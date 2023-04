Mutlu Kıbrıs Türkü!

Çok mutluyuz!

Neden?

Çünkü Perşembe günleri berber ve kuaförler kapalı ama bazıları açık!

Bir berbere sordum, “Perşembe günleri kapalı olmanız gerekmez mi?”

Genç bir berber kalfası ya da çırağı cevap verdi; dükkanda yalınızdı; “… Abi biz her gün açığız!”…

Çok mutlu oldum!

Sakalları kesmeye karar verirsem, her Perşembe ve Pazar kapalı olan Kamil’i beklemek zorunda değilim!

Bana ne yasalardan falan!

-*-*-

Çok mutluyuz!

Neden?

Prens Harry, babası Charles’ın taç giyme törenine katılacak!

Allah Allah nereden çıktı bu mutluluk?

Cumhurbaşkanımız İngiliz!

Ben İngiliz!

Kıbrıslı Türklerin belki dörtte üçü İngiliz!

Veya İngilizlerin ülkesinde yaşamak zorunda!

Çok mutluyuz!

Harry, babasının taç giyme törenine gidecek!

Kralımız sevinecek!

Ersin bey de mutlu!

Çok yaşa kralımız!

Ersin abi, “İçinden söyle” ha da Tayyip beyin canı sıkılmasın ansızın da alsın seni görevden!

-*-*-

Çok mutluyum!

Neden?

Erdoğan seçimi kazanırsa KKTC’yi tanıtacak!

Ayrıca pahalı da olsa ilaç eksikliğimiz gideriliyor!

Ve külliye inşaatı hızla devam ediyor!

Külliye bittiğinde itibarımız tavan yapacak!

Ne büyük mutluluk!

Keşke et de ucuzlasa!

Mangal yakar, gonyak içer kutlardık!

Ercan’ı da 8 – 10 sene gecikmiş de olsa, birkaç seneye inşallah uçuşa hazır hale getireceğiz; haftaya da uçurgan şenliği maksadıyla resmi açılışını yapacağız!

-*-*-

Ve çok mutluyum!

Anadolu suyu kuraklığımıza ilaç gibi gelecek!

Ağaçlarımız susuz kalmayacak!

Pahalı ama olsun!

Çeşmeden içemesek de, bahçe sulanıyor ve elektrik kesik olmadığı zaman duş da alabiliyoruz!

-*-*-

Ve çok mutluyum!

Trafik sorununa kesin çözüm bulundu!

Seyrüseferi ödenmemiş araçlar trafikten men edilecek!

Bu da demektir ki en az yüzde 60 hatta yüzde 70 araç trafiğe çıkmayacak!

Ekzoz gazı azalacak, trafik tıkanmayacak!

Oh oh oh, çok mutluyum!

-*-*-

Penguen nüfusu azalmış Dünya’da!

Bundan dolayı çok mutlu değilim!

Ama belki birileri “be Kıbrıslı Türkler penguenlerden çok daha kötü durumda” diye uyanır diye mutluyum!

Umutluyum!

-*-*-

Mutluyuz!

Çok!

Ersin başkan okulları dolaşmaya devam ediyor ve yine bir okulda topa kafa attı!

Çocuklar etrafını sardı!

“Başkan, başkan, başkan” diye çocuklar top oynamasını istiyordu!

Ve düşmedi!

Gülücükler dağıttı!

Çok mutluyum!

-*-*-

Çok çok mutluyum!

Muhalefetimiz mecliste çok iyi konuşmalar yapıyor!

Sendikalarımız, GPS sistemine gerek olmaksızın, her gelişmeyi yakından takip edebiliyor!

O kadar da olsa mutluluk büyük!

-*-*-

Hatta hep birlikte mutluyuz, 48 saatliğine kesiliyor olsa da, akabinde ansızın ve hiç beklemeksizin elektrikler geliyor!

Bir sevinç bir sevinç!

Anlatamam!

-*-*-

Ve daha da mutluyum!

Önümüzdeki ay havalar ısınacak!

Ve deniz sezonunu açacağız!

Temiz sahil bulursak denize gireceğiz!

-*-*-

Yaşasın KKTC!

Sonsuza dek!

Egemen ve eşit tabii ki!

Ne sandınız!

500 yataklı hastane de geliyor, yoldadır!

Hatta bir de ilahiyat koleji bonus!

En büyük ihtiyacımız!

Mutluyuz!

Heşşşaaaa!

-*-*-

Ve tabii ki en büyük mutluluk!

Rum – Yunan ikilisi bizi kesemeyecek!

KKTC’de protokol sırası: Küfür etmek dışında seçenek bırakmadılar!

Allah rahmet eylesin, Önder Konuloğlu’nun “vasiyeti”ni bilmem gördünüz mü?

Avrupa gazetesi yayınladı…

Birkaç yıl önce Yıltan Taşçı hocamız Konuloğlu’nun bir fotoğrafını çekmiş!

Konuloğlu, Kıbrıs usulü parmak veriyor fotoğrafta!

“Öldükten sonra yayınla be Yıltan ve altına da yaz, ‘bu ülkeyi yönetemeyenlere gitsin bu parmak’…”

-*-*-

Şimdi; bakın size Önder Konuloğlu’nun ne kadar haklı olduğuyla ilgili bir bilgi aktarayım…

-*-*-

AKSA özel bir şirkettir…

AKSA’yı yönetenler, eğer kar elde etmek için uğraşmıyorlarsa, geri zekalı ve yeteneksizdirler!

Her şirket ve her şirket yöneticisi için geçerli bir kuraldır bu!

Yani, AKSA’yı suçlamak doğru bir mantık değil!

-*-*-

AKSA’nın patronunun hatta aracısı durumdaki Fuat Oktay’ın adamının; KKTC’de, hiyerarşik anlamda Tatar’ın da kabinenin da hatta Büyükelçi ve komutanların da üzerinde olmasıdır!

-*-*-

Evet; şu anda KKTC’de protokol sırasının ilk sırasında Cemil Kazancı vardır…

İkinci sırada Fuat Oktay’ın buradaki temsilcisi M.K. kod adıyla herkesin tanıdığı ve bildiği kişi…

Üçüncü sıra için yarış var…

Müftü mü yoksa Büyükelçi mi?

Sonra Beş tane general…

Akabinde eskiden “Yardım Heyeti” dediğimiz koordinasyon komitesi elemanları…

Ve Ersin Tatar!

Zorlu Töre falan…

-*-*-

Düşünün ki, KKTC’de şu anda Cumhurbaşkanı, Başbakan ve tüm koalisyon vekilleri AKSA çalışanları gibi görünüyor!

Ve Tatar “egemen ve eşit devlet diyor!

-*-*-

Ülkenin en değerli kurumu olan Kıb – Tek’in yönetimi, AKSA’dan emir bekliyor!

Kıb – Tek’i yönetenler, gayet net bir şekilde biliniyor ki; elektriği kestirip, sendikanın üzerine yıkmaya çalışıyor!

Normal bir egemen – eşit devlette, yönetim kurulu ve kurum üyelerinin cezası sadece hapislik değildir!

Bunları tek tek meydana toplayacaksın; halk mahkemesi önüne çıkaracaksın ve “boğuluncaya kadar yüzlerine tüküreceksin” diyecektim ama demiyorum…

Allah iyiliklerini versin canlarım benim!

Afiyetler, afiyetler!

-*-*-

Ne diyor Ersin Tatar?

Egemen ve eşit!

Tayyip Erdoğan da yeniden seçildiği zaman ne yapacakmış?

Egemen ve eşit KKTC’yi tanıtacakmış!

-*-*-

Egemen ve eşit mi?

Gel de küfür etme!

Elektrik sabotajcısı ve Bayraktar Camisi’nin bombacısı!

Polis, “sabotajcı olduğu şüphesiyle” bir kişiyi yakaladı.

“Aha elektrikleri bu kardeş kesti” dedi herkes…

-*-*-

Ben kedi sanıyordum!

Değilmiş!

-*-*-

Peki bu sabotajcı olduğu iddia edilen kardeş, kimin adamıydı?

Veya “kime avantaj sağlamak için” sabotaj yapmıştı?

Eğer yaptıysa tabii ki!

-*-*-

Yargı karar versin…

-*-*-

Ama bir yorum yapmak şart oldu…

Bu kardeş hükümete yakın biri olmasaydı; bu kardeş El – Sen yönetimine muhalif grupta olmasaydı; dünkü Kıbrıs gazetesi manşetten verecekti haberi; “İşte Bayraktar Camisi’ni bombalayan Rum!”…

-*-*-

Kafalar değişmedi!

Bu kardeş, kendilerinden olmasaydı, manşetlerdeydi!

Kıbrıs Otelciler Derneği (Pasyxe) Başkanı Philokypros Rousounides, adanın Paskalya döneminde başta İngiltere, Polonya, Avusturya ve İskandinav ülkelerinden olmak üzere turist akınından yararlandığını söyledi… (Güney taraf için söylüyor)… Buna ek olarak, Cyprus Mail gazetesi yerel otelcilerin Kıbrıslıları cezbeden paketler sunarak onları Baf ve Limasol'daki sahil tatil yerlerinin yanı sıra kırsal alanları ziyaret etmeye teşvik ettiğini yazdı… Rousounides, Paskalya haftasında otel doluluk oranlarının yüzde 60'a ulaşmasını, İsrailli turistlerin de ay sonunda gelmesini beklediğini söyledi… KKTC mi? Turizm mi? Ercan açılıyor, halledeceyik! Azerileri beklerik, inşallah gelirler! Casinocular tamamdır!