yerleşigler getirilir. Ve yerlilerin bedenneri igdidar tarafından kontrol edilir. TC özelliynan Gıbrıs’ın kuzeyine yerleşdirdiyi güvvenlig kameralarıynan bizleri süregli olarag Türkiye’den izlemegdedir. Bedennerimiz üzerinde tahakküm uygulamagdadır. Gıbrıslıların TC’ye girişlerinin yasaglanması da onnarın bedenneri üzerinde sömürgeci tarafından gurulan bir tahaggümün gösdergesidir. Gıbrıslıların TC’nin buraşda yürüddüyü politikalara garşı sessiz galınması, itaad edmesi isdenmegdedir. Türkiye’ye girişi yasaglanan insannarın genel profiline bagdığımızda “federasyon” telebini dile getirmenin bile yasaglandığını görmegdeyig. Ki “federasyon” tezi bir Türg tezidir.

Mesele Türkiye’ye girib girmemeg meselesi deyildir. Mesele Türkiye’nin Gıbrıslıları “ehlileşdirme” politikalarıdır. İleriki yıllarda, böyle bir siyasal haddın üzerinde gidmeye devam eden bir Türkiye, Türkiye’ye girişi yasaglanan Türgce gonuşan Gıbrıslıların kuzeyindeki varlığını da tehdid olarag görmeyeceyinin garantisi kim verebilir? Gendi ana yurdlarında Gıbrıs’ın kuzeyine girişi yasaglanan Gıbrıslırumlar ve Gıbrıslıermeniler vardır. Benzer sebepler yüzünden bu insannarın girişleri yasaglanmışdır. Bunun gararını veren da MİTdir. Siz zannersiniz ki bu insannarın girişinin yasaglanması gararını veren KKTC makamlarıdır? KKTC makamları gendi başına hareked edebilir? Yarın TC, TC ve KKTC’ye garşı siyasal faaliyedlerde bulunannar terörisdir bunnarın vatan tobraglarımızda yeri yogdur dersa, biz napacayıg? Bunu dememesi sağlayacag hangi otorite vardır şu an dünyada? Birleşmiş Milletler yogsa AB? Gıbrıslıların buna garşı yapacag hiçbir şeyi yogmudur? Bu politikalara garşı kampanyalar yabıb, cemaatimizi bilinçlendirmeg zorundayıg. Agsi tagdirde gendi evlerimizden, tobraglarımızdan olacayıg. Bizi sınır deye lan eddigleri Atilla haddının ötesine atacaglar. Ya da yaşama goşullarımızı ortadan galdırıb, bizim gönüllü olarag gidmemizi sağlayacaglardır. TC’nin tarihi bu açıdan çog garanlıgdır. TC’nin Gıbrıs’daki tarihi da çog garanlıgdır. Gıbrıslıtürglerin görünürlüyü, sesleri ve varlıglarnın temsiliyeti Gıbrıs’da yogdur. Aralarında esgi milletvekili olan, TC’nin diblomatig pasaportunu daşımış insannarımız bile yasaglılar lisdesindeykan, bizler bununla ilgili gonuşmaya bile çekinirkan biz barışı nasıl yapacayıg? İrade nasıl biz de olacag? Bir taraftan Gıbrıslı muhalifler yasaglıykan biz TC’yi barışa nasıl igna edeceyig? Biz gendi insannarımızın sorunnarnın hesabını bilem TC’ye soramıyorug. Ve masaya oturub, barış görüşmelerine başlayacayıg? Türgce gonuşan Gıbrıslıların 1950lerden böyüne bir teg misyonu olmuşdur. Bu misyonda Türkiye’nin hag ve çıkarlarını Gıbrıs’da savunmagdır. Türkiye bizi gendinin gullandığı, gendi içun var olan, gendi çıkarları içun yaşayan bir “enstürümana” bir “alete” dönüşdürmüşdür. Türkiye’ye garşı gonuşamayannar, Türkiye’ye garşı hag ve çıkarlarnı savunamayannar, Türkiye’ye garşı gendi insannarını savunamayannar hangı iradeynan neyi savunacagdır? Bu Gıbrıslıları hişleşdiren, siligleşdiren süreç içinde da imha eden bir ilişgi biçimidir. Gıbrıslılar başga bir mücadeleye, bir özgürlüg gavgasına girmeg zorundadır agsi tagdirde Türkiye ile girdigleri bu ilişgi biçimi onnarı yog edecegdir. Bu aydınnarın sorumluluğudur. Aydınnar gonuşmag zorundadır! Aydınnarımız neçin gonuşmaz?

Gaynag

