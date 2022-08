KIBRISLI KİTAPLAR

Gürkan Uluçhan

“Bit Pazarı”

361 syf, 2022

Bir hukukçu olan genç yazarlarımızdan Gürkan Uluçhan, Kıbrıs Türk Edebiyatı’mıza şiir kitabı “Cin Seli” ile giriş yapmıştır. Ardından uzun öykü türünde “Ahna Kitabı”, “Zamanın Aşkı”(öykü), “Keçiboynuzu”(polisiye roman), “Medusa”(şiir) ve “Korkunç Üçlü” (gençlik romanı) çalışmalarıyla yazın dünyamızda yer almaya devam ediyor. Aynı zamanda “Nar Yarası”, “Tarihin Hızlandırdığı Ada” ve “Denizbozan” senaryoları kısa film olarak çekilmiş çalışmaları arasında yer almaktadır. 2022’de yayınlanan yeni romanı ise “Bit Pazarı” adını taşıyor.

“Bir rehabilitasyon merkezinde sevgiliye yazılan mektuplardan oluşan sıra dışı bir aşk romanı. ‘Bugün nasıl hissediyorsun?’ diye sordu psikoloğum Gothika.

‘Bugün eskiyen gibi hissediyorum. Her an bit pazarında satılacak kadar eskiyen...’

‘Ya Pembe Panter?’ Onu da eskiyen gibi mi hissediyorsun?’

‘Hayır, onun eski olduğunu, geçmişin paslanmış kafesinde kapalı bulunduğunu kabuldeyim. Ama onu eskiyen gibi hissetmiyorum. Onu unutamıyorum. Unutamadığım için de onu eskitemiyorum.’

‘Eski nedir? Eskiyen nedir sence?’

‘Eski bir sıfattır, eskimekse bir eylemdir. Eski, ruhumuzdaki, geçmiş zamanların yarasıdır. Bir anlamda bizi biz yapan duygulardır. Aşina bir gülüşteki kalp burukluğudur. Özlemektir, çünkü eskiyi özlersin. Çocukluğumuzdur, elimizin tersiyle itemeyeceğimiz anılardır...’

Anıların peşinden giden yazarımız acaba yitirdiği aşkını, Budapeşte’nin bit pazarlarında, Auschiwitz’in toplama kamplarında, Kiev’in parklarında veya Berlin’in seks ve uyuşturucu kokan kulüplerinde bulabilecek midir?”(arka kapak yazısı)

Ferdiye Yurdakul

“Nefes”

73 syf, Haziran 2022

Ferdiye Yurdakul, genel olarak kişisel gelişim diye adlandırabileceğimiz alanda birçok çalışmaya imza atan ve bu alanda çalışmalarını sürdüren bir yazarımız. Yoga, Mandala ve türevleri ile ilgli bilgisini geniş kitlelere yayabilmek için kitap yayınlarını da sürdürmektedir. Yazın dünyamızın bu alanında pek fazla böylesi kitaplara rastlamadığımız bir gerçek. Bundan dolayı katkıları çok önemli. Yeni kitabı ise “nefes”le ilgili.

“Şu an elinizde olan yedinci kitabımı sizlerle paylaşmak için can atıyorum. Kitabın sonunda sizlerin de benim şu anki halim gibi, nefesinizin tadına varıp varlığınıza şükrettiğinizi görür gibiyim. Kitabımın amacına uygun seyredeceğinden eminim. Böyle bir kitabı piyasada bulmak oldukça zordur. Bu bilgilere ulaşabilmek için ancak ve ancak uzun süreli bir eğitimden geçmek ya da bu konuda yazılmış tüm kitapları okumak, bu kitaplardan edinilen bilgilerin sentezini yaptıktan sonra öğrenilenleri bir yerlere not etmek gerekmektedir.

Bu kitabı okumalıyız. Çünkü, bu kitapta yaşamımızdaki en önemli, ilk ve tek olması yönüyle şükredeceğimiz nefes kavramı açıklandı. Bu kitapta, tüm bu sorulara cevap buluyoruz: Doğru nefes nasıl alınır? Fiziksel ya da mental rahatsızlıklarımızın tamamen yok olması için hangi nefes tekniğini kullanmalıyız? Nefes tekniklerini nasıl alışkanlık haline getirebiliriz? Rahatsızlığımıza göre nefes tekniklerini uygularken hangi mantrayı dinlemeliyiz; ne tür olumlamaları yaşamımıza çekmeliyiz ve hangi ödevlerimizi yapmalıyız? Uyguladığımız nefes tekniğini kaç gün tekrar etmeliyiz? Nefes-mantra-olumlama-ödev dörtlüsü, tavsiye edildiği gibi ve belli bir gün sayısında harfi harfine yapıldığında göreceksiniz ki kendi rahatsızlığınız zihninizden birden silinmiş. Eski sağlığınıza kavuşmuş, mutlu ve huzurlu bir birey olmuşsunuz. Kitapta bulunan nefes pratiklerini denedikçe ve başardıkça bu kitabı her zaman elinizin altında bulunduracaksınız. İşte o zaman, kitap taşıdığı değerin karşılığını alıyor olacak.

Kitabın yazarı olarak kitabımın altın değerinde olmasına çok seviniyorum. İnsan yaşamı için değer arz eden bu nefes pratiklerinin şifa bağışlayıcılığı özelliğinde olması, bizi çok daha iyi bir yaşamın içerisine güzellikle çekmesi yönüyle ilk ve tek olma niteliğini üzerinde taşıyan bir kitap.”(arka kapak yazısı)

Pembe Tanyol

“Jade”

211 syf, Mayıs 2022

Pembe Tanyol, genç yazarlarımızdan biri. İlk romanını “Nil Yeşili” adıyla yayınlamıştır. Roman alanında genç yazarlarımızı görmek elbette Kıbrıs Türk Edebiyatımız için sevindirici. Pembe Tanyol ikinci romanı “Jade” ile yazın dünyamızda yol almaya devam ediyor.

“Tesadüfler, Jade’ye yardım edecek mi, yoksa kaderine boyun eğip, ebedi yalnızlığını kabullenecek mi genç kadın? Ne annesi, ne de ablası onu anlamazken, bir yabancıdan beklenen anlayış ve sevgi kapısını çalacak mı, yoksa her şey bir yanılsamadan ve düş kırıklığından ibaret mi olacak yine?

Okurken, zaman zaman empati kurmaktan kendinizi alamayacak, ana karakterlerle özdeşleşip, bir bütün olduğunuzu hissedeceksiniz.

Hayatta, bizleri, küçük ya da büyük elde edilen her bir zafere ulaştıran yolun; sadece emek vermekten değil, aynı zamanda fedakârlık etmekten de geçtiğini bir kez daha kanıtlayan bir eser.

Hepimizin, daha önce yaşamış olduğu tesadüfleri, bize bir kez daha sorgulatacak, nefis bir roman.”(arka kapak yazısı)

Serpil Yalçın

“Yasaklı”

99 syf, Mart 2022

Özellikle gerçek hayat hikâyelerini yazın yaşamının merkezine oturtan yazarlarımızdan Serpil Yalçın, bu alanda hikâyeler yoluyla geçmiş tarihsel ve sosyal olaylarımıza da tanıklık ediyoruz. “İnci”, “Solya’dan Filistin’e”, “Babam Gibi”, “Bir Resim Çizdim Tuvale” gibi romanlarında özellikle, yaşamın izdüşümlerini görmek mümkün. “Yasaklı” ise bu kez kurguya dayalı bir roman Serpil Yalçın’ın.

“... Kendi kendini, doğru karar verdiği konusunda ikna etme çabasındaydı. Tek kurtuluş yolu buydu kendince. Vicdanındaki bu sancı ancak bu karar sayesinde sonlanabilecekti. Evet; kendisi bunda kararlıydı... Peki ya o? Bu kararını ona açıkladığında tepkisi ne olacaktı? İnanıyordu onun samimiyetine. Bu çok önemli kararda acaba o da kendisiyle hemfikir olacak mıydı? Ya kabul etmez iseydi?

Uzun, kumral, lüleli saçları yüzüne döküldü bir ara. Umursamadı. Boş bakışlarla pencereden dışarıyı izlemeyi sürdürdü. Yüreğinde biriken hüzün, önce boğazını daralttı. Genzine doğru ilerleyen bu sıkıntı sonrasında, burun direğinde bir yanma hissetti. Yaşlar birikti mi, artık yerinde durur muydu? Taştılar yanaklarına ve ardı sıra süzüldüler çenesine doğru... Yeryüzü yağmurdan, göğsü ise yanaklarından süzülen yaşlardan ıslanmaktaydı.”(kitaptan alıntı)