KKTC usulü işlemlere devam edelim...

Kamu maliyesi kamunun giderlerini karşılayabilmek için gelirlerini tablodan görülebileceği 2019 yılına göre 2024 yılı itibariyle yani son 5 yılda nasıl artırmış?

Dolaysız vergi KURUMLAR VERGİSİYLE Mİ?

Yoksa bir dolaylı vergi olan HARÇ GELİRLERİYLE Mİ?

2019 yılında REEL olarak 229.719.277 TL olan Kurumlar Vergisi tablodan görüldüğü üzere 2024 yılında 3.244.259.749 TL gerçekleşti.

YANİ 9,20 KAT ARTTI.

2019 yılında 288.135.010 TL olan kamu maliyesinin Harç Gelirleri ise tablodan görüldüğü üzere 2024 yılında 4.595.261.187 TL gerçekleşti.

YANİ 15,95 KAT ARTTI.

Aslında artmadı. DEVLET ELİYLE ARTIRILDI. Çünkü harçlar devlet tarafından belirlenmektedir.

Not: Kurumlar Vergisi rakamlarını mukayese ederken REEL rakamları aldık. Çünkü cari yılda 2 taksitte ödenen Kurumlar Vergisi işletmelerin geçmiş yıl cirolarına göre ödenmektedir. Bu nedenle ciroların belirlendiği yılın enflasyonundan arındırılmıştır.

Kamu maliyesinin tahsil ettiği Kurumlar Vergisinin %50 gibi yarısının bankalar tarafından, geriye kalan yarısının çok büyük bir kısmının da ağırlıklı olarak CASİNOSU olan oteller tarafından (Makine ve masa başı alınan vergiler) ödendiğini de belirtmekte yarar vardır.

Toplam Kurumlar Vergisinin geriye kalan ki artık ne kaldıysa! hangi işletmelerin ödediğini ise merak edenler her yıl yayınlanan vergi listelerinde öğrenebilir!!!!

Bu ülkenin İKTİSADİ olarak büyük sorunu YÜKSEK ENFLASYONDUR.

Bunun başlıca sebepleri:

1-TL kullanımından dolayı ithal ettiğimiz enflasyon

2-TL'nin olası ani değer kaybı nedeniyle piyasadaki mal/hizmet fiyatlandırmalarında önden yüklemeli fiyatlandırmalar.

3-Devlet eliyle kamunun finansman ihtiyacının karşılanabilmesi için DOLAYSIZ VERGİLER (Gelir vergisi ve Kurumlar vergisi) yerine tablomuzda kullandığımız HARÇLAR gibi DOLAYLI VERGİLER üzerinden gelirlerini artırma yolunu seçmesi.

4-Her türlü mal/hizmette dolaylı veya direkt maliyet unsuru olan ELEKTRİK fiyatlarının belirlenmesinde idari/yönetsel zafiyetler nedeniyle ve yine TL'nin değer kaybından dolayı elektrik üretiminde yakıt olarak kullanılan FUELOIL (1 KWS elektrik maliyetinde payı %80) borsa fiyatları artmamasına rağmen elektrik tarifelerinde yapılan zamlardır.

BU ÜLKEYİ YÖNETEN ve YÖNETMEYE TALİP OLANLAR BİLMELİDİR Kİ BU SORUNLARA ÇÖZÜM ÜRETMEDEN DİĞER EĞİTİM, SAĞLIK, ALTYAPI GİBİ SORUNLARI DA ÇÖZEMEYECEKLERDİR.

Çünkü siyasi irade ve vizyon yanında bu sorunlara çözüm üretebilmek için de güçlü bir kamu maliyesine ihtiyaç vardır.