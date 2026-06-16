“Kıbrıs sorununun çözüme kavuşturulması kaçınılmaz olacaktır”

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler, Avrupa’nın güvenlik arayışları ve yaklaşan NATO Zirvesi'nin bölge siyaseti üzerinde önemli etkiler yaratacağını belirterek, bu sürecin Kıbrıs sorununa da yeni fırsatlar sunabileceğini söyledi.

Hürmüz Boğazı’nın açılmasıyla birlikte Körfez ülkelerindeki ekonomik faaliyetlerin hız kazanacağını ifade eden Uluçay, bunun bölge ülkeleri ve Doğu Akdeniz ekonomileri açısından olumlu sonuçlar doğuracağını kaydetti.

“NATO Zirvesi büyük önem taşıyor”

7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi’nin önemli bir dönüm noktası olacağını belirten Uluçay, Türkiye’nin zirveye yönelik yoğun hazırlık yaptığını söyledi.

Avrupa Birliği’nin güvenlik politikaları, SAFE programı ve Türkiye’nin bu süreçte üstlendiği rolün uluslararası ilişkiler açısından önem kazandığını ifade eden Uluçay, Avrupa ülkelerinin de Türkiye’nin bu mekanizmalar içinde yer alması gerektiği yönünde görüş ortaya koyduğunu belirtti.

“Kıbrıs’ın ekonomik geleceği açısından yeni bir süreç doğabilir”

Türkiye’nin NATO içerisindeki etkisinin artmasının yalnızca güvenlik açısından değil, Kıbrıs’ın ekonomik geleceği bakımından da yeni fırsatlar yaratabileceğini söyleyen Uluçay, bölgedeki gelişmelerin Kıbrıs sorununa ilişkin yeni bir çerçeve oluşturabileceğini ifade etti.

Uluçay, bölgenin ve garantör ülkelerin siyasi, ekonomik ve güvenlik ihtiyaçlarının ortaya çıkaracağı yeni fırsatların, Kıbrıs sorununda yeni açılımlara zemin hazırlayacağını belirterek, “Bu fırsat penceresinin yaratacağı yeni açılımlarla Kıbrıs politik sorununun çözüme kavuşturulması kaçınılmaz olacaktır” dedi.