Lağım çukuru ve batmış bir Maliye!

“Hırsızlar dışarı” diye haykırılan bir Külliye…

Göz göze gelenler var...

Bir polisle bir sendikacı…

Bir sigorta emeklisiyle bir çevik kuvvet…

Bir hekimle bir çavuş…

Bir öğretmenle öğrencisi…

Hepsinin gözünde aynı tereddüt.

Hayat pahalılığına karşı "korumasız" kalacak, hepsi...

Polis de emekli de işçi de aynı yoksullukla sınanacak.

Bir itfaiye görevlisi...

Su!

Söndürülemeyen bir toplumsal yangın...

Yaka paça insanlar…

Polis memurunun yarılan başını muhalif hekim vekil dikiyor; bir sendikacının gözünde patlıyor biber gazı…



“Direne direne…”

Birkaç saat sonra az az dağılıyor kitle…

İlk başta yirmi eylemciye bir polis düşüyordu; öğleden sonra bir eylemciye on polis…

***

“Başbakan” diyorlar (!)

“Maliye Bakanı” diyorlar (!)

Hatta “hükümet” diyorlar utanmadan...

Binlerce tabanca ruhsatı vermişlerdi son seçimden önce ve o tabancalardan biri dehşet saçtı önceki gece…

Bir kişi yoğun bakımda şimdi…

Bir diğeri hapiste…

Yalnızca bunun için dahi “istifa” ederdi onurlu her insan…

***

Kimsenin güveni yok bu hükümete…

Kendi partilileri dahil…

Ama toplumsal dokuda sendikalara güven de kırılgan...

Direniş “yarı mesai” maalesef…

Kırılıyor böylece eylem…

Her yerde uçsuz bir “haset”, herkeste birbirine kin ve garez…

Kan, ter, utanç...

Yorgunuz...

Güvensiz...

İnançsız...

***

Batırdılar...

İtiraf edemedikleri bu…

Bu maaşları ödeyemezler!

Çünkü “borçlanma” limitleri de doldu.

Bankalar da borç vermiyor artık bu yönetime…

Merkez Bankası da "yeter" dedi.

Geriye iğrenç bir lağım çukuru, batık bir Maliye, rezil bir kamu yönetimi bırakarak gidecekler…

Utanmayacaklar yine de…

Ah, bunların da yanına kalırsa eğer…

Hesap sorulmazsa bunlardan da…

Yüzsüzler!

Yüzsüzler!

Yüzsüzler!

