KKTC’nin ‘taşlar’ı…

Netflix’te uzun soluklu bir dizi var. ‘Outlander’.

Tarih, gerçek ve gerçeküstü içiçe geçmiş. Dizide İskoç ve İngilizlerin 1740’lardaki çatışmaları anlatılırken, 200 yıl sonrasında yaşayan dizideki kadın kahraman ise İskoçya’da bulunan taşlar vasıtasıyla istemeden zaman yolculuğuna çıkar ve 200 yıl öncesine, işte o çatışmaların olduğu zamana gider.

O süreçte bir nedenden dolayı bir İskoçla evlendirilen ama sonradan vazgeçilmez bir aşka dönüşen ilişkide, kadın kahraman aslında 200 yıl sonrasında da evlidir.

Yani 1940’larda evli olan kadın dokunduğu taşlarla 200 yıl geriye zaman yolculuğuna çıkınca o zamanda da evlenmek durumunda kalır.

İskoçların 1745’te Culloden savaşında kaybedecekleri, zaman yolculuğundaki kadının 200 yol sonrasının tarih bilgisinde vardır.

Bu zaman yolculuğunun ve karısının aktardığı tarihin de farkında olan dizideki erkek kahraman, kadın kahramanın zarar görmemesi için karnındaki çocukla taşlara gidip zaman yolculuğuna, geldiği zamana dönmesini ister.

Zor da olsa yine 200 yıl sonrasına gitmeyi kabul eden ve çocuğunu 200 yıl sonrasında doğuran kadın, 20 yıl geçtikten sonra arşivler yardımıyla eski zamandaki kocasının peşine düşer ve o savaşta ölmediğini ve zamanında hâlâ yaşamakta olduğunu öğrenir.

Taşlar’a yine yol görünmüştür. O taşlar kadını yine 200 yıl öncesine, eski zamanda ayrıldığı kocasına 20 yıl sonra yine götürmüştür.

Evet, gerçek üstü gelişmeler ama tarihte yaşanan ve o tarihten 200 yıl sonra 1940’lar, 50’ler ve 60’larda yaşanan gerçekler de diziyi çekici bir hale getiriyor.

Bu kadar şey yazdıktan sonra ve diziyi bir şekilde özetlemeye çalıştıktan sonra ise biraz da gülelim ve aklıma gelen bir şeyi de sizinle paylaşayım;

Ya o ‘taşlar’ KKTC’de olsaydı!..

Zaman yolculuğuna çıkan birileri ertesi gün dönecek olsa o taşlar büyük bir ihtimalle yerinde olmayacaktı.

Neden? Çünkü o taşların yerinde çok katlı bir beton yığını olacağından gittiği zamana giden kişi de o zamanda kalmaya mahkûm olacaktı.

İnanabiliyor musunuz?

KKTC neler düşündürüyor!

Bir dizi izliyorsunuz ama dönüp o dizideki gelişmeleri KKTC gerçeğine uyarlamak durumunda kalıyorsunuz…

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İşte o KKTC gerçeklerinden biri daha;

Asgari ücret henüz belirlenemedi, büyük bir ihtimalle o yüzden de 2024’ün yeni vergi ve harçları henüz açıklanmadı.

Ancak bu yeni harçların Şubat ayıyla birlikte yüzde yüz artması bekleniyor.

Yani seyrüseferler de, araba sigorta bedelleri de, devletin her türlü toplayacağı diğer vergi ve harçlar da…

KKTC’nin zaman yolculuğuna çıkaran taşları da böyle işte.