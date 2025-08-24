Leymosun’da ŞAFAK Tiyatro Kolu 1944-1946-6

Beklenilen oluyordu işte. ŞAFAK Tiyatro Kolunu hedef alan iki yazının yayınlanmasından sonra ŞAFAK Tiyatro Kolu da bir yazı kaleme alıyordu. Kısa olan bu yazı kısa olduğu kadar da açıklayıcıydı. Tiyatro gösterisinden toplanan paranın kime ne için verildiği harfiyen belirtiliyordu. Bu yazıyı destekler mahiyetindeki “teşekkür” ilanları da söz konusu yazının yayınlandığı gün ile ertesi gün gazetede yer alıyordu...

“Halkın Sesi, 11 Ocak 1945, syf:2

ŞAFAK Yazı İşleri ve Yayınlama Müdürlüğünden

Sayın Bay Yavuz

Halkın Sesi’nde de yayınlandığı gibi kolumuz Orta Mektebe devam eden 3 Fakir talebenin duhuliyesini ödemiye deruhte etmiş bulunuyor. Amatörlerimiz ise kolumuza pazarlıkle girmiş şahsiyetler olmadığı cihetle (Amatör) imzalı yazı sahibinin hüsnüniyet beslemekten çok uzak bulunduğunu bildirir ve size yazılanların doğru olmadığını belirtmek isteriz.

Malumunuz olmak üzere yardımda bulunduğumuz talebenin isimlerini sunarız:

1-Mehmet Mustafa, 4 lira

2-Hüseyin Hasan, 4 lira

3-Ahmet Hasan, 4 lira

Yekûn: 12 lira

Saygılarımızla

ŞAFAK adına

M. Berberoğlu”

“Halkın Sesi, 11 Ocak 1945, syf:2

TEŞEKKÜR

Leymosun Orta Mektep ilk sınıfına devam eden oğlum Mustafa’ya ait mektep duhuliyesinin 2inci ve 3üncü taksitlerini ödemiye deruhte eden kasabamız ŞAFAK tiyatro koluna açık teşekkürü bir borç sayarım.

Saygılarımla

Mustafa Ramadan”

“Halkın Sesi, 12 Ocak 1945, syf:2

Açık Teşekkür

Leymosun Orta mektep ilk sınıfına devam eden oğlum ahmet Hasan’a ait mektep duhuliyesinin 2inci ve 3üncü taksitlerini ödemeyi deruhte eden kasabamız ŞAFAK tiyatro koluna açık teşekkürü bir borç sayarım.

Saygılarımla

Hasan Fevzi Hürrem”

Sonunda bu kısır tartışmaların dışında, tiyatro etkinliğiyle ilgili detaylı bir bilgiye rastlıyoruz gazetede. ŞAFAK Tiyatro Kolu, bir yandan bu kısır tartışmalar basın üzerinden devam ederken diğer yandan sahneye koymak için yeni bir oyunun çalışmalarını hummalı bir şekilde yürütmekteydi. Sahneye koyacakları oyun ise “Allaha Ismarladık” adını taşıyordu...

“Halkın Sesi, 09 Haziran 1945, syf:1/2

Allaha Ismarladık

Leymosun halkının büyük bir sabırsızlık ve heyecanla beklediği “Allaha Ismarladık” en nihayet büyük zorluklarla adapte edilerek sahneye konuyor. Hiç şüphesiz meşhur muharrir Esat Mahmut Karakurt’u hepiniz tanırsınız. Ekseriya bu meşhur romancının tamamıyle adaptesine müşkül olan eserlerini sahneye koymağa azmetmiş olan ŞAFAK Tiyatro Kolu onun bu eşsiz eserini de Leymosun halkına Türk sahnesinde yaşatmayı azmetmiş bulunuyor.

Meşhur muharrir bu eseri yazarken, Mehmetçiğin bütün ruh ve karakterini beyaz kağıtlara nakşetmiş.

Türk ruhunu Mazideki iztıraplı hayatını ve sonra İstiklâl savaşının bütün zorluklara rağmen nasıl kazanıldığını canklılıkle anlatan “Allaha Ismarladık” her Türkün okuyacağı ve ondan ibret alacağı bir eserdir.

Şafak bu eseri Leymosun halkına hazırlarken cidden bir sevinç ve bahtiyarlık duymaktadır. Şafak’ın daima meşhur muharrirlerin sahneye konması zor fakat sürükleyici eserlerini adapte ederek oynaması gençlerimizin sahne sanatına olan alâkasını isbat etmektedir ve başardığı muvaffakiyetlerle cidden onları takdir etmemem elimizden gelmiyor.

Şafak’ın bundan evvel oynadığı “Çölde bir İstanbul kızı” yine ayni muharririn eseri idi. Şafak bu eseri Leymosun halkının alkışları arasında takdirle bitirirken bu başarıdan dolayı Şafak’a yağan teprik ve takdir mektupları üçüncü tiyatrolarında “Allaha Ismarladık”ı oynamalarını teşvik ediyor. İşte “Allaha Ismarladık” bu sebeple hazırlandığını onlarla yaptığım bir konuşmada anlamış bulunuyorum. Şimdi “Allaha Ismarladık”ı büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz. Şafak’a büyük muvaffakiyetler dileriz.

BİR AMATÖR”

Bu oyunun sahneye konmasını merakla bekleyen Leymosun halkı 14 Temmuz’da yayınlanan bir gazete haberiyle bekleyişleri olumsuz şekilde son buluyordu. Ramazan Bayramı içerisinde sahneye koymak için çalışan ve organizesini buna göre yapan ŞAFAK yanında, LTSK da aynı güne denk gelen bir tiyatro oyununu sahneye koyacağını duyuruyrdu. Bu aslında var olan seyirciyi ikiye bölmek oluyordu. Seyirci hangi oyunu izlemeye gidecekti? İşte bu durumda ŞAFAK yetkilileri, anlamlı bir duyuruyla bu oyunlarını ertelediklerini belirtiyorlardı...

“Halkın Sesi, 14 Temmuz 1945, syf:1

ŞAFAK Sekreterliğinden

Sayın Leymosun Türk Halkına

Bir müddet evvel Halkın Sesi gazetesinde, “Amatör” imzasıyle yayınlanmış bir yazıda belirtildiği gibi kurumumuz önümüzdeki Ramazan bayramında “ALLAHA ISMARLADIK” eserini sahneye koymağa karar vermişti. Son günlerde Leymosun caddelerine asılan bazı reklâmlardan anlaşılmıştır ki Leymosun Türk Spor Kulübü de önümüzdeki Ramazan bayramında ve ayni gecede hasılatı safiyesi tamamen Leymosun Türk mektebinin fakir talebesine verilmek üzere bir müsamere tertibine karar vermiştir.

Ayni gecede verilecek iki müsamere neticesi olarak kasabamızda vuku bulması muhtemel olan ikiliğe meydan vermemek ve ayni zamanda fakir Türk talebe hesabına dolgun bir hasılat sağlanabilmesine fırsat vermek maksadı ile hazırlamakta olduğumuz müsamereyi şimdilik tehir etmeyi uygun bulduğumuzu bildiririz.

ŞAFAK Sekreteri

İsmet V. Güney”