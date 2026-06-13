“Modern Nicosia” sergisi, bu akşam İplik Pazarı’nda açılıyor

Lefkoşa’nın modern ve ortak mimarlık mirasına dair farkındalık yaratmayı amaçlayan “Modern Nicosia” sergisi, bu akşam İplik Pazarı’nda izleyiciyle buluşuyor.

Europa Nostra tarafından Lefkoşa’da düzenlenen 2026 Avrupa Kültürel Miras Zirvesi kapsamında, 26 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında güney Lefkoşa’da sergilenen “Modern Nicosia”, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Kıbrıs Türk Mimarlar Odası’nın desteğiyle Lefkoşa’nın kuzeyinde sergilenecek.

Serginin açılışı, saat 19.00’da Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile Güney Lefkoşa Belediye Başkanı Haralambos Prountzos’un katılımıyla gerçekleştirilecek.

Sergi, Lefkoşa’nın her iki tarafından da seçilmiş 20’si sur içi ve diğer 20’si sur dışında yer alan 40 binayı odağına alıyor. Modern yapıların öyküsünü fotoğraflar, çizimler ve bilgi notlarıyla aktarıyor.

Sergi, sıklıkla göz ardı edilen modern mimarinin kültürel miras unsuruna, niteliğine ilişkin farkındalığı artırarak, modern yapıların ihmal edilmesinin önüne geçebilmeyi ve bu mirasının korunmasını destekleyecek politikalara ilham sağlamayı hedefliyor.

Açık hava sergisi, 30 Haziran’a kadar gezilebilecek.