Geçtiğimiz haftalarda, 4 Aralık 2024 Çarşamba günü Kayıplar Komitesi yetkilileriyle bir araya getirmiş olduğumuz ve bu sayfalarda bize ve Kayıplar Komitesi yetkililerine anlattıklarını aktarmış olduğumuz Kıbrıslırum şahidimiz, ek bilgiler verdi. Kıbrıslırum okurumuz, “Latça’da öldürülen Kıbrıslıtürkler’e ait iki araba yıllarca bir çukurda durdu, Kıbrıs AB üyesi olunca bunlar kaldırıldıydı” dedi...

Kıbrıslırum şahidimiz, Lefkoşa’nın dışında Latça yöresinde öldürülen Kıbrıslıtürkler’e ait iki aracın yıllarca bir çukurda, birbirinden 500 metre kadar uzaklıkta atılı durduğunu, Kıbrıs’ın AB üyesi olmasıyla birlikte bu bölgenin “Natura” bölgesi ilan edilmesi üzerine araçların buradan kaldırıldığını belirtti.

“ÖLDÜRÜLEN KIBRISLITÜRKLER’İN ARAÇLARIYDI...”

Okurumuz bize gönderdiği notta şöyle yazdı:

“Sevgül... Geçen Çarşamba buluştuğumuz zaman söylemeyi unuttuğum bazı şeyler vardır... Latça’da, Pedagoji Enstitüsü yakınındaki Anefani bölgesinde, Kıbrıslıtürkler’in olası gömü yerinin bulunduğu ağaçtan 200 metre kadar uzaklıkta, Kakkaristra denen derin yarığa bir araç atılmıştı... Çukurdaki bu araç, öldürülmüş olan Kıbrıslıtürkler’in aracı idi... Bu araçtan 500 metre kadar uzaklıkta bir başka araç daha vardı ki o da öldürülmüş olan bazı Kıbrıslıtürkler’e aitti ve oraya atılmıştı... Bu araçlar yıllarca o çukurda atılı kaldılar... Ancak bu bölge AB üyeliğiyle birlikte “Natura” alanına alınınca, sözkonusu araçlar oradan kaldırılmıştı...”

OKURUMUZ NELER ANLATMIŞTI?

4 Aralık 2024 Çarşamba günü Kayıplar Komitesi Araştırma Koordinatörleri Yağmur Erbolay ve Angeliki Anthussi ile araştırma görevlisi Ahmet Esnaf’la bir araya getirmiş olduğumuz Kıbrıslırum okurumuzun anlattıklarıyla ilgili olarak 10 Aralık 2024 Salı günü bu sayfalarda şöyle yazmıştık:

“Çeşitli olası gömü yerleri hakkında bilgi veren bir Kıbrıslırum okurumuzu, Kayıplar Komitesi araştırmalar koordinatörleriyle bir araya getirdik…

63’te kayıp edilen bazı Kıbrıslıtürkler’le ilgili olası gömü yerleri…

1963-64’te “kayıp” edilen bazı Kıbrıslıtürkler’le ilgili çeşitli olası gömü yerleri hakkında bir Kıbrıslırum okurumuz, elde ettiği yeni bilgileri paylaştı… 63 kaybı Kıbrıslıtürkler’le ilgili bazı olası gömü yerleri hakkında yeni bilgiler veren Kıbrıslırum okurumuzu, geçen hafta Kayıplar Komitesi araştırmalar koordinatörleriyle bir araya getirdik…

Geçtiğimiz hafta Kıbrıslırum okurumuzu, Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi Araştırmalar Koordinatörü Yağmur Erbolay, araştırma görevlisi Ahmet Esnaf ve Kayıplar Komitesi Kıbrıslırum Üye Ofisi Araştırmalar Koordinatörü Angeliki Anthusi’yle bir araya getirdik. Okurumuzla Kayıplar Komitesi yetkilileri, ayrıntılı biçimde görüştüler ve kendi çalışmalarını tamamladıktan sonra sözkonusu olası gömü yerlerini birlikte ziyaret etmemiz için bizimle tekrardan temasa geçeceklerini belirttiler.

LATÇA’DA BİR KUYU…

Sözkonusu Kıbrıslırum okurumuz, yıllardır gönüllü ve insani biçimde bize yardım etmeye çalışıyor. Yıllar önce de yine Lakadamya yöresindeki Manglis’in kuyusu hakkında sözkonusu okurumuz bize ve önerimiz üzerine Kayıplar Komitesi yetkililerine elde etmiş olduğu bilgileri vermişti…

Geçtiğimiz günlerde bizimle yeniden temasa geçen bu çok değerli Kıbrıslırum okurumuz, bize bir de fotoğraf göndererek şöyle yazdı:

“Burası 1964’te kayıp edilen bazı Kıbrıslıtürkler’in gömü yeri olabilir Latça’da… Burası, Pedagoji Enstitüsü’nden 100 metre kadar uzaklıkta bir noktadır… Enstitü’nün yanından geçen dördüncü yoldan 60 metre kadar uzaklıktadır… Olimpik atış alanına doğru… Burası “Anafaniya” denen bölgededir… Bu civarda ağaç falan yoktu, ballura vardı… Belki bir zeytin ağacı falan olabilir…”

GOŞŞİ-LİMBYA ARASINDA BİR BÖLGE…

Okurumuz, iki resmini gönderdiği bir diğer olası gömü yeriyle ilgili olarak ise burasının Goşşi ile Limbya arasında bir bölge olduğunu kaydetti. Okurumuz, burada bir kuyu olduğunu, bu kuyuya 1963-64 kaybı iki Kıbrıslıtürk’ün öldürülerek gömüldüğünü öğrendiğini, bu iki Kıbrıslıtürk’ün sigara almak üzere Nissu’ya (Dizdarköy) giden iki Koççatlı Kıbrıslıtürk genç olabileceğini, bu yönde anlatılanlar olduğunu belirtti.

TSERİ DIŞINDAKİ GÖMÜ YERİ…

Kıbrıslırum okurumuz, 1964’te Baf’tan Lefkoşa’ya gelen ve dönüş yolunda “kayıp” edilen, içindeki beş Kıbrıslıtürk’ten bir daha haber alınamayan otobüsle ilgili olarak da Kayıplar Komitesi yetkilileriyle bildiklerini paylaştı. Otobüsten alınarak “kayıp” edilen Kıbrıslıtürkler’in Kannaures bölgesine gömüldüklerini belirtti. Bir başka Kıbrıslırum şahidimizle bu okurumuzun sözünü ettiği bölgeyi yıllar önce Kayıplar Komitesi yetkililerine göstermiştik. Bu şahidimiz de sözkonusu otobüsteki Kıbrıslıtürkler’in bu alana getirilerek “kayıp” edildiklerini yani öldürülerek bu alana gömüldüklerini anlatmıştı.

“MANGLİ’NİN KUYUSU…”

Sözkonusu Kıbrıslırum okurumuz, yıllar önce bilgi vermiş olduğu “Mangli’nin Kuyusu” hakkında da Kayıplar Komitesi yetkilileriyle bir kez daha öğrenmiş olduklarını paylaştı. Okurumuza göre, bu kuyu, geniş bir arazi içerisinde olup kuyuya Küçük Kaymaklı bölgesinden bazı “kayıp” Kıbrıslıtürkler öldürülerek gömülmüş.

OKURUMUZA TEŞEKKÜRLER…

Bu Kıbrıslırum okurumuza elde etmiş olduğu ve bizimle paylaştığı yeni bilgiler ve bu bilgileri Kayıplar Komitesi yetkilileriyle de paylaşmayı kabul etmiş olduğu için çok teşekkür ediyoruz… Bu konularda daha ayrıntılı bilgi sahibi olan okurlarımı isimli veya isimsiz olarak 0542 853 8436 numaralı telefondan beni veya 181 ihbar hattından Kayıplar Komitesi yetkililerini aramaya davet ediyorum…”

Bir Kıbrıslırum okurumuza göre Latça'da bu alandaki kuyu, olası bir gömü yeri olabilir...

*** Kıbrıs Barış Konseyi’nin 2024 Kıbrıs Barış Ödülü etkinliği yapıldı...

“Ata topraklarında direnen Filistinliler’e yardım eden UNWRA’ya Barış Ödülü...”

“AKEL Türkçe” sosyal medya sayfasında yer alan bir habere göre, Kıbrıs Barış Konseyi 2024 Kıbrıs Barış Ödülü etkinliği, geçtiğimiz günlerde yapıldı ve Filistinliler’e destek vermek üzere kurulmuş olan UNWRA’ya ödül verildi. Haberde şöyle denildi:

“Kıbrıs Barış Konseyi 2024 Kıbrıs Barış Ödülü etkinliğini geçtiğimiz günlerde Lefkoşa’daki “Melina Merkuri” Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. Gazze, Batı Şeria ve Orta Doğu'nun diğer bölgelerindeki Filistinlilere hayati destek sağlama konusunda gerçekleştirdiği fevkalade çalışmaları nedeniyle BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı (UNRWA) ödüllendirildi.

Kıbrıs Barış Ödülü Etkinliğinde Kıbrıs Barış Konseyi Genel Sekreteri Haris Paşas’ın yaptığı konuşma şöyleydi:

“Değerli arkadaşlar,

Barış ve adalet gibi evrensel değerlere hizmet eden insanlar olarak bugün burada bir araya geldik. Öngörülemeyen sonuçlarla dünya çapında barışı tehdit eden süregiden savaşlara, çatışmalara ve sosyal adaletsizliğe karşı dengeleyici bir güç olarak birlik içerisinde omuz omuza veriyoruz. Halkların kardeşliği, dayanışması ve iş birliğinin hâkim olacağı bir dünya hedefiyle ortak vizyonu paylaşan dünyanın her köşesinden diğer barış hareketleriyle güçlerimizi bu güzel mücadelede birleştiriyoruz.”

DÜNYA BARIŞ KONSEYİ...

“Bu akşamki etkinliğimize Dünya Barış Konseyi’nin üyesi barış hareketlerinin ve dostlarının katılımızdan özel bir mutluluk duyuyoruz. Barış hareketleri Dünya Barış Konseyi Avrupa Üyeleri’nin Zirvesi organizasyonu kapsamında Kıbrıs'ı ziyaret ediyorlar. Onların Kıbrıs'taki varlıkları Kıbrıs'ın kurtuluşu ve yeniden birleşmesi mücadelesine yıllardır verdikleri desteğin bir parçasıdır. Kıbrıs halkıyla dayanışmanın sağlam bir dayanağı olduğu için Dünya Barış Konseyi'ne teşekkürlerimizi sunuyoruz. Özellikle 1974'ten sonra Dünya Barış Konseyi'nin iki simgesel ismi Romes Şandra ve Evgenia Kiranova'nın girişimiyle Kıbrıs'la Uluslararası Dayanışma Komitesi kuruldu. Kıbrıs'la Uluslararası Dayanışma Komitesi ile Dünya Barış Konseyi birlikte, yurtdışında uluslararası konferanslar ve bilgilendirme kampanyaları düzenleyerek ve mültecilere destek sağlayarak Kıbrıs sorununun uluslararasılaşması ve Kıbrıs halkıyla uluslararası dayanışma için azami katkıyı sağlayacak şekilde tüm güçlerini seferber ettiler.”

DİRENİŞİN SESİNİ ÖNE ÇIKARMAK...

“Değerli arkadaşlar,

Kıbrıs Barış Ödülü'nün temel amacı, halklara karşı savaşla beslenenlerin çıkarlarına karşı direnişin sesini öne çıkarmak ve güçlendirmektir. Barış ödülünün verilmesi, barışa ulaşmaya yönelik her mücadele ve çabanın, uğruna savaşmaya değer olan hayata anlam kattığı yönünde güçlü bir mesaj vermektedir. İnsanları bu mücadeleye katılıma teşvik etmekte ve ne kadar küçük görünürse görünsün, barışa doğru atılan her adımın buna değer olduğunu göstermektedir.

Bu yılki Kıbrıs Barış Ödülü, Filistinlilerin atalarının topraklarında dişiyle tırnağıyla tutunmalarına yardım eden bir kurum olan Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na veriliyor. Ödül, UNRWA Komiser Yardımcısı Bayan Natali Bukli'ye 24 Kasım 2024 tarihinde Kıbrıs'ta bulunması münasebetiyle takdim edildi.

UNRWA'nın İsrail yetkililerinden gördüğü baskı ve zulüm başlı başına bir savaş suçunu teşkil ediyor. Başta çocuklar, kadınlar ve yaşlılar olmak üzere binlerce insanın gıda, ilaç ve diğer acil yardımlardan mahrum bırakılması nedeniyle Filistin yavaş yavaş ölüme mahkûm ediliyor.”

FİLİSTİN ÖZGÜRLEŞENE KADAR...

“Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü olan 29 Kasım'dan birkaç gün sonra hep birlikte umut dolu bir geleceğe yönelik umut ve iyimserliğimizi ifade ediyoruz. Filistin halkının kendi topraklarında özgür, bağımsız ve egemen olarak yaşayacağından eminiz. Çünkü boyun eğmeyen Filistin halkının direniş mücadeleleri kendisine atalarından miras kalmıştır. Çünkü Filistinliler yaşam ve onur için mücadele edebileceklerini kanıtladılar. Çünkü Filistin yalnız değildir. Dünyanın her yerinde müttefikleri vardır. Savaş karşıtı hareketler, Dünya Barış Konseyi ve halklar onların mücadelesine destek için ayağa kalkıyor. Hak yerini bulana kadar! Ta ki Filistin özgürleşene kadar!

İlginiz ve barışa olan bağlılığınız için hepinize teşekkür ederiz.”

Ödül töreninden görünüm...